/ROZHOVOR/ V létě se vrátil do Baníku, po pár týdnech ale stál na velmi známém trávníku. Fotbalový záložník Daniel Holzer strávil ve Slovácku tři roky, zažil vítězství v poháru i boje v Evropě, v neděli však chtěl Uherské Hradiště vykrást. Nepovedlo se. FCB padlo po vlastenci Matěje Chaluše 0:1. A ostravský odchovanec hodnotil porážku upřímně, nic neomlouval. „Neumíme si pomoct gólem v prvním poločase. To je zatím náš největší problém,“ všimla si devětadvacetiletá posila.

Spousta centrů, územní tlak a převaha, ale nic z toho. Co tomu chybělo?

Asi gól… Centrů bylo asi spousta, ale ve finále máme myslím tři střely na bránu, což je strašně málo. Buď to byla nekvalita centrů, nebo to prostě uskákali jejich stopeři. Nedávali jsme to do dobrých prostorů, to byla alfa a omega. Těžký týden pro nás.

Opakuje se, že soupeři zalezou, vy dobýváte, tak jaký je recept na to je prolomit? Abyste vstřelili víc, než gól na zápas.

Šance tam měli Buchtič a Filip Kubala To kdyby se proměnilo, vypadalo by to úplně jinak. Slovácko by to muselo otevřít, začít útočit, ale takhle hráli svůj střední blok. Ne nadarmo mají čtyři nebo pět nul. Slavia tady nedokázala dát gól, vycházejí dobře z defenzívy a těžko se do ní dostává. Pro nás to byl těžký oříšek. Myslím si, že každý soupeř to tady bude mít v tomto hodně těžké.

Na Bohemians nebo v Kodani jste také měli šance, ale pak inkasujete…

No… Ještě nebyl zápas, kdy bychom dali v prvním poločase gól, respektive ze začátku, že bychom hru a zápas kontrolovali. Ano, kontrolovali jsme zápasy s Hradcem nebo s Jabloncem, ale góly jsme dali až ke konci. To je zatím asi náš největší problém, že si neumíme pomoct gólem v prvním poločase. Trochu tím dostat soupeře pod tlak a hrát jinak. Asi máte pravdu, je to zatím náš největší problém, protože co se týká herní tváře nebo chtění… Všichni samozřejmě chceme vyhrát a dávat góly. Možná i té snahy, že každý to chce urvat, je někdy moc.

Tušili jste v poločase, že ve druhé půli takhle zalezou?

Říkali jsme si, že po tom vstřeleném gólu do šatny začnou hrát z možná ještě nižšího bloku. Hlavně jsme chtěli být trpěliví, přenášet těžiště hry, abychom je co nejvíce roztáhli. Vy jste říkal, že tam bylo hodně centru, ale za mě toho bylo ještě docela málo, měli jsme je přitlačit více před šestnáctkou, mít větší tlak uvnitř šestnáctky. Bohužel, bylo to málo. Celkově tenhle výkon byl málo.

close info Zdroj: David Hekele zoom_in Fanoušci Baníku při zápase na Slovácku.

Jste nespokojený s celkovým výkonem?

Jsem nespokojený. Pro Slovácko to bylo typické. Oni tady vždy dobře pracovali co se týká taktiky a agresivity, výborně se posouvali. Potom hecovali fanoušky, vše jim vycházelo. Dali šťastný gól, ale štěstí šli naproti. Neříká se mi to lehce, ale možná chtěli o něco víc, než my. My v domácích zápasech s Jabloncem i Hradcem také byli v laufu, jako oni dneska. Vyhrávali souboje, měli odražené balony, všude byli první, chytli se lidi a pak už pak to pro ně bylo jednodušší.

Hrálo nějakou roli ten čtvrteční dlouhý zápas?

Těžko říct. Je začátek sezony, samozřejmě nějaká únava tam možná byla, ale já bych řekl, že úplně minimální. Máme veškeré prostředky k tomu, abychom za ty dva, respektive tři dny zregenerovali. Sauny, ledové vody, různé doplňky stravy, navíc se hrálo v osm večer, takže i času bylo dostatek. Na tohle bych se nevymlouval. Všichni jsme chtěli, ale nevyšlo to.

Je to jiné Slovácko, než jste tady zažil ještě na jaře za trenéra Martina Svědíka?

Tak zrovna v tomhle zápase mi přišlo, že to bylo úplně stejné Slovácko jako loni. To znamená pro soupeře strašně nepříjemné, důrazné, takticky velice dobře připravené. Dnešní zápas se z jejich strany blížil hodně k tomu Slovácku, které vedl trenér Svědík.

Na konci vás fanoušci vyvolávali, všiml jste si?

Já jsem byl u našich fanoušků a slyšel jsem, že vyvolávají moje jméno, takže když jsem si splnil povinnosti u svých, poděkoval jim, a šel ještě zatleskat fanouškům Slovácka. Byl jsem tu tři roky, zažil úspěch i neúspěch, vyhrál se pohár, výborné zápasy v Evropě, takže vždycky se sem rád budu vracet. Jsem strašně rád, že i lidi mě vyvolávali a já jim za to děkuju.

Když byl ve čtvrtek penaltový rozstřel s Kodaní, vzpomněl jste si proti Plovdivu na ten za Slovácko?

Nevzpomněl, ale když jsme přijeli, tak mi to hned Michal Kohút řekl, že se na to díval a že mu to připomnělo Slovácko s Plovdivem. Mně osobně to tedy v té chvíli nenapadlo, asi jsem měl jiné věci na práci, nebo jiné emoce, ale už mi to prosím nepřipomínejte. (pousměje se)