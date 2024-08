/ROZHOVOR/ V prvním poločase moc vidět nebyl, tedy zejména v nebezpečných prostorech, když ho ale po pauze i s trochou času dostal, udeřil. Fotbalový útočník ostravského Baníku Erik Prekop jako první v nedělním duelu 6. kola Chance ligy protrhl defenzivu Liberce a měl zásadní podíl na výhře 2:0. „Nějak to vyšlo. Mám to rád, ale v každé šanci nejde gólmana lobovat. Už když jsem si ale dal první dotyk, a viděl, že Hugo (Bačkovský) vystartoval proti mě, věděl jsem, že ho budu lobovat,“ popsal své vidění klíčové situace.

Bylo znát, že se jako tým střelecky trápíte, když jste se opět proti zorganizované obraně nemohli prosadit?

Bylo to náročné. Neměli jsme klid na míči, byly tam lehlé ztráty. Velké množství balonů jsme v tom neskutečném vedru vyhodili. Ve druhém poločase jsme se zklidnili, párkrát v kabině zaznělo, že když dáme první gól, jako by z nás spadl tlak, že musíme vést. Nemyslím si, že bychom se v předchozích zápasech vyloženě trápili, dostávali jsme se do šancí, jen jsme nebyli efektivní. I když jsme už překonali brankáře, někdo tu střelu třeba zablokoval.

Je asi hodně nepříjemné, že šance máte, ale pořád nic, že? Sám jste dal v lize za Baník první gól.

Ano, je to nepříjemné, dal jsem první gól v lize, chválabohu to tam spadlo a teď na to navázat. Ve středu máme těžký zápas v Karviné, je potřeba se chytit a nastartovat nějakou vítěznou vlnu.

Už jste zapomněli i na pohárové vyřazení?

Bude to jiné. Ten fokus je už jen na ligu, i když ještě tam bude domácí pohár, tam budeme muset ještě trochu přepnout. Teď je ale stoprocentní soustředění na ligu, abychom Evropu zažili i příští rok.

Jak moc vaší hře pomohl Daniel Holzer, který přišel na levou stranu a Ewerton se přesunul na pravou?

Holcík je emotivní hráč, který nic nevypustí, takže tam vnesl emoce, jimiž strhl tým i diváky a to jsme potřebovali, protože místy nám to přišlo takové mrtvé. Nastartovali jsme se. On je nepříjemný hráč, i když hraje na své neobvyklé pozici, ale přinesl to, co chybělo a do druhého poločasu zapadl velmi dobře.

Překvapilo vás, že si Liberec vytvořil v prvním poločase šance?

Věděli jsme, že Liberec je kombinačně silný, ale byli jsme si vědomi i našich statistik držení míče, které máme po Spartě snad nejvyšší. O několik procent. A to máme o zápas méně. Věděli jsme, že když k zápasu přistoupíme správně, jako k těm posledním, tak to zvládneme, protože kvalita v našem mužstvu je obrovská.

Téměř jste vymazali Michala Hlavatého. Byl to záměr?

Byl. Příprava byla přesně o tom, jak ho donutit, aby nebyl u balonu. Chlapci uprostřed hřiště se o něj dobře postarali. Až na pár příležitostí tam neměl nic závažného neměl.

Po každém zápase se ptáme na trávník. Tentokrát vypadal ještě děravější, než obvykle…

Bohužel, je to tak, jak jste to viděli. Trávník není v úplně dobré kondici, a když hřiště bylo suché, tvrdé, skákalo to, takže nic moc.

Takže rádi pojedete ve středu do Karviné na lepší pažit? Navíc když se rivalovi nedaří doma, ale venku ano. U vás je to zase opačně.

Uvidíme. My bychom z domácího stadionu chtěli udělat nedobytný hrad, aby si soupeři nezvykali, že budou odsud vozit body.

Karviná ale bude nebezpečná, co myslíte?

Bude. Hrají dobrý fotbal, kombinační, trenér tam přivedl nějaké své prvky, takže budou nepříjemní, ale když k tomu přistoupíme tak, jako k těm posledním zápasům, nemám obavu. Jak říkám, kvalita našeho týmu je obrovská.

Může být vaší výhodou, že jste na ten anglický rytmus trochu navyknutí?

Myslím, že může. Stejně jako ty zkušenosti, které jsme získali během posledních zápasů. Lehce se o tom však hovoří, ale uvidíme, co bude ve středu na hřišti.

Nastupujete na hrotu. Berete to jako váš post?

Ano. V Bohemce to bylo trochu jiné, praktikovali jsme jiné rozestavení, kdy trenér potřeboval, abych hrál trochu níže. Můj post je ale devítka, i když nemám problém se pohybovat ve středu zálohy a pomoci tam klukům.