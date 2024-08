/ROZHOVOR/ Na rozdíl od zápasu v Dánsku se dostal do šancí, vstřelil gól, a další dva měl na kopačce. Útočník Baníku Ostrava Erik Prekop i v odvetě 3. předkola Konferenční ligy proti Kodani zaujal, k postupu to ale nevedlo. „Bohužel, tu loterii jsme nezvládli a nepostoupili. Mrzí nás to,“ prohlásil šestadvacetiletý fotbalista.

Nedali jste čtyři z pěti penalt. Co se stalo?

Je to loterie. Zaznělo to i v kabině, že s fotbalem to nemá moc společného. Je to kopání z jedenácti metrů a dovolím si tvrdit, že asi využili nabyté zkušenosti. Dneska ale postoupil horší tým.

Vysvětlovali vám parťáci, co za tím bylo? Nervozita?

Ještě jsme se o tom nebavili, ale nemyslím si, že by tam byla nervozita.

Váš gól bylo velké povzbuzení, viďte?

Měli jsme v plánu hlavně neinkasovat. Věděli jsme, že jsme tak silný tým, že dokážeme dát ten gól klidně i v devadesáté minutě, nebo v nastavení, jak to bylo naposledy v ligovém kole. O to bylo pro nás lepší, že to přišlo ještě před koncem prvního poločasu. Škoda, že jsme nevstřelili ještě jeden, mohli jsme se vyhnout prodloužení a penaltám. Stálo nás to fyzické a teď i psychické síly.

Jakub Markovič říkal, že k penaltám nemělo dojít…

Souhlasím. Ani nevím, kolik jsme měli tutových šancí na vstřelení druhého gólu. Co nás obrovsky mrzí, co si teď vybavím, je situace z prodloužení, kdy Tanko měl dvě situace, že jsme se už radovali a on trefil boční síť. Je to obrovská škoda. Dnes a zítra z toho budeme hodně smutní, ale je před námi liga a musíme udělat vše, abychom to za rok mohli hrát zase.

close info Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň zoom_in (Zleva) Brankář Nathan Trott z FC Kodaň, Erik Prekop z Ostravy a Kevin Diks z FC Kodaň.

Při rozhodujících pokutových kopech jste pak dostal ještě druhou žlutou kartu poté, co se něco řešilo s láhví Jakuba Markoviče u rohového praporku. Za co byla?

Markýz měl na lahvi napsané, kam soupeř kope penalty. Jejich gólman to zahodil za rohový praporek. Všiml si toho Dáňa (trenér gólmanů Michal Daněk) a nikdo se neměl k tomu tam jít, tak jsem se rozběhl, že mu tu flašku podám. Jejich hráč tam doběhl dříve a rozhodčí to viděl taky, tak mi za to dal druhou žlutou.

Takže byste v případě postupu nejméně jeden zápas hrát nemohl?

Nevím. V penaltovém rozstřelu se podle mě už žlutá nepočítá. Červenou mi nedal.

Stejně jako minulý týden zápas obohatily vaše souboje s Denisem Vavrem? Oba jste si z nich odnesli žlutou kartu…

To k tomu patří. On je fyzický hráč, chlapisko, který to má rád, já také, ale myslím, že to bylo v rámci fair play. Dostali jsme karty, ale nic zákeřné tam nebylo. Oba jsme dohráli zdraví.

Tribuny na něj celý zápas pískaly. Bylo to za ten moment, po kterém jste dostal žlutou kartu?

Celou dobu říkal, že jsem mu tam strčil loket, že chce pro mě červenou kartu. Když jsem ale přišel na střídačku, kluci mi říkali, že tam nebylo nic vidět. Věděl jsem, že když pokračoval do toho nákopu, tak jsem ho prsem nebo nějakou částí ramena dotkl, ale bylo to lehoučký dotyk. Žádný nastrčený loket, ani nic podobného.

Co si z toho dvojzápasu proti týmu, který v minulé sezoně hrál úspěšně Ligu mistrů, odnášíte?

Musíme to přetavit do ligy. S tak velkým evropským mančaftem dokážeme držet krok a dovolím si tvrdit, být i lepší.

V obou zápasech?

U nich nám vyšly především v prvním poločase některé pasáže. Ve druhém na to tak silný mančaft zareagoval, trochu nás přimáčkli, ale na vyložené šance si dovolím tvrdit, že jsme byli lepši. Doma jsme ukázali obrovskou kvalitu na míči, neztráceli jsme lehké balony a Kodaň jsme vlastně do ničeho nepustili.

Zbyly týmu síly na ligu?

Vždy, když hrajete více soutěží, tak to síly bere, ale máme široký kádr a nebude problém přepnout na ligu. Dostanou šanci hráči, kteří dnes toho tolik neodehráli nebo nenastoupili. Teď bude pro nás nejdůležitější se soustředit na ligu.