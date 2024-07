/ROZHOVOR/ V létě se přestěhoval z Ďolíčku do Ostravy, v té době ještě nevěděl, že se na legendární stadion Bohemians vrátí už v prvním kole nové fotbalové sezony. A nyní by asi nejradši zapomněl. Když šel útočník Baníku Erik Prekop pod hlavní tribunou na televizní rozhovor, sklidil sice od domácího publika aplaus, štval ho ale druhý gól „Klokanů“. „Kladu si to za vinu,“ hlesl. „Mluvil jsem s Adamem Jánošem a upřímně mi řekl, že nechápe, jak to mohlo být uznáno,“ líčil. „Všichni v šatně jsme si to ale představovali jinak, chtěli jsme získat nějaké body. To se nepodařilo,“ dodal Erik Prekop.

Hrál jste zásadní roli při gólu na 2:0. Víte vůbec vy sám, jak se to seběhlo?

Vůbec si to nepamatuji, měl jsem to ale vyřešit jinak. Třeba to kopnout na roh, ale asi jsem byl zády k bráně. Každopádně by to dopadlo třeba jinak, roh bychom přežili a vše by bylo v pořádku. Určitě na druhém gólu nesu velký podíl viny, ale nevím. Zrovna jsem mluvil s Adamem Jánošem a upřímně mi řekl, že nechápe, jak to mohlo být uznáno, protože mi míč vypíchl zpod nohou. Zapříčiněně, nezapříčiněně, byl to ofsajd. Těžko se mi to ale hodnotí. Řešení jsem mohl použít jiné.

Takže vám Adam Jánoš řekl, že by ten gól platit neměl?

Jinými slovy ano.

Jaký to byl návrat na Bohemians hned takhle zkraje sezony, jen pár týdnů po přestupu?

Jsem rád, že už to mám za sebou. Samozřejmě, budu se tady rád vracet, protože jsem tu zažil pěkné období, bylo to příjemné, ale kazí to to, že jsme nezískali ani bod. Nejsem vůbec spokojený, takže se mi o tom těžko hovoří, ale děkuji všem, kteří mě tu přivítali.

Fanoušci Baníku Ostrava v Ďolíčku v zápase proti Bohemians. | Video: David Hekele

Bylo znát, že vás přepadly emoce…

To bylo hned po zápase, kdy to na mě celé dolehlo, zvlášť když lidi vyvolávali mé jméno. K tomu jsem věděl, že mám podíl na druhém gólu, takže abych řekl pravdu, nechtěl jsem jít ani na rozhovor. Nikdo si to takto nepředstavoval. Lepší by to bylo odkopnout. Samozřejmě, byly tam emoce, ale spíše mě mrzela prohra a ztracené body.

Byl jste v kontaktu s některým z bývalých spoluhráčů?

V kontaktu jsem v podstatě se všemi. Něco jsme spolu zažili, ale hecování tam nebylo. Tomu se vyhýbám, protože se to může vymstít… A vymstilo se to i tak.

Už nějakou dobu jste věděl, že budete hrát první kolo v Ďolíčku, jak jste si to představoval, jaké by to mohlo být, a co jste od utkání očekával?

Určitě si to vizualizujete trochu jinak. Chcete si z tréninku přenést určité situace do zápasu, každý ve svých snech vypadá jako vítěz, který rozhodne. To se bohužel nepodařilo. Spíše se to otočilo proti mně.

Jste rád, že další utkání hrajete už ve čtvrtek a brzy na to můžete zapomenout?

Ano, je to tak. Musíme tu prohru hodit za hlavu, je to jen první kolo, máme před sebou tři soutěže, hodně zápasů, takže je super, že za čtyři dny hrajeme znovu. Je třeba se na to připravit, protože budeme mít jediný cíl – postoupit dál v Konferenční lize.