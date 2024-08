/ROZHOVOR/ V zápase jistota, v penaltách dvakrát zazářil, bylo to ale málo. Brankář Baníku Ostrava Jakub Markovič mohl být hrdinou fanoušků, kteří vyvolávali i jeho jméno, včetně hokejové hvězdy Davida Pastrňáka. „Nejvíc nás štve, že vůbec k těm penaltám došlo. Měli jsme dneska na to, abychom ze hry vstřelili ještě jeden gól. Hrozně nás to mrzí, že jsme dnes nezvládli ten jeden krůček,“ pravil zklamaně brankář Baníku.

Nejste na spoluhráče, kteří penalty neproměnili, moc hodný?

To je fotbal, to fotbal přináší. Já jsem nemusel žádnou chytit a mohli prohru vyčítat mně. My se musíme podržet a na nikoho naštvaný nejsem.

Byl na ně asi velký tlak. Dá se tím trochu to selhání omluvit?

Jo, ale tlak byl celý zápas, i na soupeře, ale s tím jsme se popasovali dobře až na ty penalty.

Tak to bylo myšleno…

Jo, určitě tam hrálo roli spoustu faktorů, ale nemám je co hodnotit. Jsem na kluky jen pyšný, že na hřišti nechali všechno a stejně tak i fanoušci. Každý, kdo tady byl, si těch 120 minut užil.

Sehráli jste s Kodaní vyrovnanou partii, byli jste i lepší, takže můžete odejít z tohoto pohárového ročníku se vztyčenou hlavou, co myslíte?

Dá se to tak říct, ale naštvaní jsme. Nebyl to soupeř, proti kterému by se nedalo hrát. Sami jsme si dokázali, že jsme můžeme dominovat snad většinu hrací základní doby, o to víc nás to mrzí. Kdybychom dostali pětku, asi by nikdo nebyl tak zklamaný, jako vypadnout po penaltách.

close info Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň zoom_in FC Baník Ostrava - FC Kodaň, odvetné utkání 3. předkola fotbalové Konferenční ligy, 15. srpna 2024, Ostrava. Jakub Markovič z Ostravy.

Souhlasíte, že výkon Kodaně ale nebyl takový, jak všichni očekávali, protože v Ostravě se celých devadesát minut jen bránili?

Jasně, říká se, že už to není ta Kodaň, co byla před rokem před dvěma, ale furt je to Kodaň a to jméno má obrovské. Hráče taky, obrovský rozpočet, je to klub, který papírově by nás měl přejet, ale nestalo se tak a za to jsme rádi.

Dá se říct, že potřebujete psychicky ještě vyspět, abyste zvládali tak vypjaté situace?

Jo, určitě. Máme dost mladý tým, který nemá tolik zkušeností s poháry, včetně mě. Já jsme za každý takový zápas rád a věřím, že všichni, co jsou v tmu si z toho odnesli hodně.

Nečekal jste, že si ve dvojzápase zachytáte více?

Popravdě čekal, ale čím více se utkání chýlilo ke konci, tak mi přišlo, jak docházely ty síly, Kodaň byla nebezpečnější a tam jsem si párkrát balon chytil.

Ještě k penaltám. Když gólman chytí dvě, většinou se postupuje. Není to přece jen trochu raritní situace?

Samozřejmě mě to mrzí ještě víc, když se mi povedlo správně tipnou dvě penalty a nepostoupit. Je to pro nás smutné.

Co se před penaltou Ewertona dělo s flaškou?

Měl jsem na flašce menší nápovědu, ale jejich gólman to měl na chrániči, měli jsme stejnou situaci, jen od nich si toho všimli a asi chtěli rozhodit naše kopající tím, že tam vběhne.

A povedlo se mu to.

Vlastně asi jo.

close info Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň zoom_in FC Baník Ostrava - FC Kodaň, odvetné utkání 3. předkola fotbalové Konferenční ligy, 15. srpna 2024, Ostrava. Kotel Baníku.

Vy nesmíte mít nápovědu?

Můžu. Co znám pravidla, tak to zakázané není. Měl to i soupeř a proto mi pak tu flašku férově vrátil.

Chytil jste něco díky nápovědě?

Určitě mi to pomohlo, nějak si seskládat, kam by to mohli kopat, ale nic nebylo jisté. Tam musí s vámi hrát i trochu štěstí.

Jak těžké po psychické stránce bylo prodloužení, v němž Kodaň se zvedla?

To bylo pro všechny fyzicky i psychicky náročné. Vlastně celých 120 minut, protože z ligy na to nejsme zvyklí a je to prostě další půlhodina navíc. Kdo hrál fotbal ví, že k té devadesáté minutě je všechno spíše na morál a teď si k tomu přičtěte dalších třicet.

Tlak jste si v závěru připouštěl, že jste věděl, že nesmíte dostat gól?

Stejně jako celý zápas. Od začátku jsme měl v hlavě, že inkasovat nechci, protože to byl základ k dnešnímu úspěchu, který jsme málem udělali.