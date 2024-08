Jak jste viděl vyloučení Erika Prekopa? Nebyli jste překvapení z toho verdiktu?

Já jsem už koukal jinam, takže jsem to upřímně neviděl. On říkal, že mu nechal trochu nohu nad kolenem, asi v žádné extra intenzitě, ale snažil se zpracovat balon. Když se pak to video zastaví v daném momentu, vypadá to blbě. Tam se musí posoudit intenzita, ale to já nedokážu. Od toho se ovšem pak odvíjí, jestli to byla červená, nebo ne. Myslím si, že se tomu dalo zabránit, kdyby se pár soubojů předtím písklo, tak by to tak neeskalovalo a nedopadlo by to takhle.

David Moses hlídal Ewertona. Řešili jste to v poločase?

Něco jsme si k tomu řekli, Ewe se přesunul na kraj a Buchtič šel doprostřed, aby si tam zaběhal. Zvládl to ale dobře, dost to Ewemu znechutil, je rychlý a dynamický, takže s ním měl docela problém. A jak na to? Asi ho vytahovat z daného prostoru, ale to se dělá těžko, když je nás méně.

Jak vnímáte velkou rotaci v kádru, časté změny rozestavení? Je těžké přepínat?

Tím, že se to děje docela často, tak si myslím, že jsme si na to s kluky zvykli. Pro mě je to v trojce jiné, že nechodím tak nízko, ale je vidět, že v tomto rozestavení jsme kompaktní. Když nám tam létají centry, jako dnes, tak kluci do odskáčou a jsme uprostřed silnější, protože tam máme tři silné stopery. Dneska byl záměr trenéra jít do toho se dvěma útočníky. Nemůžu ale mluvit za ostatní kluky, jestli se jim to dobře střídá, nebo ne.

Čím to, že se trápíte v koncovce? Měli jste jednu střelu na bránu, nicméně finálních a předfinálních situací, které šly dotáhnout do konce lépe, bylo víc…

To je strašně těžké takhle říct, ale je to asi kvalitou řešení, někdy je to o hlavě. Někdy přijdou šance brzy, jako dnes, kdy člověk není v úvodu utkání tak nachystaný. Mám pocit, že bychom se na ty první šance měli víc soustředit. Ale já v nich nebyl, takže se mi to lehce hodnotí. Myslím si, že nejde donekonečna neproměňovat šance. Je to i trochu smůla, ale to se stává v každém týmu, že někdy je gólů podočekávání, jindy jich je zase nadočekávání. Ono se to časem vždycky vyrovná.

Tisková konference po utkání Karviná - Baník Ostrava. | Video: David Hekele

Je povzbuzením aspoň to, že jste urvali první venkovní bod v sezoně?

(zamýšlí se) Trochu. Ten bod ani ne, spíše to, že jsme udrželi vzadu nulu. Bod je fajn, i když jsme tady samozřejmě chtěli vyhrát, ale spíše mám radost z čistého konta a toho, že do ničeho extra jsme je nepustili. Jestli se pletu, tak mě opravte, ale měli jednu šanci, když trefili tyč. Jinak nic zásadního. Střely zpoza vápna neberu jako extra šanci. Hlavně nula je pozitivní, bod slušný, ale my chtěli tři.

V neděli hrajete v Olomouci. Co se dá od toho čekat?

(pousměje se) Co se dá čekat? Doufám, že tři body, protože všude jezdíme vyhrát, nikoliv pro remízy, nebo výprasky. Chceme tam naplno bodovat a hrát odvážně. To říkám já teď, uvidíme, co řekne potom trenér. Myslím si ale, že v tomto budeme zajedno.