Bylo pro mě překvapení, že zrovna Španělsko, ale Jirka předváděl kvalitní výkony. Je to strašně poctivý kluk, nic ho jen tak nezlomí a musí si za svým cílem jít. Když ta nabídka přišla, byl to šok, protože jsme věděli, že když odejde, s čímž jsme nepočítali, tak musíme najednou někde sehnat náhradu. Přiznám se, že jsme hledali posily na všechny možné posty, ale na gólmany jsme se moc nedívali. (usmívá se) Bylo to překvapující, ale nechtěli jsme mu v tom bránit, protože nám tady odvedl dobrou práci, udělal neskutečný pokrok, takže si to zasloužil. Myslím si, že kdybychom ho nepustili, tak ho tím „zabijeme“. Budu ho sledovat dál, držet palce a věřit, že se prosadí i tam.

Když na stole přistála nabídka za gólmana, který před necelými dvěma lety byl na odepsání, co to ve vás vyvolalo?

já byl jediný v klubu, kdo mu pořád věřil, protože všichni ostatní ho chtěli vracet po půlroce zpátky do Pardubic. Já říkal, ať ho necháme v klidu, ať si odtrénuje a uvidíme. Potřeboval si zvyknout na prostředí, jelikož byl z malého klubu. Pak přišel do Baníku, navíc jsme pak začali hrát o záchranu, takže to nebylo v ideální době. Vyzýval jsem ostatní, ať mu dají čas a co jsme řekli jemu, to on udělal. Přišel jsem za ním a říkám mu: Dívej se, já tě teď dám úplně bokem, ať nejsi na očích novinářům, divákům, nikomu. Připravuj se, dostaneš čas se adaptovat.

A vyplatilo se…

On udělal, co jsem mu poradil, zároveň na sobě pracoval a počkal si na šanci. Když jsme se rozhodovali, koho dát do brány v době, kdy se nedařilo a cítili jsme, že je potřeba udělat změnu, tak jsme ukázali na něho. On to chytil za pačesy a chytal výborně.

Překvapil vás tím, jak se s tou minulou sezonou porval?

Já jsem vždycky říkal, že někteří gólmani začnou chytat až ve ve čtyřiadvaceti pětadvaceti. To je jeho případ, ale postupně se stal jedním z nejlepších gólmanů v republice. Mně to nepřekvapilo, pořád jsem mu věřil a doufal jsem, že se to ukáže a potvrdí.

close info Zdroj: Deník/Vladimír Pryček zoom_in Jiří Letáček.

Snažil jste se ho v klubu ještě udržet, že rok v Baníku mu neuškodí, nebo bylo jasné, že do Getafe chce jít?

Na úplném začátku jsem si zjišťoval podmínky. To především znamená, jaký je v Getafe gólman. Když jsem se dozvěděl, že tam chytá jeden brankář, který už asi pět let nikoho jiného do brány nepustil a má tam ještě dva roky smlouvu, tak jsem správností tohoto kroku nebyl jistý. Spíš to vypadalo, že ho kupují jako dvojku.

Co na to Jiří Letáček?

Odpověděl, že to ví, že přesto se o to chce porvat a jít tam. „Je to pro mě šance,“ říká mi. Že do Baníku se také přišel o možnost poprat a to stejné chce i tam. Když jsem ho poslouchal, tak jsem to vzal a rozhodl se, že mu bránit určitě nebudu. Ale říkal jsem mu, že si myslím, že zůstat tady ještě rok, chytat evropské poháry, mohl by se ještě víc zviditelnit. Jirka už si ale stál za svým a chtěl to jít zkusit. Možná ta šance už nepřijde, on si na to věří.

Prosadí se tam?

To už záleží na něm, to nedokážu odhadnout. Ale jak ho znám, vím, že je poctivý a opravdu schopný pro svou kariéru udělat cokoliv, tak mu věřím.

Limitem ale může být hra nohou, nemyslíte?

Právě proto mě překvapilo, že je to zrovna Španělsko. Pokud to bude tým, který po něm nebude vyžadovat nějaké krkolomné přihrávky a prostrkávačky, tak si myslím, že to Jirka zvládne. Navíc na těch nohou pořád pracuje, bude se zlepšovat a to i díky tomu španělskému angažmá.

Letáčka nahradil Dominik Holec, zkoušeli jste přivést Václava Hladkého. Nabízí se i jména jako Jiří Pavlenka, nebo Tomáš Vaclík, kteří nemají angažmá, ale jsou to bývalí reprezentanti, pocházejí z regionu. Zkoušeli jste je získat?

S Jirkou Pavlenka jsem mluvil, trénuje tady s námi každý den, ale říkal, že ještě není připravený se na návrat do Česka. Ještě aspoň dva roky by chtěl vydržet v zahraničí. Tím to padlo. A Vaclík, to už pro nás určitě není.

Jak to myslíte? Z důvodu věku?

Ano. Kvůli věku jsme o něm ani neuvažovali.