Nevím, jestli chybí, ale beru to tak, jak říkáte, že to v českém fotbale není obvyklé. V zahraničí jde ale naopak o normální věc. Působil jsem v Holandsku, v Německu, takže vím, že tohle je tam běžné. Samozřejmě, je to zase otázka finančních možností klubu, nicméně se Západem to srovnat nejde. Asi proto to u nás není tak populární.

Ano, něco podobného jsem dělal u áčka Karviné, jednou týdne jsem docházel i k devatenáctce na tyto individuální tréninky. Nebo spíše skupinové, i když je to hodně zaměřené na individuální věci. Mám třeba skupinku čtyř pěti hráčů, kterým se věnuji. A to mě baví, naplňuje. Určitě daleko asi víc, než tréninky velké skupiny.

Moc. Je to pro mě speciální zápas tím, že jsem teď v Baníku, předtím jsem byl čtyři roky v Karviné, takže mě to určitě zajímá a budu koukat. Nevím, jestli přímo na stadionu, ale uvidím to.

Já jsem typ člověka a hráče, který hodně dbal na prvním doteku. To stejně teď chci po klucích, protože když se to naučí, mají z velké části vyhráno. Většinou je to tak, že jak si střelu připravíte, tak také zakončíte. A o tom to všechno je. Nejde jen o samotné zakončení, ale i o děj, který mu předchází. Je to však hodně o práci s detailem. Baví mě to. Zvlášť u mladých, protože se staršími se už pracuje jinak. Když mě bylo třicet a chtěl mě někdo předělat, tak to šlo hůř, než když jste neměl návyky a zlozvyky dané.

close info Zdroj: Aleš Krecl zoom_in Michal Papadopulos v dresu Baníku Ostrava.

Když trénujete mladé, vzpomenete si na sebe v jejich věku?

Určitě si vzpomenu, protože vím, že se dá na těchto věcech nejvíce zapracovat. Právě na práci s detailem. I když makat na tom můžete celý život, ale v mladém věku je progres nejviditelnější.

Co vás nejvíce trápilo v osmnácti?

Právě ten první dotek, proto jsem na něm pracoval celou kariéru. Kdybych měl tu možnost už v devatenácti, třeba by ta kariéra byla zase jiná. Když jsem se na to zaměřil s trenéry v Německu a v Holandsku, tak to vždycky byla alfa a omega všeho. Bylo mi vtloukáno do hlavy, že první dotek je – a ač to tak nevypadá – strašně důležitý. Jak si vše připravíte, podle toho střílíte.

V posledních týdnech by vaši pomoc potřebovali spíše útočníci a ofenzivní hráči A-týmu Baníku, než mládež, protože šancí spalovali velké množství…

Je toho spousta, ale aby se moje pozice zase nepřeceňovala. I kdybych u áčka vypomáhal, výsledek se nedostaví okamžitě. Samozřejmě, tréninkový proces chcete co nejvíce přiblížit utkání, ale v zápase je pak stejně všechno jinak. Kdo to nehrál, nikdy nepochopí, protože roli hraje stres i tíha okamžiku v daný moment. To je někdy svazující. Stane se, že útočník vám dá v tréninku góly ze všeho a pak přijde zápas, moment, který mu normálně jde, že by to měl dát levou zadní, ale ono to nevyjde. Tam už to není o dovednostech, ale o hlavě.

A neříkal jste, když jste teď v sezoně viděl ty zahozené šance: Jo, to bych dal?

Podívejte, po bitvě je každý generál. Já nikdy nebudu hledět na to, že sám bych to dal. Spíše bych možná vytkl, co se dalo udělat lépe, ale že bych to směřoval sám na sebe, to ne. Sám totiž vím, že bylo milion situací, stoprocentních šancí, v nichž jsem selhal. A naopak jsem proměnil takové, které zdaleka stoprocentní nebyly. Je to prostě proměnlivé. Samozřejmě, bylo by fajn, kdyby Baník šance proměnil, protože se mohlo postoupit, nebo v lize být víc bodů, bylo by to daleko pěknější, ale myslím si, že právě o tom fotbal je. Kdyby všechno vycházelo tak, jak si člověk naplánuje, tak by to nebylo tak zajímavé.

close info Zdroj: Deník/ Archiv VLP zoom_in Michal Papadopulos v reprezentaci.

Měly však ty situace něco společného, nebo vždy tam bylo od každého něco?

Od každého něco. Jednou uděláte špatně tohle, jindy zase něco jiného. Musel bych se na to ale zaměřit, přiznám se, že detailně jsem se tím nezabýval. Spíš se teď věnuji klukům z béčka, sedmnáctky, devatenáctky. Každopádně vše to šlo řešit lépe. Ostatně, pokud nepadne gól, tak se dají vždy vyřešit lépe. Každá šance je k zamyšlení, každý útočník nějakou tu tutovku v životě nedal. I já. Pak si přemítáte, co jste měl udělat lépe. Holt, kdyby ty šance dali, nikdo nad tím nepřemýšlí.

Na druhé straně, Erik Prokop v neděli provedl skvělé zakončení proti Liberci…

Úžasné. Tam není co vytknout. To udělal perfektně. Krásně si to převzal, viděl, že gólman je blízko, takže jinou možnost neměl. Kdyby střílel podél gólmana, tak ho trefí, kdyby střílel nahoru, hrozí, že to překopne. Takhle tu situaci vyřešil za mě dobře.

Už je to více než rok, kdy jste ukončil kariéru. Jaké máte plány s dalším pofotbalovým životem? Co trenérská dráha?

Momentálně dělám tohle a jak říkám, baví mě to. Určitě bych chtěl dostudovat trenérskou licenci „A“, to je můj cíl, ale že bych měl motivaci se stát trenérem a vést velkou skupinu lidí, to zatím ve mně není. Zatím mě těší to, co dělám a do budoucnosti moc koukat nechci. Ale může se to změnit.

Jaké bylo vrátit se po letech do Baníku?

Moc pěkné. Jsem odchovanec, hrál jsem tu od dvanácti, třinácti let, takže jde o klub mého mládí. Něco jsem tu odehrál, vyhráli jsme pohár, vztah ke klubu mám velký a vždycky to tak bylo. Tím, že jsem se teď mohl vrátit, tak je to pro mě o to příjemnější, že jsem v klubu, kterému celý život fandím.

Neříkal jste si někdy, že je škoda, že na návrat nedošlo ještě na hřišti?

Tohle už neřeším. Je to minulost. Samozřejmě, vždycky by to bylo pěkné ukončit kariéru v klubu, ze kterého jste vzešel, ale takhle to je. Dopadlo to tak, jak to dopadlo, a já si na to nestěžuji. Jsem naopak rád, že jsem dostal příležitost tady pracovat, navíc s mládeží, protože za mých dorosteneckých let jsme byli nejlepší tým v celé republice. Tím se Baník pyšnil a věřím, že by jednou mohla na to líheň Baníku navázat.

A že byste si šel kopnout do nižších soutěží, o tom neuvažujete?

Abych řekl pravdu, tak mi to nechybí. V sobě to mám fakticky uzavřené. Já si jdu jedině kopnout za starou gardu Baníku, nebo v létě na charitativní akce, ale soutěž ne. To mě neláká. Teď už se věnuji jiným sportům, které jsem zanedbával v době, kdy jsem aktivně hrál.

close info Zdroj: Pavel Netolička zoom_in Michal Papadopulos (vlevo) v dresu Karviné.

Vraťme se k derby. Jak jste ho brával, když jste nastupoval proti Baníku?

Výjimečně. Nejhorší byl asi ten první zápas, pak už to bylo lepší. Ale pořád ve mně něco bylo, že to bylo speciální. Ať už jen tím, že Baníku prostě fandíte, ale je to jediné utkání, v němž mu nic nedarujete. V tomto smyslu to bylo strašně zvláštní, ale jednou když jste profík, tak tyhle věci nesmíte řešit. Když jsme pak dohráli, byl jsem znovu fanoušek Baníku. Jako vždycky.

Nebál jste se, že by vám to třeba fanoušci vyčítali?

S tím jsem se nikdy nesetkal, ba naopak. Spíše měli lidi pochopení. Přece jen mě bylo při návratu 35 let, a Karviná byla v tomto lepší volbou. Ani mě jako fanouškovi Baníku by to nedávalo smysl, aby se hráč do útoku v tomto věku vracel. Baník má mít akademii a líheň talentů, dávat šanci mladým odchovancům. Karviná měla větší logiku, než zabírat mladým místo v Ostravě.

Je něco, na co se ve středu speciálně těšíte?

Určitě na některé minisouboje. Třeba Erika Prokopa s Bergqvistem, pokud bude hrát, nebo ve středu zálohy Boula proti Davidu Mosesovi. To může být také zajímavé. Myslím si, že toho bude hodně. Karviná začala hrát velmi atraktivní fotbal, jak říkám, jejich hra se mi moc líbí. Sice to neměli zatím podpořené výsledky, ale teď krásně vyhráli v Teplicích, takže budou na vlně a půjdou do zápasu s tím, že nemají co ztratit. Baník je proti Karviné vždy v roli favorita a musí ho zvládnout. Jiný výsledek, než výhra, není úspěchem.

Jak tedy dopadne a co může rozhodovat?

Určitě oba brankáři. Lapeš i Marky (Markovič) mají dobrou fazonu, ale v těchto derby nerozhoduje ani tak aktuální forma, jako spíše to, jak si kdo na to připraví v hlavě. To bude klíčové.