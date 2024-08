/PŘÍMO Z KODANĚ/ Mohl si jen dát ruce do dlaní a spílat osudu. Enormně blízko byl trenér Pavel Hapal s fotbalisty Baníku Ostrava k bezbrankové remíze v Kodani, která by dávala velké naděje na postup do další fáze. Stačilo v Parkenu přežít už jen nastavení. Po trefě Victora Froholdta však odjíždí z úvodního zápasu 3. předkola Konferenční ligy s porážkou 0:1. „Věřím, že v domácí odvetě se ještě o výsledek porveme,“ řekl Pavel Hapal.

Výsledek mrzí, že?

To je jasné. Je to porážka, mají náskok jedna nula. Samozřejmě, když dostanete gól takhle v devadesáté minutě, nebo v závěru zápasu, je to těžká rána. Nicméně musím kluky pochválit, plnili všechny úkoly, které jsme si řekli, v defenzivní činnosti výborní, i když jsme hráli proti výbornému mužstvu, který byl skvělý na míči. S tím jsme měli trochu problém, ale i tak si neskromně dovolím říct, že jsme gólových šancí a situací měli víc, než soupeř. Ten měl jednu, když Patrick Kpozo špatně přihrál, ale Markýs (Markovič) to chytil. U nás beru za stoprocentní šanci Buchtičovo špatné převzetí, Šíňas měl tutovku, kterou špatně řešil a závěr. Hlavička Jirky Klímy, Eweho střela ze šestnáctky, Tomáš Rigo přestřelil v dobré pozici a ještě jednou Jirka Klíma, který se jim objevil za zády. Škoda. Nevstřelili jsme branku, to je největší problém. Jinak by to bylo veselejší.

Mohla v koncovce hrát roli nervozita?

Nevím, jestli nervozita, na tréninku jsme zakončovali, góly padaly… Nemyslím si, že nervozita, ale prostě někdy to tak je. Řešení bylo někdy ukvapené a hlavně nepřesné.

Vy jste do toho šlápli hned v úvodu, tři minuty jste jim nepůjčili míč. Věděl jste pak, že to bude dobré?

My dokážeme být silní na míči, takhle to praktikujeme i v naší soutěži, i když tady jsme hráli proti super mužstvu, které když míč získalo, tak nám ho nedalo zadarmo. Byli trpěliví v kombinaci, ale moc šancí neměli. Nakonec vyhráli 1:0, ale já se těším na domácí zápas. Když jsem viděl, jak nás lidi povzbuzovali, byli skvělí, tak věřím, že bude výborná odveta s plným stadionem. A že se o výsledek ještě porveme.

Matěj Chaluš vypadá, jako kdyby byl v klubu dlouhodobě a s každým sehraný…

Chaly je zkušený hráč, právě na zkušenost jsme vsadili, proto nastoupil vedle něj Frýďas. Máme tam i Karla (Pojezného) a Učiho (Uchennu), ale vsadili jsme na ty dva, kteří hráli dobrý zápas v Urartu a myslím, že to zvládli.

Hodnocení trenéra Baníku Ostrava Pavla Hapala zápasu v Kodani. | Video: David Hekele

Erik Prekop se tak trochu obětoval pro tým, že pracoval v hloubi pole, podstoupil řadu soubojů, než aby se pohyboval jen na hrotu…

Jo, jo. Nabojoval se toho hodně. Ne že by mu pak scházely síly, ale měl to těžké, protože se snažili eliminovat tři hráče při rozehrávce, hlavně Dikse, který jim tvořil hru. Denis Vavro pak nebyl na rozehrávce tak aktivní, plus jejich kapitán, který je mozkem mužstva. To nám dělalo problémy a stálo nás to síly.

Souboje Erika Prekopa s Denisem Vavrem, to byla taktika?

Oni se znají, my jsme měli naplánovano, aby Denis víc hrál a Erik ho dostupoval. Myslím, že těch soubojů tam bylo dost. Denis je ale chytrý hráč, když to naváděl k nám, tak to znovu sekl a obehrál to přes jejich silnější stranu. To nám dělalo problém. Ti tři hráči v rozehrávce.

Spousta pozitivních výkonů, asi nebudete chtít být kritický, ale Patrick Kpozo udělal spoustu chyb a měl hodně nedorazů…

Neřekl bych nedorazů. On má poslední dobou jeden problém, a to technický. Hodně kazí, ale v defenzivní činnosti je výborný. Za Ewem udělá neskutečně moc práce, spoustu balonů získá jeden na jednoho, to jej skoro nikdo neobejde. V tom je silný. Ale v rozehrávce bylo hodně chyb, to máte pravdu. A nejen od něj. Pár míčů i jiní kluci zbytečně vyhodili, ale to k tomu patří.

close info Zdroj: Jiří Baran zoom_in Fotbalisté Baníku Ostrava při utkání 3. předkola Konferenční ligy v Kodani.

Každopádně asi ideální pozvánka na odvetu, aby ve Vítkovicích panovalo pořádné peklo, že?

Rozhodně. Teď mě to mrzí, jsem z toho výsledku zklamaný, protože jsme prohráli, ale před utkáním byla spousta názorů. Spíše se očekávalo, že tady dostaneme trojku. To se nestalo, byli jsme důstojným soupeřem a hlavně jsme měli víc gólových situací. Já věřím, že se lidi budou těšit a znovu nás přijdou podpořit.

Může vám Evropa víc svědčit, než česká soubojová liga?

Určitě je to nějaká neznámá. I my jsme pro soupeře neznámí, i když Kodaň hrála loni se Spartou a v přípravě s Plzní, tak o nás toho asi moc nevěděli. Myslím si, že ani nespekulovali, jestli budeme hrát se třemi nebo čtyřmi obránci. Nakonec jsme hráli se čtyřkou, což pro ně možná neznámá byla, ale pro kluky je to motivace. Tuto soutěž chtěli hrát a dneska to zvládli důstojně.

Jak těžké bude přepnout na neděli a Hradec Králové?

Já doufám, že jsme přepnuli už teď v kabině. Samozřejmě, ponurá nálada z porážky, ale řekl jsem, že jiná cesta není. Máme dobrý výsledek, slušný, dá se s ním něco dělat, ale teď na to zapomenout a připravíme se na Hradec.

close info Zdroj: Deník zoom_in Zápas Baníku Ostrava v Konferenční lize na půdě FC Kodaň exkluzivně od reportéra Deníku Davida Hekeleho