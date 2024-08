/ROZHOVOR PŘÍMO Z JEREVANU/ První misi splnil. Trenér Pavel Hapal převedl fotbalisty Baníku Ostrava přes první nástrahu v Evropě, i v odvetě 2. předkola Konferenční ligy Slezané na hřišti kralovali, v Jerevanu vyhráli 2:0 a nyní se mohou chystat na dánskou Kodaň. „Zatím jsme to neřešili. V kabině to téma nebylo,“ řekl hned po utkání trenér Pavel Hapal.

Jak zápas hodnotíte?

Jsem spokojený s postupem i s tou hrou. Samozřejmě, měli jsme trošku obavy z klimatických podmínek, ale kluci se s tím porvali velice dobře. Myslím, že jsme dobře vstoupili do utkání, dali jsme gól, měli jsme ještě dvě stoprocentní šance Buchtiče, který bohužel dneska gól nedal. Ve druhé půli měl soupeř jednu gólovou situaci, kterou výborně Domino Holec vychytal. Jinak jsme ten zápas kontrolovali a mohli jsme přidat i víc gólů. Mohlo to skončit větším brankovým rozdílem, což je sice nepovedlo, ale my jsme sem přijeli za postupem, vyhráli jsme, takže spokojenost.

Tempem utkání nebylo žádný kvapík, co myslíte?

Hodně to ovlivnil první poločas, kdy sluníčko bylo velice nepříjemné a vlhkost vzduchu je trošku jiná, než u nás. Druhá půle už ale byla fajn a my tím, že jsme vstřelili branku, potom druhou, tak jsme už nepotřebovali se nikam hnát. Spíše jsme nabádali hráče, aby si v určitých situacích trošku odpočinuli, ať to kouskují a zdržují. Ale třeba Patrik Kpozo se asi vydal na maximum, protože vypadal v kabině, že ho budou muset křísit.

Je nějaký individuální výkon, který byste vypíchl?

Právě David Buchta se mi líbil po celý zápas. Myslím, že odehrál výborný utkání, bohužel nebyl odměněn proměněním šancí, ale jinak vypadal velice slušně. Ewe také podal výborný výkon. Chtěl bych pochválit celou obranu. Až na tu jednu situaci, kdy měli tu velkou gólovku, jsme pracovali dozadu velice poctivě a soupeře jsme do ničeho nepustili. Jsem rád za další nulu, kterou máme a myslím si, že chválit budu celé mužstvo. Vůbec bych to nechtěl individualizovat, ale defenziva odehrála výborný zápas.

Lze ze zápasu vycházet pro ligu, navzdory úrovni soupeře?

My se nesnažíme hrát pořád stejný fotbal. V závěru za stavu 2:0 jsme chtěli pořád vstřelit ještě gól a nemuseli jsme, možná jsme mohli pošetřit síly kvalitnější kombinací a držením míče. Hráče ale nabádáme k tomu, že ve všech situacích chceme být nebezpeční a vstřelit branku navíc, takže dělali to, co po nich chceme po celých devadesát minut. I když, jak jsem říkal, později se nám nedařilo vytvořit si situaci, byla tam nepřesná přihrávka, nebo nepřesné zakončení.

Jak moc sestavu ovlivnilo to, že se nebude hrát v Karviné?

Já jsem takhle neuvažoval. Okolo kolem mě, po domácí výhře 5:1, ale už jsem zažil zápasy, kdy soupeř se chytí první situací, šancí, dá gól, narostou mu křídla a to jsme nechtěli dopustit. Proto jsem nechtěl spekulovat, jestli bych postavil jinou sestavu, nebo bych někoho šetřil. My jsme byli rozhodnuti, že Domino Holec půjde do brány, Markýze (Markoviče) necháme odpočinout. To byla jediná naše myšlenka. Chtěli jsme vyzkoušet Frýďase s Chalym ve čtyřce, myslím, že to fungovalo velice dobře.

Nelitujete, že jste nasadili Jiřího Boulu? Jak to s ním vypadá?

Podle mě to nebude nic vážného. Dostal, dostal takový koňar do oblasti kyčle a věřím, že to bude jenom naražené. Máme dost času na to, aby se zotavil a nemyslím si, že by to mělo být nějak vážné.

Je ten postup zase impulzem pro tým i celý klub?

Každopádně jsme vyhráli, myslím si, že jednoznačně v tom dvojzápase, takže sebevědomí mužstvu určitě naroste, protože jsme to odehráli i s čistým kontem. Nálada a atmosféra je proto dobrá. Většina kádru už svoji příležitost dostala a nezklamali, tak věřím, že se ta atmosféra přenese do dalších utkání.

Měli vás tady sledovat i z Kodaně. Nahlížel jste na to?

Ne, to ne. My jsme to dneska přizpůsobovali postupu, to se nám povedlo a teď máme nějakou chvilku času na Kodaň. Pak se ni připravíme.

Co o ni víte?

Je to kluk, který několikrát hrál Ligu mistrů, je tam spousta reprezentantů, takže kvalitní tým, ale já tvrdím, že ve fotbale je možné všechno. My v tomhle tom utkání asi favoritem nebudeme, spíše outsider, ale uděláme všechno pro to, aby abychom postoupili. To je náš cíl a na to se budeme soustředit.

Z toho jak mluvil Matěj Šín, tak poraženeckou náladou tým netrpí…

Nemáme důvod, když jsme ještě ty zápasy neodehráli. Já věřím, že se na to připravíme dobře. Bude to dvakrát devadesát minut, možná i nějaké prodloužení, to nikdo neví, takže připravíme se a uvidíme, jak to dopadne.

Bylo to před zápasem v šatně téma?

Nebylo, nebylo. My jsme se chtěli soustředit vyloženě na odvetu, takže jsme o tom vůbec nemluvili. Samozřejmě, občas vám někdo něco řekne, ale hráči udělali to, co měli, a to bylo soustředit se na dnešní utkání. To se povedlo a teď jdeme zase na dalšího rivala.