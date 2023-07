/ROZHOVOR/ Rozpolcenost. To byly pocity, které v sobě měl po remíze 0:0 se Slováckem trenér ostravského Baníku Pavel Hapal. Věděl, že jeho tým neodehrál dobrý úvod, kdy mohl inkasovat, zároveň ale v dalším průběhu mohl skóre naklonit na svou stranu. „Je to o řešení finálních situací. Standardek jsme měli dost, i v první půli tam byla možnost, která mohla skončit gólem. Prostě to vyřešit lépe, kvalitněji, lepší přihrávkou, adresnějším zakončením,“ věděl kouč, který do utkání vyrukoval se čtyřmi změnami v sestavě a jiným rozestavením, než v Liberci.

Rozloučení Baníku Ostrava a fanoušků s brankářem Janem Laštůvkou. | Video: David Hekele

Jak tedy hodnotíte utkání?

Jsem rozpolcený, bylo to zajímavé utkání. Dvacet, pětadvacet minut jsme nebyli vůbec v zápase, hodně jsme kazili, byli neskutečně nepřesní, ale pak jsme si začali více věřit. Více jsme si vyhověli přihrávkou. Je vidět, že souhra nám ještě úplně v úvodu nefungovala, Slovácko bylo jasně lepší, ale poté jsme měli navrch my. Neměli jsme stoprocentně vyložené šance, nebo… Nebylo jich moc. Něco tam bylo, i gól z ofsajdu, ve hře jsme ale byli kvalitnější. Je to škoda, myslím, že bychom si výhru zasloužili, ale na druhé straně si musíme vyhodnotit těch prvních dvacet minut. Proč tomu tak bylo, proč jsme byli nepřesní, tolik jsme kazili a nedokázali jsme se vyrovnat se systémem soupeře, i když jsme na něj upozorňovali. Pak už to sneslo dobré parametry, líbilo se mi to. Jak říkám, chybělo tomu si vypracovat nějakou další gólovou příležitost, nebo vstřelit branku. Pak by se nám to asi i více otevřelo. Po vyloučení už to bylo naopak spíše o tom neinkasovat. To jsme splnili. Kromě dvou centrů soupeř nic neměl.

Šance nevyužity, gól z ofsajdu, v závěru červená. Baník bere se Slováckem bod

Jak jste viděl vyloučení Enea Bitriho?

Ještě jsem to neviděl. Hráč šel sám, bylo tam nějaké držení, takže asi červená to byla. To nemůžu hodnotit, protože sám jsem to neviděl, abych pravdu řekl. Bavil jsem se s Eneem, který mi řekl, že se vzájemně drželi, byl už před ním, takže pokud to byl faul, jasná karta, protože by šel sám na bránu.

Není trochu časovaná bomba tím, že chodí do zákroků na hraně?

Hraje to na hraně, na druhé straně první zákrok byl faul. Když rozhodčí hned vytahoval žlutou kartu, tak asi věděl proč. Z vyloučení bych ho ale z toho nevinil. Byla tam špatná přihrávka středem hřiště, balon za obranu a v té chvíli už ztrácel krok. Jestli tam pak bylo stržení, tak je to logické, naštěstí se tak nestalo v pokutovém území. Jeho chyba to ale nebyla.

Ale je taková nátura, že do toho jde naplno i v páté minutě…

Je pravdou, že někdy chodí v soubojích až moc na zem, ale on si v tom věří. Co se týká obranných zákroků ve vzduchu, tak tam je výborný. Řekl bych, že jeden z nejlepších v lize, protože defenzivní hlavu má výbornou. Jinak je to těžké, protože má dva metry, určitě není sprinter, ale na svou výšku není pomalý. My s ním o tom komunikujeme, někdy se ty situace tak vyvinou a musí je řešit. To řešení je někdy na poslední chvíli, jako u žluté karty, ale druhou bych mu nezazlíval. Byli jsme otevření, šli jsme nahoru, a myslím, že Šeha (Šehič) dával kolmou přihrávku. Pak ztráta, z jedničky přihrávka za obranu, takže bych mu to nevyčítal.

VIDEO: Lašty legenda, znělo Vítkovicemi. Baník i fanoušci se loučili s brankářem

Asi nejviditelnějším hráčem byl Abdullahi Tanko, ale často byl v ofsajdu. Co jste říkal jeho výkonu?

Původně to mělo být naopak, mrzí mě, že Filipa Kubalu dáváme hodně na kraj. Hlavně v tomto rozestavení, protože by byl platnější ve středu hřiště, nebo nahoře. My takto začali, s Tankem to ale na kraji nefungovalo, tak jsme to přehodili a Filip odehrál zase výborný zápas. Za to jsem rád. Pokud jde o Tanka, svým pohybem a rychlostí je nebezpečný. Možná bude muset pilovat náběh na kolmou, nebo prostrčenou přihrávkou, abychom to načasovali správně. Při své rychlosti může být i dva metry před obráncem a stejně mu uteče.

Změnili jste rozestavení. Úvaha nad trojicí vzadu po nepovedeném poločase v Liberci nebyla?

Určitě byla a je i nadále. A dneska jsem to hráčům po zápase řekl, že to není o rozestavení. Jestli hrajeme se třemi, nebo čtyřmi obránci. Je to o pohybu, který byl dnes daleko lepší. Také o nasazení, byli jsme daleko rychlejší, od dvacáté minuty i přesnější, a pak je jedno, kolik obránců máte. Určitě od toho neustoupíme, budeme se chystat na oba systémy. Defenzivně mě to ale potěšilo, protože až na úvod jsme soupeři nic nedovolili.

Fotbalisté Baníku Ostrava (v modrém) proti Slovácku.Zdroj: Deník/Petr Kotala

Baník před Slováckem: o nápravu renomé, změny v sestavě a loučení s legendou

Zároveň čtyři personální změny. Co vám ukázaly? Je to hledání ideální sestavy?

To určitě ne. My s tím pracujeme, hráči si na sebe musí zvyknout. Když naopak vezmu Tetyho (Tetoura), Ewertona, plus hráče, kteří tady přišli, tak si musí zvyknout. A o těch dvou jsem mluvil, protože Tety nehrál půl roku soutěžní utkání, to stejné Ewerton, který byl zraněný a musí se do toho dostat. A tyto zápasy je do toho dostanou. Počkejme nějakou dobu, teď je to s nějakými porodními bolestmi, ale kluci určitě ukážou, že jsou velmi kvalitními hráči.

Nicméně po dvou zápasech nemáte ani gól ze hry…

Je to o řešení finálních situací. Standardek jsme měli dost, i v první půli tam byla možnost, která mohla skončit gólem. Prostě to vyřešit lépe, kvalitněji, lepší přihrávkou, adresnějším zakončením.

Jak se vám líbil Patrick Kpozo? Na Ewertonovi bylo znát, že by si míč představoval rychleji.

Na tom musí právě zapracovat, to je ta součinnost. Patrick ligu poznává, vyžadujeme po něm, aby hrál rychleji směrem dopředu, aby to podporoval náběhy, ale chce to čas. Zatím se s českou ligou seznamuje, to je vidět. Na druhé straně v defenzivní činnosti žádnou chybu neudělal.

Lukeš: Pod tlakem je člověk na nemocenské s hypotékou na krku, ne hráč v Baníku

Na střídačce už byl i kapitán Jiří Fleišman. Je zdravý?

Ano. Trénuje vše, je připravený. Teď nemá zápasové zatížení, takže uvidíme. Dali jsme ho na lavičku, kde byl nachystaný a můžeme s ním počítat do hry. Rychle se mu to hojí, za což jsem rád, protože po tom zákroku to vypadalo hodně špatně. Moc dobře jsem to na tom tréninku viděl, byl jsem od toho asi dva metry.

Co další nedávní marodi jako Fadairo, nebo Madleňák?

Madleňák se nevešel do nominace na dnešní utkání, Fadairo je zraněný. Nejvíc smutný jsem z Klímiče (Klímy), ale řešíme to. Měl by jet v tomto týdnu k profesoru Kolářovi, tak uvidíme. Má zvrtnutý kotník, jsou to dva měsíce a pořád cítí bolest, což ho omezuje. Je to ofenzivní hráč, který nám chybí. Jinak jsme víceméně všichni zdraví.

Poslední možná posila Baníku padla. Plavšič by měl zamířit ze Slavie do Polska

Budete přetlak na levém beku řešit zúžením?

Hráči, kteří nebudou hrát, musí čekat. Tak to prostě je, konkurence vás posouvá. Já jen věřím a na to i apeluji, že nedopustím, aby se někdo otočil proti mužstvu. Cítím, že tým má energii, sílu, bohužel jsme nezvládli první utkání, které beru i trochu na sebe a realizační tým. My víme, o čem mluvím, ale vám to neřeknu. (usmívá se) Od dnešního výkonu se ale odpíchneme, protože tohle bylo hodno Baníku Ostrava. Minimálně v nasazení, plus kvalitou směrem dopředu. Chce to jen lepší dohrání některých situací, vypracování si gólovek a součinnost.

Koneckonců za výkon vás ocenily i tribuny, že?

V minulé sezoně jsme remizovali, nebo prohráli, a lidi nás nepodpořili. Dneska viděli, že hráči jezdí až do konce, i když začátek nebyl podle našich ani jejich představ. Takhle se ty zápasy ale hrají.

NEDALEKO OD OSTRAVY: Baníku fandím odmala. Speciální je Olomouc, říká Lorenc

A co gólmany. Budete ještě hledat pro Martina Hrubého hostování?

S tím se pracuje, ale Kubný nebyl zdravý. Sice trénuje, ale ještě není stoprocentně fit, takže čekáme. Pořád máme ještě čas. Hrubas odchytal některé zápasy za béčko, a pokud by to mělo pokračovat, že Lety (Letáček) bude v bráně, tak je tu možnost, že si tam půjde zachytat i Marky (Markovič). Kluci jsou vyrovnaní, rozhodli jsme se pro Letyho, který nám v minulé sezoně pomohl, ale nikde není psáno, že nemůže dojít ke změně.

Zajímavost na závěr. Změnil jste dress code a body se dostavily.

Jo, změnil, a už to teď asi budu držet. (usmívá se) Jako většina trenérů a hráčů jsem pověrčivý, takže jsem to trochu změnil.