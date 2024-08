Byla to jen dovednost, nebo i zkušenost v kombinaci s únavou, která na exekutory možná dolehla?

Já to myslel tak, že jsme v zápase devadesát minut byli jasně lepší. Po střídáních jsme to možná už chtěli dohrát do penalt, už jsme nebyli tak nebezpeční, i když Tanko šel sám na bránu, ale neproměnil. Situací jsme měli dost, abychom třeba 2:0 vyhráli. Soupeř by hru musel otevřít. Ale penalty jsou dovednost, nejsem na kluky naštvaný, že čtyři zahodili. Já ve své kariéře také nedal proti Barceloně a je mi to dodnes vytýkáno. (usmívá se) Spousta lidí si na to vzpomene. Nemám klukům co vytknout, hráli výborně, pak nám docházely síly, takže jsme museli střídat. Škoda, že jsme to na svou stranu nepřeklopili v normálním hracím čase.

Myslíte, že když jste neproměnili první dvě, tak to zasáhlo i další hráče?

To je otázka na kluky. Ano, když neproměníte první penaltu, možná to něco zanechá, ale Markýz zase vzápětí chytil. Nevím. Je to fotbalová dovednost, bohužel jsme to zahodili, čtyři jsme nedali, ale co budou ostatní říkat, mě nezajímá, protože to fakt není fotbal. Penalta je penalta, zápas byl ale úžasný.

Měli jste předem určené hráče, kteří by případně šli?

Ano, měli, trénovali jsme to, cvičili, ale postupem času střídáním někteří střelci na hřišti nebyli. Šíňas, Buchtič… Vyzkoušet to tak museli ostatní.

Jak jste viděl situaci před Ewertonovou penaltou, kdy se tam řešila láhev?

Já jsem hlavně viděl, že někdo Markýzovi flašku zahodil. Kluci říkali, že brankář, což podle mě nebylo fair play, ale neviděl jsem to. Nesoustředil jsem se na to. Myslím, že Erik Prekop za námi přišel, jestli mu to může podat a proto se tam rozběhl. Ale šlo o svévolné rozhodnutí. Dokonce dostal žlutou kartu. Nevím, jestli to bylo nesportovní chování, musel bych se na to podívat.

close info Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň zoom_in Stoper Matěj Chaluš po poslední penaltě, kterou v rozstřelu neproměnil.

Brankář Jakub Markovič řekl, že na penalty nemělo dojít. Souhlasíte?

Souhlasím. Stoprocentně. Měli jsme dost situací, i když jsme je dobře řešili, měli jsme smůlu, nebo hráče před sebou. U Buchtiče jsem to viděl, byť z úhlu, že by brankáře překonal, ale trefí nohu protihráče. Tanko šel sám na bránu. Bylo jich dostatek, abychom vyhráli 2:0 a postoupili. To se ale nestalo.

Takže trápení s produktivitou pokračuje?

Já to neberu jako trápení, spíše je to vyústění situace… Někdy je vyřešíte dobře, jindy hůř a nebo máte smůlu. Tak to prostě dneska bylo. Řeknete trápení, když nedáváme góly, ale ještě nikdo neřekl, že jsme zase odehráli zápas s nulou. Nedostali jsme gól, což není trápení, svědčí to o tom, že defenziva byla výborná.

S čím musíte být spokojený, je presink, represink, přepínání z útoku do obrany a zpět, že?

My jsme hlavně eliminovali jejich kapitána, to byl základ. Nesměl se dostávat do hry, proto museli vše rozehrávat stopeři. V presinku jsme byli precizní, podařilo se nám ty míče získávat, soupeř je vyhazoval, a důležité bylo, že po naší ztrátě jsme byli v represinku velmi aktivní. S tím měla Kodaň velký problém.

Celou minulou sezonu jste pro poháry dřeli. Jak teď hráče namotivovat, aby zase rvali v lize a za rok jste tyto emoce prožívali znovu?

Pokud budou hrát tímto stylem, nikoho se bát nemusí. Porazili jsme soupeře evropského ranku a ještě jsme ve dvojzápase byli lepší, i když Kodaň doma byla možná fotbalovější. Gólových situací jsme ale měli více, než oni. A tady i fotbalovější. Pokud budeme v takových výkonech pokračovat, nemáme se čeho bát.

Co si z těch čtyř zápasů odnesete?

Klukům jsem v kabině řekl, že se dokázali vyrovnat evropskému týmu, který nedávno hrál Ligu mistrů a má zkušenosti. My ne. My hráli poháry poprvé po čtrnácti letech a ještě jsme měli smůlu na los, že jsme chytili takového soupeře. I tohle ale fotbal přináší. Myslím si, že každý si z toho vypíchne svoje. Po dnešku hráči určitě nemají důvod mít hlavy dole. Spíše naopak. Dokázali si, že mohou s takovým soupeřem hrát. A dobře.

Posílí vás to do zápasů se Spartou, nebo se Slavií?

Byli jste tady v zápase s Hradcem, který byl podobný, byť tam hrála roli červená karta. My ale hráli dobrý zápas. Nedali jsme gól dřív, ale myslím si, že mužstvo je na dobré cestě. Hráči, kteří před rokem a půl nehráli ani ligu, tak dnes jsou tahouny tohoto mužstva a předvádí výkony evropského formátu. Klukům věřím, že v tom budou pokračovat.