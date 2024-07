/ROZHOVOR A VIDEO PŘÍMO Z ARMÉNIE/ Zhruba 25 hodin před výkopem, krátce poté, co se dozvěděl, že v případě postupu do další fáze bude odložen nedělní ligový zápas v Karviné, usedl trenér fotbalistů Baníku Ostrava Pavel Hapal v Jerevanu na předzápasovou tiskovou konferenci. Ačkoli po výhře Slezanů 5:1 ve Vítkovicích už zřejmě mají před odvetou dvojzápas 2. předkola Konferenční ligy s FC Urartu za hotový asi i místní novináři, kteří dali přednost ohlasům okolo duelu konkurenčního Ararat-Armenia, Hapal je pozorný. „Pořád tvrdím, že rozhodnuto není,“ zopakoval svá dřívější slova. Mimo jiné prozradil jednu velkou změnu v sestavě.

Začněme aktuální věcí okolo možného odložení zápasu v Karviné, tedy pokud postoupíte. Co na to říkáte, a kde došlo ke změně postoje, jelikož v neděli jste prohlásil, že nevidíte potřebu odkladu?

Nešlo o potřebu, ale já to komentoval tak, že se chystáme na trojzápas v šesti dnech – odvetu, ligový zápas a v případě postupu utkání v Kodani. Když se ta možnost naskytla, a je to čerstvé asi dva dny, tak tím, že program je nabitý a je hodně cestování, tak jsme to uvítali. My se chystali na původní program, ale tím, že reprezentujeme republiku v evropské soutěži, využijeme tohoto.

Vy jste ale neměl problém v Karviné hrát, je to tak?

Některé věci ovlivnit nemohu, nesnažím se o to, takže se soustředím na to, co ovlivnit mohu. To je výkon hráčů na hřišti a tréninkový proces. Jak říkám, pokud se možnost naskytla, rád ji využiji, protože program je nabitý, vše venku, takže cestování. V postup pevně věřím, ale v hlavě mám jen zítřejší zápas.

Výkonný ředitel LFA Tomáš Bárta o možném odložení zápasu Karviná - Baník. "Úspěch našich zástupců v předkolech evropských pohárů je pro český profesionální fotbal velmi důležitý, ať už z pohledu prestiže, zvýšeného zájmu, nebo finančních benefitů pro kluby i celou soutěž. Ligová fotbalová asociace se proto českým týmům bojujícím o postup do základní skupiny snaží vycházet vstříc. S ohledem na rozhodnutí UEFA, podle kterého by se utkání v Dánsku hrálo již ve středu, bude žádosti Baníku Ostrava o odklad vyhověno, pokud dokáže přes Urartu postoupit."

V jakém rozpoložení se tým nachází?

Já myslím, že v dobrém, protože se nám povedlo po velkých změnách v sestavě zvítězit s Jabloncem. Všichni hráči ukázali, že jsou platnou součástí Baníku, kádr máme široký a můžeme na kohokoliv ukázat, i když herně to nebylo optimální. Hráči se však vydali a udělali vše pro výsledek, který přišel. Jsou připravení, nachystaní, žádné vážnější zranění nemáme. Až na Tomáše Riga, který zůstal doma s lýtkovým svalem, a Lišáka (Lischku), jenž je pořád v rekonvalescenci. Jinak jsou všichni zdraví.

Přicestovali jste dva dny před zápasem. Cítíte, že to bylo ku prospěchu, že hráči si tady mohli zvyknout na teploty a střepat ze sebe únavu z letu?

Bylo důležité, že jsme dnes měli možnost si oddechnout, odpočinout, odtrénovat večer. Snad se nic neuděje a všichni hráči budou připravení. Den navíc pomohl, protože po skoro čtyřech hodinách letu a při tom malém rozestupu mezi zápasy jsme to uvítali.

Bylo ve hře, že byste nechal i někoho dalšího doma?

To ne, protože kádr pohromadě spolu žije, chtějí tu evropskou soutěž hrát. Když máte zápasy, únava se – zvlášť pokud se vyhrává – vstřebává lépe. V hlavách jsme to neměli, v Ostravě nechali jen hráče se zdravotními problémy a jinak jsme tu všichni.

Máte náskok čtyř branek, co čekáte od soupeře?

Já pořád tvrdím, že rozhodnuto není. To tak je vždy, i když výsledek z prvního zápasu je velice dobrý. Nicméně my jdeme do toho s plnou koncentrací, soustředěně a s plným nasazením jako v prvním utkání. Věřím, že zápas zvládneme, pokud vítězně, bude to jen dobře.

Nečekáte rychlý nástup, snahu Urartu dát první gól, aby mohli s celkovým skóre něco udělat?

Uvidíme, s jakou taktikou trenér přijde, ale každopádně nebudou mít čas s tím dvojzápasem něco udělat, pokud nebudou hrát aktivně dopředu a vytvářet si gólové situace. Čekám, že budou hrát s větším nasazením a ofenzivním pojetím. My se budeme soustředit na náš výkon, který je pokaždé podobný, takže chceme hrát aktivně, prosazovat se našimi zbraněmi, být ofenzivní, vstřelit nějakou branku a pokud možno zvítězit.

Je možné, že nastoupí šestice hráčů, kteří minulý týden do Ostravy nepřijeli. Řešíte to, nebo se soustředíte na sebe?

My prakticky ani nevíme, jestli někdo vízum dostal nebo ne, trenér soupeře ve všech třech evropských zápasech použil téměř stejnou sestavu. Nevím, jestli má bokem pět hráčů a dá je z voleje hrát, aniž by je vyzkoušel v domácím utkání s Estonci. Musíme se soustředit na sebe, odevzdat maximum a věřit, že to zvládneme.

Máte před sebou trénink, ale co víte o stavu hřiště?

Některá utkání jsme viděli, hlavně to poslední s estonským týmem, a tam se mi hřiště zdálo absolutně v pořádku. Neočekávám, že by měl být problém, i když jsem na něm ještě nebyl. Věřím, že bude dobře připravené.

Kdo bude chytat?

Tohle tajit určitě nemíním. Dojde na změnu, takže Markýs (Markovič) chytat nebude a do brány půjde Domino Holec.

Do Jerevanu – 3500 kilometrů od Ostravy – přicestuje několik stovek fanoušků, co na to říkáte?

Je to zavazující pro nás všechny. Jestli bude sektor plný, tak je vidět, že Baník má velice dobré fanoušky, kteří s mužstvem žijí. Proto bychom je chtěli odměnit dobrým výsledkem a vítězstvím.