/ROZHOVOR/ Opět protočil sestavu, vsadil na tři stopery, Ewertona umístil tentokrát do středu hřiště, kde však na něm doslova visel David Moses. A uhlídal ho. Trenéru fotbalistů Baníku Ostrava Pavlu Hapalovi ale ve středečním ligovém slezském derby v Karviné vadila – a hlavně vidle do plánů hodila – červená karta pro Erika Prekopa. „Jsem spokojený s výkonem mužstva v defenzivě, v ofenzivě se to těžko hodnotí, když jsme hráli dlouho o hráče méně. Je to škoda,“ řekl po remíze 0:0.

Jak zápas hodnotíte?

Byl spíše bojovný, hodně soubojů, tvrdých soubojů, řada z nich pouštěných. Myslím si, že to moc fotbalové kvality nepřineslo, ale své mužstvo musím pochválit za nasazení, bojovnost a defenzivu po červené kartě. Uhráli jsme bod, chtěli jsme tři, ale zklamalo nás proměňování šancí. Kluci to odmakali, odjezdili, takže se budeme muset dát dohromady, protože nás to stálo spoustu sil.

V neděli hrajete v Olomouci…

Za čtyři dny máme další zápas, takže z toho jsem trochu zklamaný. Po červené kartě se Karviná tlačila dopředu, ale je těžké navázat na zápas jako na Slovácku, které jsme mačkali i v deseti. Karviná přece jen kvalitu v rozehrávce má. Možná řeknu hloupost, ale ve výsledku si vypracovala jednu gólovku hlavou do tyče, jinak jsme vše ubránili. My měli jednu předfinální, když Tanko šel sám s Erikem, ale nevyřešil to, pak měl stoprocentní šanci, nedal. Jsem spokojený s výkonem mužstva v defenzivě, v ofenzivě se to těžko hodnotí, když jsme hráli dlouho o hráče méně. Je to škoda. Chtěli jsme tři body, máme bod, musíme to respektovat. Ale mrzí mě to.

Budete Eriku Prekopovi vyčítat ten zákrok? A jak velká je to komplikace, když právě on se zdál, že z útočníků chytá nejlepší formu, ale teď bude v trestu?

Samozřejmě je to problém, uvidíme, jaký dostane trest. tam je nejhorší, když vidíte videozáznam, že podrážka tam je, ale k velkému kontaktu nedošlo. Ano, naznačení tam je, když se to zastaví, vypadá to škaredě, nicméně si myslím, že to tak velký faul nebyl, co se týká kontaktu. Počkáme, uvidíme. Erik je z toho smutný, máme tam další kluky a věřím, že si poradíme, než se Erik dá dohromady. Do té doby s tím musíme nějak pracovat.

close info Zdroj: Deník/Petr Kotala zoom_in Červená karta pro Erika Prekopa.

S Ewertonem běhal po celém hřišti David Moses. Jak jste s tím pracovali v poločase, aby se ho zbavil?

My jsme to chtěli změnit, protože na něj hrál vyloženě osobku. Měl tam i pár ztrát, což Moses dobře ubránil, párkrát ho i vystrašil. Kdyby Ewe u naší střídačky nenaskočil, mohl mít zlomenou nohu, ale nikdo Mosese za to ani nenapomenul. Přitom tam šel oběma nohama, podle mě předpisový zákrok, kdy může dojít ke zranění hráče. Hrál na něj tvrdě, pak udělal ještě jeden faul, po kterém jsme měli standardku. Myslím si, že Moses defenzivní činnost zvládl, proto jsme Eweho dali na kraj, aby musel jít s ním, což se stalo. Ewe je pro nás důležitý hráč, ale už se pak nemohl tolik prosadit, protože jsme nebyli moc na míči. Spíše jsme se soustředili na defenzivu, klobouk dolů, jak jsme to zvládli. Kromě jedné šance Karviná nic neměla.

Tanko zahodil šance, v jakém je nyní rozpoložení?

Podle mě to byla super volba. Čekali jsme, že se do brejkových situací dostane, dostal se, měl jednu stoprocentní gólovku. Tím, že hráči Karviné jsou vzadu pomalejší, jsme chtěli využít jeho rychlost, což se povedlo. Kdybychom i ve druhé půli hráli v plném počtu, tak by se okýnek otvíralo víc. Víc bychom byli i na míči a možná by neměl šanci on, ale někdo jiný určitě. Nedal gól, ale nezatracoval bych ho. Do šancí se dostává a v příštích zápasech je promění.

Nezdá se vám, že často vám chybí kousek? Lepší finální přihrávka, zpracování míče, první dotek…

Souhlasím. Máme spoustu situací, které můžeme vyřešit, ale dostaví se špatné zpracování, nebo odskočení míče. Nevyřešíme to důkladně. Důležité ale je, že se do těch situací dostáváme. Kdyby ne, tak bychom tolik šancí neměli. Kolikrát je to i shoda okolností. Vím, že kdyby v jednom momentu byl Buchtič u míče dřív, získal by ho a šli bychom tři na jednoho.

Tisková konference po utkání Karviná - Baník Ostrava. | Video: David Hekele

Mluvíte hodně o šancích, ale zatím z nich moc nemáte…

V minulém zápase jsme dali dva góly. Také bych chtěl v každém zápase aspoň jeden, ale je to o řešení některých situací a nezapomínejme, že je tam soupeř, který je proti. Dál nevím, co dodat. V tréninku zakončujeme, střílíme, ale zápas může být jiný. Bohužel, nejsme góly zatím moc odměněni.

Dohráli jste opět s nulou, jak těžké je pro vás rozhodování, jestli budete hrát s trojkou vzadu nebo ve čtyřech? Záleží na soupeři?

Volíme to na každý zápas zvlášť, šijeme to na soupeře, i když koukáme i na zápřah hráčů. Třeba Frýďas (Frydrych), i když byl připravený, tak jsme ho chtěli nechat oddechnout, a prodleva mezi zápasy není teď ani týden, takže Karel Pojezný, Uči (Uchenna) a další hrají pořád. Jediný Chaly (Chaluš) má opravdu velkou minutáž, přesto jsou všichni rozehraní. Ve výsledku bráníme slušně, takže to šijeme na soupeře.

Blíží se konec přestupního období. Je reálný pohyb v kádru směrem dovnitř, nebo ven?

Co já vím, neděje se nic. A už bych chtěl, aby to skončilo. Aspoň co se týká směrem ven.

Nepočítáte tedy se zužováním kádru, když už nebudete hrát každé tři čtyři dny?

My ho ale nemáme zas tak široký. Měli jsme 24 hráčů, Šehyho (Šehiče) jsme poslali na hostování do Pardubic, odešel Adediran, takže si nemyslím, že bychom měli zužovat. Máme to tak tak, chceme pracovat s mladšími hráči, takže už i Samuel Grygar se do zápasů dostává, i když na krátkou minutáž. Máme tam další dva hráče, kteří by brzy mohli také naskočit jako Nogha a Fomba, který minule hrál, kvalitu mám, ale s týmem, klubem i fotbalem, který chceme praktikovat, se musí sžít. Jsme opatrní, ale kádr zužovat určitě nebudeme.

A co bylo s Matějem Šínem, který vůbec nebyl v nominaci?

Jestli jste si všimli, tak s Libercem jsme ho střídali v 70. minutě. Před zápasem si stěžoval na bolest v krku, vzal si prášky, ale pak ho skolila viróza, měl teploty a doktor mu nedoporučil, aby se tady vůbec pohyboval. Nevěděli jsme, co to je. Snad nic vážného. Co mám ale zprávu od něj, zítra by se už rád zapojil.