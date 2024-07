Jak tedy zápas hodnotíte?

Začnu tím, že pochválím fanoušky. Byli skvělí, úžasná atmosféra, musím jim poděkovat, protože naše hráče hnali od první do poslední minuty. Kluci je pak odměnili vítězstvím, které si myslím, že bylo jednoznačné, mohlo být i vyšší. Jen jsme v závěru neměli inkasovat, to byla hloupost. Prvních deset patnáct minut bylo cítit, že jsme byli nervózní, pár míčů jsme tam vyhodili. První gól nám dal ale klid a pak toho mohlo být i víc. Ale před zápasem asi nikdo nepředpokládal, že vstřelíme pět branek. Přistoupili jsme k tomu velmi dobře, hráči hráli ve velkém tempu, snažili jsme se soupeře dostat pod tlak vysokým a celoplošným presinkem, což dařilo, protože oni měli hodně ztrát. Statistiky nevím, ale drželi jsme míč a došli k zaslouženému vítězství.

Mluvíte o atmosféře. Trenér Gunko řekl, že ho překvapila. Jak velký vliv na tým má?

Vždyť je to bylo úžasné. Ani nevím, jestli jsem tady takový počet lidí zažil, co jsem u týmu. Skvělá atmosféra, všichni v bílém, povzbuzovali mužstvo od první do poslední minuty, což tady nebylo pravidlem. Divák je tady náročný, občas se ozývá i pískot, ale dnes byli úžasní.

Cítil jste z kulisy, že poháry jsou v Ostravě po čtrnácti letech?

Už jsem to říkal i na tiskovce před zápasem, snažil jsem se na hráče nepřenášet nervozitu. Ani jsem nervózní nebyl, byť úvod utkání nebyl optimální. To jste asi také cítili. Až ve 12. minutě jsme se dostali do situací, kdy jsme ohrozili bránu, zavřeli jsme je, ale byly tam vyhozené balony. První gól nám pomohl. Ale myslím, že všichni dneska odcházeli domů spokojení.

Důležitým hráčem byl Ewerton, který gól dal, dva připravil…

Každopádně. Už to říkám poněkolikáté, cítí se tu velice dobře a je to pro nás klíčový hráč. Všichni kluci ho respektují, on zase je i nás, a hlavně odvádí výborné výkony na hřišti. Odehrál výborný zápas.

close info Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň zoom_in Ewerton.

Kapitánem je z vašeho rozhodnutí, potažmo sledujete u něj s páskou změnu, že víc to bere jako „své“ mužstvo, které musí táhnout?

Je tu oblíbený, i v kabině, je vůdčí typ. Možná ne tolik mluvný, ale v šatně jsou i další lídři jako Frýďas (Frydrych), Lišák (Lischka) a Šíňas (Šín), což jsou jeho náhradníci v této roli. Chceme kapitána v každé situaci na hřišti, což se nám v minulé sezoně nedařilo. Pak jsme museli pásku měnit. Doufám, že teď to bude pravidlem, že Ewe ji ponese a bude často na hřišti.

Nezaslouží chválu i další hráči?

Já bych pochválil všechny. Plnili jsme to, co jsme si řekli, tlačili jsme soupeře, aby musel hrát dlouhé míče, rychle a dost často kazil. V defenzivě jsme pak uhráli hodně konstruktivních hlav a dobírali druhý balon Boulisem a Tomášem Rigem. Nebyl hráč, který by mě zklamal.

Překvapilo vás, jak rychle jste získávali řadu míčů zpět?

Měl jsem z toho obavy, protože jsem věděl, že je to technicky zdatné mužstvo. Nevím, jak to hodnotil jejich trenér, ale celkově rychlost pro ně asi byl problém. Nejen v presinku, ale i v pojetí. Tlačili jsme na to, aby neměli na nic čas, hodně balonů vyhodili, což jsem u nich v předchozím zápasech neviděl. Na druhé straně, pod takovým tlakem nehráli. Góly jsou důležité, jen jich mohlo být víc.

Kde jste viděl chybu u inkasovaného gólu?

Já to moc neviděl, myslím si, že to propadlo a byla tam ještě teč. Karel (Pojezný) to snad tečoval, jinak mi Markýz (Markovič) říkal, že by se na ten balon asi dostal. I za něj mě to mrzí, protože se dostal do brány, a snad tady nemá čisté konto.

Asi by to potřeboval…

Jasně, já bych mu to přál. Dokonce jsem měl v hlavě, že mu půjdu pogratulovat jako prvnímu, ale vidíte… Taková hloupost, nemělo k tomu už dojít, když je soupeř ještě o hráče méně.

Je to pozitivní výsledek i vzhledem k tomu, že v Arménii můžete sestavu proměnit?

Určitě to máme v hlavě, protože zátěž pro hráče bude větší, zvlášť při tom cestování a při velkém teplu v Arménii. Výsledek nám tak pomůže, že můžeme sestavou zarotovat.

A v odvetě vás asi čekají jiné klimatické podmínky, že?

Výsledek je velice dobrý, což bych ale nechtěl podceňovat. Jen jsem smutný a zklamaný z obdrženého gólu, který byl hloupý. Vždyť se už ani nerozehrálo, mělo to skončit 5:0 a bylo by to lepší. I tak je to dobré a já věřím, že odvetu zvládneme.

Naladí vás tato výhra na Jablonec, který bude těžším soupeřem?

Každopádně bude složitější, těžký, ale my se nachystáme, abychom znovu v domácím prostředí zvítězili.