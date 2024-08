Jak zápas ze svého pohledu hodnotíte?

Musím říct, že jsme viděli velice zajímavé utkání, z obou stran. V první půli jsme se nemohli dostat do dobře organizované obrany Slovácka, nicméně dvě situace, ze kterých jsme mohli dát gól, jsme měli. Místo toho jsme si do kabiny dali skoro vlastní branku, která s tím mužstvem zahýbala, ale ve druhé půli jsme už jsme dominovali, byli jsme lepší, hrálo se na jednu bránu navzdory vyloučení. Tlačili jsme se dopředu, chtěli jsme s výsledkem něco udělat, bohužel nás trápí koncovka. Nedokážeme vstřelit víc, než jednu branku. Proto nemůžeme být úspěšní. Podržel nás Domino Holec, měl dobré zákroky, ale většina už byla v době, kdy soupeř chodil do brejků.

Co vás vedlo ke změně v brance?

To je citlivá věc. Domino k nám přišel a neměl žádný zápas v přípravě, protože byl dlouho zraněný. Odchytal akorát zápas s Urartu v Jerevanu. A za chvíli budeme mít trojzápas, jelikož tam je odložené utkání s Karvinou, tak jsme chtěli mít oba gólmany v permanenci. Zatím jsme neměli ani možnost ho pustit chytat za béčko, protože jsme se kryli. Podal výborný výkon, oba gólmani nás teď drží. Máme vyrovnanou dvojici.

Jak jste viděl situaci, kdy Vaško možná udeřil Kubalu loktem a mohla z toho být červená karta?

Já to hodnotit nebudu, protože si myslím, že v tomhle byl ten zápas hodně zvláštní. Hrozně dlouho se nehrálo, nastavilo se sice osm minut, ale i v nastavení tam byla prodleva. Mohlo se nastavit víc. Byla tam situace na Erika Prekopa při dlouhém autu. Jak může hlavičkovat, když ho hráč soupeře strhne na zem? Ale nevím… I ta naše červená karta byla dost nezaviněná. Buchtič nechtěl faulovat, jen se otočit, on do něj vrazil a spadl. U Filipa Kubaly vím, že tam byl loket, mluvilo se o tom, ale neviděl jsem to. Proto to nemůžu hodnotit, ale je to možné.

Když se vrátíme k sestavě, jak jste při její tvorbě přemýšlel, když jste udělal dost změn?

Udělal, ale nemyslím si, že by to na nás zanechalo stopy. Všichni kluci podali výborný výkon, třeba Sam Grygar hrál po dlouhé době a dobře, ale chtěli jsme to oživit kluky, kteří odehráli zápas proti Kodani. Možná je zklamaný, že brzy střídal, chtěl mužstvu pomoci. Jo, hráči toho měli dost, sto dvacet minut, za dva dny další zápas, takže jsme nechtěli riskovat zbytečné zranění klíčových kluků.

close info Zdroj: FC Baník Ostrava zoom_in Fotbalisté Baníku Ostrava (v modrém) v utkání 5. kola Chance ligy na hřišti Slovácka.

Ve druhé půli jste hodně dominovali, spousta centrů, ale vyložených šancí nebylo mnoho. Nepředstavoval jste si, že by jich mělo být víc?

Centry ze stran byly nepřesné, nebo jsme si nenašli ideální prostor. Třeba ale Jirka Klíma měl stoprocentní tutovku na hlavě, kterou mohl proměnit. Je ale pravda, že jsme buď trefili prvního hráče, nebo nám chyběl agresivnější pohyb na přední tyč. Ale na druhé straně je potřeba pochválit Slovácko, které to výborně odbránilo.

Čím to, že se vám pravidelně nedaří tu zataženou obranu protrhnout? Opakuje se to.

Nevím, ale není to jen náš problém. Všeobecně, když mužstvo dobře brání, je organizované, a vy ty situace neproměníte… My se tam ale dostali. Filip Kubala měl stoprocentní šanci, Jirka Klíma také, šli jsme tam dva na jednoho, kdy to Filip Kubala s Erikem Prekopem nevyřešili. Situací na jednu dvě branky jsme měli dost, to se nepodařilo, ale není to tím, že bychom se tam neprosazovali. Prosazujeme, ale potřebujeme větší agresivitu a hlad v koncovce.

Blokovaných střel je v každém zápase také velké množství…

Pokoušíte se střílet, soupeř do toho skáče. I v minulých zápasech s Jabloncem a Hradcem jsme jich měli dost. Škoda, škoda. Dali jsme si hodně smolný vlastní gól, bez něj by možná utkání bylo jiné. Jakmile šlo ale Slovácko do vedení, ve druhé půli se už soustředilo vyloženě na defenzivu a vyšlo jim to.

Jakou roli hrálo to čtvrteční dlouho utkání z pohledu psychických i fyzických sil?

Z psychických žádný, což si myslím, že bylo vidět na tom, jak jsme dominovali. Držení míče bylo až k šedesáti procentům, takže jsem z hráčů necítil, že by měli hlavu jinde. Hráli jsme dobře, kvalitní, do poslední minuty, byli jsme lepší i v deseti, takže jim nemůžu nic vytknout. Smekám před výkonem, ale body nám to nepřineslo.

Za Slovácko nastoupil Michael Krmenčík. Čekali jste, že dostane takovou minutáž, nebo jste si mysleli, že bude hrát déle?

I když jsem se na něj nesoustředil, tak si myslím, že ještě není v top formě. To bylo vidět na pohybu, sice trénoval, ale dlouho nehrál žádné mistrovské utkání. Nevím, jak to měl trenér vymyšlené, ale pokud bude zdravý, potrénuje, tak bude pro Slovácko prospěšný.