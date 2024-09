Jak zápas hodnotíte?

Samozřejmě velká spokojenost se třemi body, které povezeme domů. Nicméně ten zápas nebyl pro mě klidným, ani když jsme vedli 3:1, protože jsem viděl, že jsme byli nervózní z každé situace, která hrozila gólem. I když jsme v první půli byli silní na míči a snažili jsme se kombinovat, tak nám v tom chyběla rychlost. Pak bychom si možná těch situací vypracovali víc. Pomohlo nám rychlé vyrovnání na 1:1 a ve druhé půli si myslím, že jsme už byli o hodně lepší než Teplice.

V čem?

Hlavně v přechodové fázi, jen jsme ty momenty nedokázali vyřešit. Byly tam dvě tři situace, kdy jsme mohli vést 4:1, možná 5:1. Teplice však byly pořád nebezpečné, hru zjednodušily, bylo tam hodně vzdušných soubojů a pořád zlobily. Když daly gól na 3:2, tak zaplaťpánbůh ve chvíli, kdy už s tím asi nemohly nic dělat. Na jedné straně spokojenost, na druhé si myslím, že nám ublížila i ta přestávka, že jsme nechytili rytmus tak, jak bychom si představovali. Trestuhodné pak bylo vyřešení brejkových situací. Tam jsme jeden nebo dva góly mohli přidat.

První venkovní výhra v sezoně po osmi zápasech v lize, takže asi velká úleva, že?

Každopádně. V minulé sezoně jsme nevyhrávali doma, teď jsme zvládli zatím všechny zápasy. Jo, je to úleva, protože vidíte, jak je liga neskutečně vyrovnaná a namačkaná. Tyto body nám dají trošku klid na práci do příštího týdne, kdy budeme hrát s Budějovicemi. Určitě důležité.

Vy už jste zmínil, že vám možná pauza uškodila. Přičítáte tomu výkon v první půlhodině, která byla nemastná, neslaná?

Bylo to vyčkávání. Teplice změnily charakter své hry, protože předtím se v utkáních snažily nahoře presovat. Teď spíše zalezly a čekaly na brejkovou možnost. My pak byli nepřesní v kombinaci, pomalí. Tam jsme měli hrát rychleji a abychom je dostávali do těžších situací. To se nám v první půli nevedlo, ve druhé už to bylo daleko lepší.

close info Zdroj: FC Baník Ostrava zoom_in První gól Baníku v Teplicích.

Při druhé brance domácí reklamovali faul Kpoza na gólmana. Byl jste v klidu, nebo jste se bál odpískání?

My video máme a co jsem viděl, tak Patrick Kpozo byl otočený zády. Gólmanovi, který byl ve vzduchu, jak dopadal, tak o jeho hlavu mu míč vypadl z ruky. Důležité bylo, že jsme tu situaci dohráli a pak už to řešil VAR. Co jsem viděl aspoň na záznamech, tak tam nebyl úmyslný kontakt s gólmanem, byla to spíš nešťastná situace.

Co jste říkal na gólu Davida Buchty? Je to něco, co vídáte u něho na tréninku, nebo vás překvapil?

Abych pravdu řekl, tohle jsme nacvičené neměli. Je to improvizace hráče, který standardní situace umí kopat. On se takhle rozhodl, udělal to výborně, gólman tam byl pozdě a nám to hrozně pomohlo. Kdyby zápas v poločase byl 1:0 pro Teplice, tak by to bylo určitě složitější.

Karel Pojezný vstřelil první ligový gól vůbec. Kolik ho to bude stát?

To dal Karel? Ani nevím, vidíte… Myslím, že Boulis (Boula) tady také dal před rokem první ligový gól. Ale jestli ho to něco bude stát, netuším, já kasu nedržím. (usmívá se)

V Teplicích se daří i vám. Jako trenér Baníku jste tu vyhrál i třetí zápas. Čím to je?

To nevím. Je to shoda okolností, nemyslím si, že to je tím, že by nám Teplice víc vyhovovaly. To určitě ne. Teplice momentálně asi nemají patřičné štěstí, protože předchozí zápasy odehrály dobře. My jsme hráče upozorňovali na to, že to není vůbec špatné mužstvo. Mají i dost hráčů zraněných. Prohra na Slavii, prohra doma s Boleslaví v posledních minutách… Mužstvo se pak dostává do nervozity, ale není to tím, že bychom si na Teplice věřili víc, než na někoho jiného.

Na začátku sezony jste mnoho gólů nedostávali ani nedávali, teď, když je střílíte, i více inkasujete. Proč?

Štve mě to, protože aspoň polovinu těch situací bychom měli umět vyřešit. Tankis (Tanko) šel s Ewertonem na bránu, těžká přihrávka, pak s Buchtičem (Buchtou) do prázdné brány nevyřešená možnost. Kdyby ano, výsledek by byl daleko jiný. Trochu mi vadí druhá obdržená branka, přitom Teplice měly šance. Jednou přestřelily bránu, pak hlavou do rukou Markýze (Markoviče), který opět vypadal velice dobře. Tři góly jsme vstřelili, ale bohužel, dvakrát jsme inkasovali.