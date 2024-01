Baník valí do Turecka! Za kemp dá „ranec“, co porovnání se Spartou a se Slavií?

Ten podzim začal už po mistrovství Evropy, o kterém i Filip ví, že se mu nepovedlo. Že ale pak takhle vypadne ze sestavy Baníku, přiznám se, to jsem nečekal. Navíc pak šancí už moc nedostával. Holt Rigo i Boula svou příležitost využili a od toho se vše odvíjelo. Teď má před sebou Filip novou výzvu, tak se musí snažit ji zužitkovat. Ale abych odpověděl, udělalo mi to radost, i když mě trochu zarazilo, že Baník měl mít zákaz přestupů. Každopádně, když to pak bylo v Kickeru, a já dostal další zprávy, tak mě to potěšilo. Držel jsem mu palce, aby to vyšlo. Zatím je to hostování, dál tak bude záležet jen na něm.

Na podzim toho Filip Kaloč v Baníku moc neodehrál. A najednou se objeví Německo. Co jste na to říkal?

Určitě. Na druhé straně, kluby z první i druhé bundesligy hráče sledují delší dobu, takže je možné, že zrovna nyní Kaiserslautern potřeboval tento typ záložníka, a proto po něm sáhl. A když Baník využívá na této pozici jiné hráče, není překvapivé, že ho uvolnil. Myslím si, že byl sledován déle, a vzhledem k Filipově situaci v Baníku byl teď dosažitelnější. Kdyby hrál, možná se do Německa nedostane, protože by Baník chtěl velké peníze. Určitě by ho nepouštěl na hostování. Je to kuriózní, ale možná mu to pomohlo.

Takže hráč „vydělal“ na tom, že nenastupoval…

Může to tak být. Snažím se přemýšlet tak, jak možná uvažoval Kaiserslautern. Jako kdybych já sám byl v klubu. Asi se jim Filip někde vynořil, tak začali jednat, protože si myslí, že tenhle profil hráče jim pomůže v záchraně. Řekl bych, že takové bylo klubové myšlení. Nevím, jestli to Filipovi pomohlo, ale ukazuje se, že nemusí být problém, když hráč chvíli nehraje, aby se dostal do zajímavé soutěže i týmu. Myslím si, že si určitě nepohoršil.

Filip Kaloč jako nová posila německého Kaiserslauternu.Zdroj: 1. FC Kaiserslautern

Potřebuje Kaiserslautern hráče typu Filipa Kaloče?

Přiznám se, že ten tým nemám tolik nasledovaný, protože pro reprezentaci jsem koukal spíše na nejvyšší soutěže. Nebylo moc času dívat se i na druhou bundesligu, i když Norimberk jsem jako jeho bývalý hráč sledoval. Na to teď ale neumím odpovědět.

Oba kluby proti sobě hrály na začátku prosince v poháru…

Ano, díky tomu jsem Kaiserslautern aspoň jednou viděl. V té době se v klubu měnil i trenér, to mi neuniklo. Určitý „haló efekt“ fungoval, i když to nemají jednoduché. Musí bojovat a zezdola se posouvat tabulkou nahoru. Nezbývá, než věřit, že vědí, co dělají, a že Filip dostane šanci, kterou chytí. Shodou okolností jsme si volali.

Opravdu?

Jo, v úterý. Ze zápasu v St. Pauli jsem něco viděl, ale ne natolik, abych jeho osobní výkon mohl analyzovat, protože to bylo v rámci sestřihů, a nebyl jsem na to úplně koncentrovaný. Vím, že za stavu 0:1 měli šance, ale nevyužili je. Určitě nebyli odevzdaní. Filipův výkon ale teď hodnotit nechci, jen je to o tom, aby mu našli post. Jestli má hrát před obranou šestku, nebo být ofenzivnější na osmičce, desítce. I v Baníku jsme hledali, kde je nejsilnější.

Co soudíte vy?

Já jsem názoru, že spíše šestka, jako štítový hráč, který si odbyde defenzivní práci, pomůže obraně a zlepší se v zakládání útoků. On to ví sám, a já mu to také říkal, že se musí věnovat tomu, v čem je nejlepší. A to další přijde posléze.

Myslíte jeho ofenzivní příspěvek?

Ano. Že se nenutí do ofenzivy, nedává tu nadstavbu, mu vyčítají všichni trenéři. Na tom musí zapracovat. Má pořád čtyřiadvacet, tenhle půlrok mu pomůže. Sám si pochvaloval, že ho tréninky baví, což je dobrý základ. Na podzim byl mrtvý, ale teď pookřál, a ožil. Musí. I když to není jednoduché, tak se musí zvednout.

Co jste mu ještě říkal?

On ví, že si to vše musí teprve sednout, tak já na to: „Nemusí si to sednout, to si sedne“. Možná by o tom chtěl pochybovat, ale musí hlavně bojovat, aby si klub po čase řekl, že takového hráče chtěli a potřebovali. Záleží na něm. Myslím, že mu pomůže atmosféra i podpora fanoušků, na což je zvyklý z Baníku. Nohy by se mu neměly rozklepat. Říkám mu: „Teď mluv nohama, pusu použiješ později, až jim pomůžeš, a oni tě vezmou za svého“.

Nicméně důvěru v něj naznačil už fakt, že ačkoli s týmem absolvoval až úplný závěr přípravy, hned na úvod jara naskočil v základní sestavě a odehrál 90 minut…

Já vím proč. Když jsme si volali, tak mě to zajímalo, a myslím, že to mohu i prozradit. O mém rozhovoru s vámi věděl, a nezakázal mi ho. (usmívá se) Řekl mi, že se mu povedlo modelové utkání, dal v tréninku na sobě znát, že by mohl být potřebným a nastoupil hned. Ale přiznám se, měl jsem z toho obavy.

Proč?

Nebylo optimální, aby odstartoval zrovna na hřišti St. Pauli. Teď si ale říkám, že možná lepší začít takhle těžkým zápasem, než se slabším soupeřem, a třeba zklamat, nebo nepodat dobrý výkon. Ten dojem by byl o to horší. Takhle to byl pořádný test.

Konzultoval s vámi odchod do Kaiserslauternu?

Ne, to jsem nechával běžet s tím, že uvidíme, jak to dopadne. Do toho mi nic nebylo, i když jsem mu to přál. On ale ví, že kdyby potřeboval radu, tak číslo na mě má, a já mu to vždy zvednu. Náš vztah byl vždy dobrý. Nevím tedy, jestli mě poslouchá, to je na něm. Já mu řeknu svůj pohled, naložit si s tím musí sám.

Těšíte se, až v únoru na sebe opět narazí „váš“ Norimberk a Kaiserslautern?

Těším. Už mám objednaný lístek a vím, že když mi vyjde čas, tak půjdu, a po zápase se s Filipem uvidíme. Hlavně doufám, že nastoupí, protože pak ho budu moci zanalyzovat a otevřeně mu říct, jaký výkon podal. Necháme se překvapit, ještě je do 18. února dlouhá doba.

Tomáš Galásek (uprostřed).Zdroj: Deník/Lukáš Ston

Řada fotbalových fanoušků nesleduje druhou německou bundesligu. Mohl byste jim ji přiblížit? Jaká je to soutěž?

Je to těžká, ale zároveň prestižní soutěž. A famózní. Zrovna o víkendu byl u nás Baník, šestnáctka a sedmnáctka, a přijeli s nimi i hosté, kteří se divili, že ve druhé lize jsou plné stadiony. Nebo že kluby jako Hertha, a Schalke jsou ve středu a na konci tabulky. Je to vyrovnaná, napínavá soutěž, kde se hraje o každý bod. Jak jsem naznačil, ozdobou jsou fanoušci, kteří fotbal milují. A když jsem zmínil Schalke, tak s ním právě v pátek Kaiserslautern hraje. Kali se doma může těšit na 45 tisíc diváků. Je škoda, že v našich televizích není druhá bundesliga častěji, čeští fanoušci by se divili návštěvnosti i úrovni.

A herně je to spíše fyzická soutěž?

Ano. Jsou mužstva, která chtějí hrát fotbal, rozehrávají to, kombinují, ale i taková, jenž to berou spíše na sílu a fyzickou zdatnost. Řekl bych, že je to tak půl na půl.

Fyzičnost by ale Filipu Kaločovi měla vyhovovat…

Tomu také věřím. Myslím, že tudy se ubíraly i myšlenky vedení Kaiserslauternu. Teď záleží, kolik bude mít v zápasech vyhraných soubojů a neztracených míčů, potažmo dobře rozehraných. Tohle může být jeho role a v tomto musí ukázat své přednosti.

Když se podíváte na podzim Baníku, jak ho hodnotíte?

Já bych to řekl krátce. Škoda, že po zisku cenných bodů hned doma ztráceli, místo toho, aby je potvrdili. Třeba s Pardubicemi, nebo Jabloncem. Chyběla mi větší stabilita ve výkonech i v získávání bodů. Je to spíše nahoru dolů, ode zdi ke zdi.

S uzavřením kvalifikace o mistrovství Evropy jste skončil s Jaroslavem Šilhavým i u reprezentace. Co teď děláte?

Vzal jsem si volno. Vánoce, silvestr a vůbec konec roku jsem si užil s rodinou, využil jsem to, abych si odpočinul, udělal jsem si pohodu, a do léta asi budu doma. To je moje vize a myšlenka, protože za poslední tři roky toho bylo dost. Během toho půlroku se může něco naskytnout, tak uvidím, jestli bude nějaký zájem. Mám manažera, kontakty, tak třeba se něco objeví. Německo, Holandsko, Belgie… Uvidíme. Teď si ale užiju klid, pojedu na lyže a budu sledovat vše okolo.

Takže se neangažujete ani u mládeže v Norimberku?

Ne, vůbec. Angažuji se tak, že přijdu kouknout na fotbal, ale to je vše. Oni vědí, že jsem skončil, takže kdyby chtěli, ozvali by se sami.