/ROZHOVOR/ Kdyby ve dvacáté minutě proměnil po krásné kombinaci a narážečce s Davidem Buchtou svou tutovku, mohlo být vše jinak. Takhle fotbalový záložník ostravského Baníku Tomáš Rigo nechal vyniknout brankáře Sparty Petera Vindahla a hostům dal šanci rozhodnout. Ti pak nepohrdli. „S výkonem jsme určitě spokojení, ale chyběl tomu dneska ten gól,“ věděl slovenský středopolař po porážce Slezanů od rivala v poměru 0:1.

Atmosféra šlágru Baník Ostrava - Sparta Praha (12. listopadu 2023). | Video: David Hekele a Petr Kotala

V první půli jste měl velkou šanci, ale asi jste nezakončil tak, jak jste chtěl, že?

Chtěl jsem to dát na zadní tyč, ale bohužel mi to nějak šlo přes patu a nevím… Neproměnil jsem to, obrovská škoda.

Nebyla to ale jediná šance, těch bylo víc…

Snažili jsme se na Spartu vylézt, což se nám celý první poločas dařilo. I ve druhém, jen tomu prostě chyběl dneska gól. Za ten výkon jsme si zasloužili vyhrát.

VIDEO: Chorály, choreo, pyro. Fans Baníku bitvou žili. Panák: Rangers byli jinde

Na konci po rohu jste měl ještě možnost z otočky. Jak daleko to bylo k vyrovnání?

Nějak se nám to tam poodráželo mezi nohami, snažil jsem se to dokopnout k bráně. Bohužel to šlo vedle.

Naopak Filipa Panáka jste při standardní situaci nechali skákat osamoceného. Proč jste si ho nepohlídali?

Já osobně jsem to neviděl, protože jsem bránil Zeleného a byl jsem k tomu zády. Najednou tam skákal sám Panák. Nevím co se stalo. Rozebereme si to na videu.

Baníku dlouhodobě standardky nejdou, v první půli jste měli deset rohů a nic. Tady se ukázalo, jak jsou důležité, viďte?

Nějaké dvě tři jsme tam rozehráli, myslím si, slušně, ale nedaří se nám z nich dávat góly. Nevím, co se děje. Minule v Karviné jsme to prolomili. Pracujeme na tom a snad v příštích zápasech z toho něco padne.

Šance, emoce, gól jediný. Baník rivala nezlomil, Spartu v Ostravě spasil Panák

Zdroj: David Hekele

Byl záměr na Spartu vletět?

Věděli jsme, že měli ve čtvrtek těžký zápas. Chtěli jsme na ně vlítnout, jak na všechny soupeře a dařilo se to. Škoda toho výsledku

V čem byl největší problém, že jste neproměnili šance?

Diváci nás hnali dopředu, za to jsme jim neskutečně vděční. Myslím, že jsme se do nich dostávali, ale je potřeba to proměnit. Nevím, v čem je problém.

Nicméně ve druhém poločase už váš tlak nebyl tak drtivý…

Oni zalezli skoro až do šestky. Snažili jsme se je nějak obehrávat. Pak tam přišli vysocí útočníci a snažili jsme se je tam najít a dát gól, ale nevyšlo to.

Utkání 15. kola první fotbalové ligy: Baník Ostrava - Sparta Praha, 12. listopadu 2023, Ostrava. Veljko Birmančevič ze Sparty a Tomáš Rigo z Ostravy.Zdroj: Deník/Vladimír Pryček

A JE TO TADY: Baník hostí Spartu. Řepka: Bude to o prsa. Co Uličný či Matušovič?

Minule vás po pohárovém vyřazení se Zlínem fandové vypískali, dneska jste si vysloužili poděkování za výkon…

Určitě tohle bylo příjemnější. Stadion byl poprvé od chvíle, co jsem v Baníku, vyprodaný, a jsme ze to rádi.

V závěru vám ale asi nepomohli těmi dýmovnicemi, kvůli čemuž se pak delší dobu nehrálo, co myslíte?

Je to tak, ale nevím, co k tomu říct. (usmívá se)

Sparta každopádně hodně zdržovala. Jak se pak hrálo?

Tohle nás hodně štvalo, protože to bylo samé přerušení. Furt leželi a simulovali. Je to škoda.

Cítili jste, že je k poražení?

Určitě ano. Asi jste to viděli sami. Sparta si skoro nevytvořila šanci. Až na to, jak šel Pavelka sám. Jinak jsme byli celou dobu lepší.