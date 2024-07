/ROZHOVOR/ Pokud potřebujete náhled na španělský fotbal, v Česku asi nyní nenajdete nikoho povolanějšího. A pakliže jde o gólmany, tím zvlášť. Odchovanec Vítkovic Tomáš Vaclík má za sebou tři roky v Seville, kde slavil triumf v Evropské lize, letošní jaro pak strávil v druholigovém Albacete. Co říká na vážnou snahu Getafe angažovat Jiřího Letáčka, jedničku ostravského Baníku? „Musím přiznat, že mě to překvapilo, ale je to obrovská šance. Jít z Baníku, nebo české ligy, bez zkušeností s evropskými poháry a reprezentačních startů, rovnou do La Ligy… Asi nejsem jediný, koho to zaskočilo,“ pronesl Vaclík v rozhovoru pro Deník, v němž vyjádřil svůj pohled, zda by nabídku měl Letáček vzít a také na styl hry, který Getafe praktikuje. „Mohl by mu sedět,“ dodal Vaclík.

Vnímáte to jako velkou příležitost, je to tak?

Rozhodně. Getafe je stabilní klub, o Madridu jako městě se nemusíme bavit. Jen nevím, jak je to tam s Davidem Soriou, kterého jsem shodou okolností potkal v Seville. Každopádně pro Letyho by to byla velká šance.

Těžko říct, jak máte Baník a Jiřího Letáčka nakoukaného, nicméně měl by na soutěž jako je španělská La Liga?

Upřímně, mám nakoukány jen sestřihy, nikdy jsem neviděl celý zápas Baníku, což si myslím, že by mi dalo mnohem víc. Nebo když ano, bylo to na Spartě, a tam zrovna chytal Marky (Jakub Markovič). Letyho tedy moc nakoukaného nemám, ale když si ho Getafe vybralo, tak bude přesvědčené, že dělá dobře. Vědí, proč chtějí zrovna jeho, tohle nebude žádná střelba od boku. Zároveň ale nutno říct, že Getafe je trošku specifické ve způsobu hry. Jestli se nepletu, je tam pořád trenér Bordalás a u něj, když si řeknete španělský fotbalový tým, tak tohle není úplně španělský fotbalový tým.

Můžete to rozvést detailněji?

Co si pamatuji, tak proti Getafe se hraje hrozně, protože je to tým postavený spíše na fyzické hře. Samozřejmě, fotbal umí hrát také, ale to mužstvo hraje rychle nahoru, netrápí se moc výstavbou hry, ti hráči vás pokopou a od začátku vám ten zápas doslova zhnusí. Netypický španělský tým, takhle bych to řekl.

close info Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň zoom_in Jiří Letáček.

Co z toho vyplývá pro gólmana?

David Soria je tam od doby, kdy já přišel do Sevilly. Je tam dlouho, je jednička, dokonce se spekulovalo, že by si ho možná vzalo Atlético Madrid, potažmo Real, když se zranil Thibaut Courtois. Nakonec vzali Kepu. Každopádně David má v Getafe obrovské jméno, v jednu chvíli byl blízko nominaci do národního týmu. Vím, že měl skvělá čísla, skvělou výkonnost, a za těch pět let tam odchytal všechno. Zdraví mu drží, má tam silnou pozici, takže je otázkou, kam by se Lety zařadil.

Z toho, jak mluvíte, to vypadá, že vystrnadit Soriu bude složité, takže Letáčka by brali buď jako dvojku, nebo pro případ, že Soria odejde?

Ano, ale o tom nic nevím. Co jsem měl z dřívějška zprávy, tak Davida prodávat nechtěli, spíše hledali někoho na pozici dvojky. Ale samozřejmě za chvíli skončí Euro, trh se rozhýbe a vše se může změnit.

Letáček má řadu silných stránek – od postavy, reflexu, sbírá vysoké míče, silné nohy, nicméně pokud bychom měli najít slabinu, může to být hra nohami a rozehrávka, která není španělská. Mluvil o tom i Jan Laštůvka. Zapadá to ale do toho, o čem jste mluvil, že Getafe není úplně španělský tým?

Může to tak být. Vy Letyho máte asi nastudovaného lépe, než já, stejně jako Lašty, takže já to úplně hodnotit nemůžu, ale pokud to říkáte, tak do stylu Getafe a toho, co chce trenér hrát, to může zapadnout. Bordalás není pedant na to, aby mu gólman rozehrával jako Ter Stegen, nebo Ederson.

Kdybyste se měl vžít do situace Jiřího Letáčka, kdy jste v Baníku, bez mezinárodních zkušeností a přijde tato nabídka. Jak byste reagoval? Měl by toto dobrodružství vzít?

Stoprocentně, stoprocentně. Bez přemýšlení. Osobně i jako rodina máme ke Španělsku silný vztah, takže pro mě by to bylo rychlé a jednoduché. I kdyby to mělo být na pozici číslo dva. Navíc, jak říkáte, v jeho věku, bez mezinárodních zkušeností… Taková nabídka může přijít jen jednou za život. Přímo z Baníku do La Ligy, to může být první a poslední možnost. Je pravda, že já to vzal do Španělska přes Švýcarsko, nešel jsem tam rovnou z Česka, ale když ta šance je, sbalil bych se a jel. (usmívá se)