/ROZHOVOR/ Vsadil na osvědčenou sestavu, jediným nováčkem v ní byl Matěj Chaluš a to jen díky zranění Davida Lischky. Body v Ďolíčku to ale fotbalistům Baníku Ostrava a trenéru Pavlu Hapalovi nepřineslo. Několik zahozených tutovek a porážka 1:2? To není na úvod sezony příjemné. Zvlášť, když ve čtvrtek vstoupí Slezané do pohárové Evropy ve Vítkovicích proti arménskému FC Urartu. Co zápas ukázal? „Musíme zlepšit mezihru,“ řekl Hapal.

Jak zápas hodnotíte?

První kolo, všichni v očekávání. Myslím si, že jsme do utkání nevstoupili úplně špatně, pak ale Bohemka byla fotbalovější, důraznější a agresivnější v dohrávaných balonech. To nám trošku dělalo problém, zároveň jsme byli nepřesní v kombinaci. Nicméně tenhle zápas rozhodlo proměňování šancí. I když Bohemka byla v první půli řekněme lepší, kromě jedné situace stoprocentní šanci neměla. My měli dvě, ty jsme neproměnili. Jak to tak bývá, ve druhé půli jsme inkasovali. Poté zase Tankis (Tanko) velká šance, a pak nevím. Sporná situace, gól, nám všem se zdálo, že to byl velký ofsajd, ale nevím, neviděl jsem to, protože dneska tady nic nefungovalo. (pousměje se) Proto jsme se nemohli na to zpětně podívat. Mužstvo hrálo až do konce, bojovalo, dřelo, i když už nebylo odměněno druhým gólem.

Pojďme k situaci, o které jste mluvil. Brzy poté, kdy sudí Ondřej Berka gól na 2:0 uznal, s vámi mluvil. Zdůvodnil vám to?

Ne. Vím, že byl problém s VARem. Před zápasem nefungoval. Buď nešel zvuk, nebo obraz, teď nevím. Nikdo mi to ale neokomentoval. Nejhorší je, že tam stojíte a nevíte, co se děje, co se řeší, je tam prodleva, nehraje se. Nevím… Mluvil jsem s Erikem Prekopem, který mi tvrdil, že míč nehrál. Pokud to tak je, a hrál ho Jánoš, který jen trefil nohu Erika, tak to je ofsajd.

A ta údajná ruka v závěru?

Co jsem slyšel, že ruka byla snad Boulisova (Bouly), ale teď nevím. Jak říkám, neviděl jsem to, i když jsem se chtěl podívat, nefungovalo to.

Tanko dal gól, proč nenaskočil už do základní sestavy?

Máme dneska čtyři pět útočníků, Tanka jsme chtěli do trošku unavené obrany, což se povedlo, nakonec dal gól a měl ještě jednu stoprocentní příležitost, kterou chytil gólman. Myslím si, že se to střídání povedlo. Navíc v posledním zápase minulé sezony Jirka Klíma i Filip Kubala odehráli výborný zápas, na což jsme chtěli navázat, protože Erik Prekop, nebo i jiní hráči, jsou tady s námi chvíli a musí trošku navnímat náš styl hry. Více se sehrát.

V základní sestavě byla jen jediná z posil. Důvodem je tedy ještě souhra, než si to vše sedne?

Ano. Chtěli jsme navázat na závěr minulé sezony, na ten poslední zápas, protože víme, že Jirka Klíma s Filipem Kubalou si umí vyhovět. V přípravných zápasech nám to moc ještě nesedělo, nefungovalo, tak tomu dáváme víc času, aby se sehráli.

close info Zdroj: FC Baník Ostrava zoom_in Pavel Hapal.

V poločase jste dvakrát střídal, dolů šel právě Jiří Klíma a Tomáš Rigo. Šlo o taktický záměr, nebo zdravotní problém?

Chtěli jsme to tam Erikem Prekopem trochu zagresivnit. To ale neznamená, že by to Jirka nezvládl. Pokud jde o Riga, tak už před zápasem měl střevní problémy, řekl si o střídání, že je vyčerpaný.

Davidu Lischkovi se vrátily svalové problémy?

Ale je to něco jiného. Není to sval na noze, nýbrž někde v okolí břicha, takže věřím, že to nebude na dlouho a brzy bude zpátky.

V přípravě jste nehráli ve třech vzadu, byl to tedy velký zásah do obrany? Nebo byste v trojce nastoupili i tak?

Chtěli jsme hrát ve třech, zkoušeli jsme si a není to jen o tom hrát takto v zápasech, i když proti Banské Bystrici jsme v trojce nastoupili ve druhém poločase. Každopádně to bylo nachystané, bohužel jsme to nemohli praktikovat v přípravě, protože jsme měli hodně zápasů, ale stopeři nebyli všichni zdraví. Proto to nešlo.

Erika Prekopa, který ještě nedávno v Ďolíčku hrál, přepadly trochu emoce, co myslíte? Už jste s ním mluvil?

Ještě ne, ale víte, jak to je. My jsme měli v hlavě, že bychom Erika nasadili od začátku, nicméně někdy jsou ty příběhy takové, že by tady vstřelil gól a možná Bohemku porazil. Pak by ho to vnitřně mrzelo. Nechali jsme si to střídání až na určitý čas. Myslím si, že to zvládl, odehrál to dobře. Gól sice nedal, ale v Bohemce strávil spoustu času a bylo vidět, že fanoušci se s ním krásně rozloučili.

Co vám zápas ukázal před předkolem Konferenční ligy?

Jednu věc: musíme zkvalitnit mezihru. To znamená být v kombinaci přesnější, byla tam spousta zbytečně vyhozených balonů, nepřesných přihrávek, špatných zpracování. To je jediná věc. Z čeho jsem alespoň předběžně už spokojený, je, že mužstvo je po fyzické stránce velice dobře připravené. Bohemku jsme zatlačili, což bylo zapříčiněno samozřejmě i výsledkem, že jsme prohrávali, ale po fyzické stránce jsme nepropadli.

Bude se vaše sestava ve čtvrtek výrazně lišit?

Uvidíme. Jak jsem avizoval, budeme se připravovat speciálně na každý zápas, takže určitě k nějakým změnám v sestavě dojde.

Co čekáte od Arménů?

Jsou velice techničtí hráči, fotbaloví, pohybliví. Myslím si, že jsou trošku zranitelní v té agresivitě, ale jinak umí řadu situací řešit. Byl jsem překvapený, že ten druhý zápas byl trochu odlišný od toho prvního v Estonsku. Tam vypadali daleko lépe, než potom doma. A Kalev opačně, i když oba prohráli. Jinak šancí bylo minimum. Ale technické mužstvo. Uvidíme, v jaké nominaci vůbec přijedou.

Víte, jestli přicestuje i ta šestice hráčů s ruským pasem?

Víme, že tam byl problém s udělením víza, ale já to neřeším. Doma vízum nepotřebovali a sestavu nezměnili, udělali jen jedno střídání, kde hrál jeden hráč z té šestky. Dokonce opět chytali i sedmnáctiletý gólman.