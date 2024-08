Jak hodnotíte celý zápas?

Výborně jsme do něj vstoupili, pak červená karta, která ne že by nám ublížila, ale styl hry se změnil, Hradec se soustředil na pevnou defenzivu, což se mu dařilo po celou dobu. Horko těžko jsme se dostávali do situací, když ano, tak jsme je nevyřešili, nebo zahodili. Pak jsme po brejku udělali penaltu, musím vyzdvihnout Markýze (Markoviče), i když se po zápase smál, že to byla jediná situace, kterou musel řešit. Ještě střelu Vlkanovy. Ve druhé půli jsme hráli nátlakově, gól mohl přijít dřív, ale nakonec přišel v minutách, kdy je to nejlepší, protože soupeř na to nemůže reagovat. Jsem rád, mužstvu děkuji za výkon, musím ho pochválit, protože si za tím šlo od první do poslední minuty. Dřív se nám to nedařilo, končilo to opačně, že jsme inkasovali, nebo to nedokázali otočit. Teď hráči vidí, že věci, které děláme, mají smysl. Dneska byli odměněni gólem a vítězstvím.

Berete to tak, že vám osud trochu vrátil Kodaň, kde jste v závěru naopak inkasovali?

Nevím, jestli vrátil. Tam jsme udělali jednu chybu, teď jsme naopak gól vstřelili. Nevím, jestli je to osudem, každopádně tento zápas byl jiný. Dominovali jsme, byli jsme daleko lepší už od začátku, takže kdyby hra byla víc otevřená… Všechna mužstva se těžko dostávají do plné obrany, šancí je méně, my nějaké situace měli, ale buď nám centr propadl a nedokázali jsme to dotlačit do konce, nebo jsme byli ve špatném postavení a soupeř nám to zablokoval. Výborně chytal gólman, byl snad mužem zápasu, takže bylo to složité, těžké, ale jsme šťastnější.

V minulé sezoně vám dobývání obran nešlo. Když šel Hradec tak brzy do deseti, měl jste radost, nebo spíše starost?

Samozřejmě vám to situaci usnadní. Přemýšleli jsme, že bychom změnili rozestavení, že bychom dali nahoru dva hroťáky, ale nakonec bychom do toho sahali zbytečně. Podpora té trojky – Karla (Pojezného), který to má víc zažité, nebo Učiho (Uchenny) – byla fajn. Uči tam měl dobré přihrávky mezi řady, podporoval útok a nakonec vstřelil branku. Byl odměněn. Dobrý výkon. Celkově jsme hráli dobře, lidi byli spokojeni, fanoušci fandili do poslední minuty.

Centrů do šestnáctky jste měli hodně, ale v přehuštěném prostoru asi nebylo lehké najít adresáta, tak proto tam byly i kolmice od Uchenny a dalších hráčů mezi řady, že?

Určitě. Centrů bylo dost. Ještě se na to musím podívat, ale nechodili jsme moc na přední tyč, vždy nám tam chyběl hráč. Ať už Filip (Kubala), Jirka Klíma, Tanko nebo Erik Prekop. Na tom musíme víc zapracovat, mít tu přední tyč lépe obsazenou. Byla tam spousta balonů, které nám propadly, nedostali jsme se před hráče, to je škoda.

close info Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň zoom_in Radost fotbalistů Baníku Ostrava.

Nebezpeční jste byli právě střelami z dálky…

Samozřejmě tím, že jsme soupeře hluboko zatlačili, tak se to nabízelo. Karel Pojezný měl jednu vynikající střelu zpoza šestnáctky. K tomu jsme hráče nutili, že pokud si to nachystají, tak to může být důležité. Nakonec vlastně po teči rozhodla.

Už jste zmínil, že v minulé sezoně jste takové zápasy nezvládali. Co se změnilo?

Prostě to kluci umí přelomit. S Jabloncem to bylo podobné. Důležité je, že jsme docela pevní vzadu, dobře bráníme, z toho to vždycky vychází, protože šance si vytvoříme. Pak je to o tom, jestli proměníme, nebo ne. V Kodani se to nepodařilo, dneska už ano. Moc chyb – až na dvě tři – jsme neudělali. Tím to překlápíme na svou stranu.

V nominaci nebyl Patrick Kpozo. Proč? Jak se vám na levé straně líbil Daniel Holzer?

Dan to odjezdil, post wingbeka mu sedí, i když to tady měl se Čmelíkem, kterého znám, složité. Také je to velice rychlý hráč, ale dobře se na něj navazoval. Ještě jsem neviděl data, ale odjezdil to. Patrick Kpozo nebyl, protože měl problém s rukou. Už v Kodani, tam jsme to riskli, ale tady jsme nechtěli.

Jak jste pošetřil hráče na čtvrtek?

Máme dost času. Pořád tvrdím, že hráči nám ze hřiště neodchází úplně vyčerpaní, že by je chytaly křeče. Je začátek soutěže, máme odehráno pět šest zápasů, trénujeme tak, aby to hráči vydrželi. Kdybychom měli patnácté šestnácté kolo a byli jsme pod takovým zápřahem, bylo by to složitější. Tím, že jde o start sezony, tak s tím problém není. Hráči jsou dobře fyzicky připravení, takže jsem nepotřeboval nikoho šetřit. Měli jsme v hlavě, že bychom Eweho stáhli dřív, on ale nechtěl, chtěl pomoci týmu, tak jsme ho tam nechali.

Teď ale začíná třídenní intenzivní příprava na Kodaň…

Musíme zregenerovat, zítra (v pondělí) si odpočineme, pak uděláme lehký trénink, poté předzápasový a jdeme na to.

Na pravé straně nastupuje David Buchta. Má teď před Rusnákem či Fukalou přednost?

Já vnímám, že každý by chtěl hrát, ale co se týká Buchtiče, tak v domácích zápasech očekáváme, že se tam bude víc dostávat ze stran. Wingbek pro něj není ideální, ale je to technický hráč, do kombinace, dokáže míč prostrčit, umí zakončit, v minulé sezoně byl náš druhý nebo třetí nejlepší střelec. Proto ho tam dáváme. Máme tam i Ruskyho, který je dynamický i rychlý, ale šlo o to, že jsme čekali, že pokud soupeře zatlačíme, on to dokáže vyřešit technickou stránkou.

close info Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň zoom_in Fanoušci Baníku Ostrava.

A Michal Fukala?

Fuky je připravený. Líbí se mi na něm, že není otrávený, je pozitivní, poctivě trénuje. Teď sezona začala, my se opíráme o některé hráče, ale sezona bude nějak probíhat a on prostor dostane. Řada na něj přijde.

Pryč z klubu je Quadri Adediran. Jak hodnotíte jeho půlroční misi?

Odcházel zklamaný, že nedostal tolik prostoru, ale i tak ho musím vyzdvihnout, protože v určitých zápasech nám pomohl a góly nějaké vstřelil. Vytížení by však teď neměl, bylo z něj cítit, že je z toho zklamaný, tak jsme mu dali možnost odejít. Přece jen tady máme další čtyři útočníky, na které teď sázíme.

Tomáš Rigo potvrdil, že na něj přišla nabídka z Ameriky. Jste rád, že ji vedení odmítlo?

Dal jsem mu v kabině pohlavek a říkám mu: Kam chceš odcházet? Vždyť ještě není ten čas. Nevím, jestli Amerika by pro něj byla zajímavá. Má před sebou mistrovství Evropy jednadvacítek, pro nás je důležitý hráč. Já tu informaci jen četl, snažím se hráče od toho oprostit, protože historicky když to někomu zamotalo hlavu, šel výkonnostně dolů. Tomáš je ale v tomto normální, věci kolem sebe vnímá, teď chce pomoci Baníku, za který hraje. Máme tady spoustu hráčů, jenž jsou žhavým zbožím pro evropský fotbal, ale on to vnímá s pokorou a dělá vše pro to, aby Baník byl úspěšný.