Jak zápas hodnotíte?

Výsledek je výborný. Vyhráli jsme 2:0, znovu jsme neobdrželi gól v domácím prostředí, s tím jsem spokojený. Ale byl to zápas dvou rozdílných poločasů. Nevím, zda to bylo trochu zapříčiněno i počasím, ale v první půli to byl na tom slunci masakr pro hráče, nás i fanoušky. Slunko bylo nepříjemné. Ten poločas nám nevyšel z toho důvodu, že jsme byli nějací zadýchaní, byli jsme pozdě při odražených míčích. Liberec nás presoval hodně vysoko, my jsme kazili jednoduché balony a nic jsme prakticky nedohráli. Ale zase jsme velice pozorně bránili a čekali na tu jednu situaci, kterou bychom si připravili my nebo soupeř.

Nakonec jste uspěli vy…

Druhá půle byla zcela odlišná. Pomohlo i střídání, vstoupili jsme do druhé půle výborně. Holzer pomohl vyhrát dva tři balony, byl agresivní. Z jedné té situace jsme hned vstřelili gól a zklidnili se. Přišlo mi, že po fyzické stránce jsme pak vypadali výborně. Přidali jsme druhý gól a pak nás Markýz podržel, když šli sami a chytil to nohou. Možná by to ten zápas zdramatizovalo. Ale závěr jsme si už pohlídali a soupeře do ničeho nepustili. A zaslouženě vyhráli, přičemž jsme ještě nějaké góly mohli přidat.

Ukázal Ewerton, že to umí i z pravé strany?

Víme, že Ewe se cítí výborně na levé straně, celou dobu to tam hraje, ale tím, že nám vypadl Buchtič pro karty a Rusnák ze zdravotních důvodů, tak jsme se rozhodovali, jestli to neuděláme hned od začátku. Nakonec jsme tam dali Fombu, který je křídelní hráč, přišel sem, byl to pro něj první zápas od začátku a vůbec bych ho nezatracoval. Ukázal, že je velice rychlý, akorát nám tam nefungovaly některé presinkové věci, to jsme potřebovali změnit. Ewe to pojal velice dobře, dal gól, takže je určitě spokojený.

Možná nebyl pro Liberec tak čitelný, co říkáte?

Každopádně. Já si myslím, že to pro něj není problém, ale víc se cítí na levé straně. Je to ale další varianta pro další budoucnost.

close info Zdroj: Deník/Petr Kotala zoom_in Radost Erika Prekopa z gólu.

Vnímal jste to jako souboj dvou mužstev, se kterými se počítá v boji o čtvrté místo?

Víte, jak to je… Ono se s něčím počítá, pak se objeví někdo jiný a jste dole. Vím o mediálním humbuku kolem Liberce, kde se udělalo před sezonou spousta změn. Ať už na trenérském postu, nebo v kádru. Jsou tam velká očekávání. My jsme si byli vědomi, že jsme určití rivalové, ale přistoupili jsme k tomu zodpovědně. Jen škoda, že se mohlo hrát večer, bylo by to atraktivnější a třeba by přišlo i víc diváků. I tak jim ale musím poděkovat, že v těžkém počasí přišli nás podpořit. A také pro hráče to bylo složité. Nevím, kolik bylo na sluníčku, ale bylo to úmorné.

Útočník Erik Prekop přiznal, že jste se zaměřili na eliminaci Michala Hlavatého. Můžete tu přípravu trochu popsat?

Přistoupili jsme k tomu jako s Kodaní, kdy kapitán byl v prvním zápase nejdůležitější hráč. Po zhlédnutí nejrůznějších videí Liberce jsme došli k tomu, že Míša Hlavatý je ve všech nebezpečných situacích. Proto jsme ho chtěli eliminovat, což se povedlo, protože až na tu jednu střelu nebyl nebezpečný.

Měli jste na to určeného přímo hráče?

Ne, ne. Kluci si ho měli točit ve středu hřiště. Ať už Šíňas, Tomáš Rigo, nebo Jirka Boula. Hlavně v horních prostorech v ofenzivě, kde dokáže míč prostrčit, něco vymyslet, zakončit. Tam jsme ho museli bránit velice důsledně.

Už ve středu vás čeká odložené derby v Karviné. Může být vaší výhodou, že jste navyknutí na tři zápasy v týdnu?

Nemyslím si, že jde jen o návyk, ale budu to zdůrazňovat pořád – byť jsme dnes v první půli nevypadali úplně dobře – že jsme nachystaní výborně po fyzické stránce. Kluci odehráli spoustu zápasů a nepřipadá mi, že by postupem času vadli, dostávali křeče a někdo si říkal o střídání, kromě dneska Šíňase. On toho ale spoustu napracuje a naběhá, takže tam to neberu jako měřítko. Každopádně tohle je podstatné a věřím, že na středeční zápas budeme fyzicky velmi dobře připravení.

close info Zdroj: Deník/Petr Kotala zoom_in Pavel Hapal.

Jak velkým dilematem je, jestli nastoupíte ve tříčlenné, nebo čtyřčlenné obraně? Přece jen Uchenna hrál výborně, Frydrych s Chalušem rovněž…

Samozřejmě to zaznívá. Je tady Karel Pojezný, Uči, kteří odehráli výborné zápasy ve trojce. My máme do utkání vždy plán, dneska jsme se přiklonili ke dvojici Frýďas – Chaly, kteří odehráli výborně zápas s Kodaní, a i dnes až na výjimku neudělali vážnější chybu. Zvládli to, jsem rád, že tady ty hráče máme a jak jste řekl, jsme variabilní. Dokážeme hrát ve trojce, hráči už to vnímají jinak, než dřív, protože se jim do toho na začátku moc nechtělo, ale zjistili, že i tato varianta je pro nás dobrá. Umíme se v ní orientovat a dokážeme být v ní dobří i nebezpeční. Na Slovácku jsme hráli ve trojici, odehráli jsme to výborně, jen nám chyběla koncovka. To je všechno. Co se týká pojetí hry, nasazení i toho, že se zápas hrál v naší režii. Bohužel, inkasovali jsme vlastní gól a prohráli.

Je tedy pro vás složité do toho sahat a vysvětlovat hráčům, proč nehrají?

My s tím nemáme problém, teď jsem to řekl. Minulý zápas hráli Uchenna i Karel, nehrál Frýďas, kterého jsme nechali oddechnout. Je fajn, když máme kam sáhnout a ono to funguje.

Spíše jestli hráči vědí, že když dnes hrají, příště nebudou…

To ne. My to chystáme na každého soupeře jinak, já jsem zastáncem toho, že hráči den před utkáním nevědí, kdo nastoupí a v jakém rozestavení, i když trénujeme oba systémy.

Poprvé v lize dva vstřelené góly, premiérově se prosadil Erik Prekop. To jsou asi pozitivní zprávy, viďte?

Potřebovali jsme zápas, kde se prosadíme střelecky. Ale zase… Měli jsme tam dvě tři situace, které výborně vyřešil Bačkovský, kdy Liberec podržel. Tam jsme to měli lépe dohrát a jeden dva góly mohly přibýt. Trápila nás koncovka, dneska dva góly, tak snad to bude takto pokračovat.