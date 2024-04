/ROZHOVOR/ Téměř osmnáct tisíc fanoušků si na pražské Letné užívalo sedmigólovou fotbalovou přestřelku, v níž Sparta přetlačila ostravský Baník především díky výpadku Slezanů na přelomu poločasů. Jedinými, komu musely nad podívanou na trávníku vstávat vlasy hrůzou, byli trenéři. Hostujícímu Pavlu Hapalovi se rozhodně nezamlouvala. „Čtyři inkasované branky jsou moc,“ řekl.

Fanoušci Baníku Ostrava na Spartě. | Video: David Hekele

Jak zápas hodnotíte?

Zajímavý zápas, který se hrál až do konce, nicméně nemůžeme být spokojeni, protože jsme prohráli. O osudu rozhodla první branka, plus hned v úvodu druhé půle patnáctiminutový výpadek, kdy Sparta už byla v tom. Po druhé brance byla lepší, ale mě mrzí začátek zápasu. Myslím si, že jsme do něj dobře vstoupili, měli jsme dost situací, které jsme mohli vyřešit a vstřelit gól, abychom vedli. To se ale nestalo. Možná by se to pak pro nás vyvíjelo jinak. Doplatili jsme na individuální chyby v defenzivní činnosti, Sparta pak byla v určitých pasážích lepší. Smekám ale před kluky, že se nevzdali a hráli do posledních minut, zdramatizovali to. I když třetí gól přišel až pět minut před koncem, Sparta se o výsledek bála.

Když jste mluvil individuálních chybách v defenzivě, neuvažoval jste v poločase o střídání ve stoperské dvojici?

Proč v poločase? Kvůli toho gólu?

Pozdní stíhačka! Baníku po chybách utekl na Spartě přelom poločasů, čeká tak dál

Mimo jiné, chyb tam ale bylo víc…

Neřekl bych. Nevím. Neuvažovali jsme o tom.

Jak hodnotíte tedy výkon stoperů, potažmo i gólmana Jakuba Markoviče, který zastoupil nemocného Jiřího Letáčka?

Markys vypadal dobře, a i když dostal čtyři góly, z žádného bych ho nevinil. Nevím, jestli tam něco mohl vyřešit, ale ještě nás podržel. Co se ale týká stoperů, Bláža (filip Blažek) byl u dvou gólů, u prvního a druhého chyby udělal. Ale rval se až do konce jako každý jiný. Myslím si, že Lišák (Lischka) vážnější chybu neudělal. Hlavně ve fázi, kdy nás mohla Sparta potrestat. Jasně, nebylo to ideální a optimální, ale nevím, jestli by bylo dobré do stoperů sahat v poločase či v jiné fázi.

Výsledek je těsný, v první půli jste byli lepší, mrzí tedy skóre o to víc?

Jo. Jak říkám, první půli jsme odehráli velice dobře. Bohužel jsme nedokázali vyřešit některé věci, hlavně ve finální fázi. Přesnější přihrávku, možná lepší střelu. Ale na můj vkus jsme udělali hodně hloupých a jednoduchých ztrát, což Sparta neměla.

VIDEO: Fanoušci Baníku na Letné! Sestava na Spartu? Změna v brance i rozestavení

Fotbalisté Baníku Ostrava (v bílém) v utkání 29. kola FORTUNA:LIGY na Spartě.Zdroj: Deník/Petr Kotala

V prvním poločase bylo zajímavé, že jste vytáhli svůj blok hodně nahoru, ale stopery jste tolik nepresovali, spíše jste využili většího hřiště. Můžete poodhalit svůj záměr?

Věděli jsme, že v rozehrávce ve třech jsou velice silní, proto jsme je chtěli napadat vysoko. Nechtěli jsme to ale za každou cenu, třeba u šestnáctky soupeře. Spíše naopak, abychom si nezavřeli prostory po zisku míče a mohli jsme chodit do rychlejších protiútoků. To se nám nedařilo právě proto, že jsme vždy nějakou přihrávku zkazili, nebyli jsme přesní. Jo, styl hry byl dobrý, na Spartu i na každého soupeře to platí, pokud jste organizovaní a dostatečně dynamičtí ve sprintových i presinkových věcech. Potom s tím má každý tým problém. Je pravdou, že Sparta má kvalitu. V první půli s tím měla problém, ale jak jsem řekl, rozhodly ty chyby při gólech.

Góly vám nastřílela trojice ofenzivních es Sparty Birmančevič, Kuchta, Haraslín. Jak je těžké proti nim hrát?

Byli v dobrém pohybu, ale jak jsem řekl, nemyslím si, a nemám pocit, že by nás Sparta v prvním poločase přehrávala. Spíše naopak. My měli situace, které jsme nedohráli. Možná chybělo lepší zakončení. Každopádně jsou nepříjemní, výborní hráči… Proto jsou ve Spartě. (pousměje se) Na ty tři je těžké hrát, ale kdybychom neudělali individuální chyby, což byly jednoduché situace, hlavně druhý gól, kdy Blážovi podjel balon, tak je to třeba jinak. U prvního gólu jsme to mohli odehrát hned, nenechat balon padat. Pak by možná k těm gólům nedošlo. Ale je pravda, že by si vytvořili i jiné šance.

Fanoušci Baníku dorazili do Prahy. Před stadionem musela zasahovat policie

Mluvil jste o ztrátách. Co třeba před čtvrtou brankou Rigo, jemuž namaže Vindahl, on možnost jít do zakončení ale nevyřeší a z brejku inkasujete…

Jo. Tomáš měl už v první půli takovou situaci, kdy si přebíral balon, myslel si, že má čas, ale někdo ho předskočil a balón mu vypíchl… A to nebyl jen on, takových ztrát mělo vícero hráčů. Spartu jsme tím dostávali na míč a do tlaku.

Divácky to byl velmi atraktivní zápas, který si lidi museli užít. Co vy? Líbil se vám?

Řeknu to na rovinu. Samozřejmě jsem pořád věřil, protože jsme měli náznaky šancí vždy po nějaké sparťanské ztrátě. Přechody do útoku máme velice dobré a rychlé. Doufal jsem, že když dáme druhý kontaktní gól, pak jsme si na lavici říkali, že potřebujeme třetí, bude to v závěru nervózní. To se stalo. Ale abych odpověděl, pro mě jako trenéra zápas nic moc, protože čtyři obdržené branky jsou hodně. Na to, kolik inkasujeme v této sezoně, protože čtyři góly jsme snad ještě nedostali.

Pokud udržíte čtvrtou příčku, za zhruba tři týdny na Letnou přijedete znovu. Lze najít, co si do toho eventuálního příštího vzájemného utkání vzít?

Počkáme si, jak to dopadne, ale každopádně právě poučení z těch chyb, které jsme tady dneska dělali. Jiná cesta není.