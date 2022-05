Sadílek, Havlík, Santos a další. To jsou jména, o kterých se v minulých dnech mluvilo a psalo v médiích v souvislosti s posílením kádru A-týmu Baníku. U zmíněného tria se však podle informací Deníku nezdá, že by byl jejich zájem do Ostravy jít. Proto se jako pravděpodobnější jeví angažmá v pražských „S“, v zahraničí, či v případě dua ze Slovácka (Sadílek, Havlík) jejich setrvání v aktuálním působišti.

Lukeš: Frydrych je jednoznačná volba, chtěl bych ho. S Almásim Baník neprohraje

Jiné by to ale mohlo být u Michala Frydrycha, o jehož služby má nový kouč Pavel Vrba rovněž zájem. Aby ne. Zkušený zadák je defenzivním univerzálem, nastoupit může ve středu i na obou krajích obrany. Je spolehlivý a důležitou roli hraje i skvělý charakter. Zároveň má vztah ke klubu, k regionu, fanouškům. A sám hráč by se návratu patrně také nebránil, což v minulosti naznačil.

„Přemýšlel jsem o tom, ale vyhrála touha jít a vyzkoušet si to v zahraničí,“ pronesl mimo jiné v rozhovoru pro Deník loni v létě, kdy měl za sebou první rok angažmá v polské Wisle Krakow. „Musel by za mě někdo nabídnou peníze a vykoupit, ale to si v této chvíli nemyslím. Já o ničem, že by klub nebo já sám, dostal nabídku, nevím,“ říkal také.

Vrba má mít o asistentech v Baníku jasno. A co posily? Kdo zamíří na Bazaly?

Na začátku tohoto roku nic neřešil, i když kontakt s Baníkem přiznal. „Honza Baránek (asistent tehdejšího trenéra Smetany) mě přemlouvá často, ale to je spíše na kamarádské bázi. Navíc mám ve Wisle ještě rok a půl smlouvu, tak uvidíme, co bude v následujících měsících. Teď je ještě brzy,“ podotkl Frydrych.

Někdejší mládežnický reprezentant však na jaře s Wislou, kde má smlouvu ještě na další rok, sestoupil z Ekstraklasy. Nyní má možnost se do nejvyšší soutěže vrátit, byť by to byla česká liga.

Smetana o Baníku: Udělal jsem chyby, ale odcházím lepší. Kam půjde? A co Sor?

Z Baníku v roce 2015 odcházel do hlavního města údajně za zhruba pět milionů korun. V pražské Slavii se během pěti let dočkal zisku tří titulů, dvou pohárů a také startů v evropských pohárech, včetně Ligy mistrů. Ve Wisle byl oporou zadních řad. V právě skončené sezoně nastoupil v polské lize do 31 zápasů, vstřelil čtyři branky, čímž se kuriózně stal druhým nejlepším střelcem týmu. Obdržel ale také dvě červené karty. Do statistik přidal i dva starty v polském poháru.