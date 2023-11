/FOTOGALERIE, VIDEO/ Šest let čekání se protáhne. Fotbalisté Baníku Ostrava ani tentokrát Spartu nezlomili. Tým Pavla Hapala měl sice v nedělním duelu 15. kola FORTUNA:LIGY proti úřadujícímu mistrovi na vyprodaném Městském stadionu ve Vítkovicích více šancí, ale rozhodující se stala trefa stopera Filipa Panáka ze 49. minuty, po které Slezané padli 0:1. Nadále tak platí, že pražského rivala naposledy porazili v dubnu 2018.

Atmosféra před zápasem Baník Ostrava - Sparta Praha (12. listopadu 2023). | Video: David Hekele

Na skvěle připraveném pažitu se od úvodu hrál výborný fotbal. Především ze strany Baníku, který chtěl po čtvrtečním zápřahu v Glasgow viditelně unavenou Spartu přehrát. Byl aktivnější, měl šance. Proti ale byla buď vlastní nepřesnost jako u Buchty, nebo brankář Peter Vindahl, který se zaskvěl proti střele Kubaly, a především při tutovce Tomáše Riga.

Bubny, chorály i averze vůči Spartě. Saxofonista kapely Kryštof v kotli Baníku

„Chtěl jsem to dát na zadní tyč, ale bohužel mi to nějak šlo přes patu a nevím… Neproměnil jsem to, obrovská škoda,“ litoval slovenský záložník. O to víc, když Sparta krátce po pauze udeřila.

Rodák z nedalekého Příbora Filip Panák umístil nikým nehlídaný Birmančevičův rohový kop. „Byl jsme sám překvapený, protože roh předtím mě hlídali osobně, pak už ne. O to jsme to měl jednodušší. Stačilo si najít balon,“ vybavil si Panák.

Vzápětí navíc sám na branku pelášil Pavelka, ale minul. Baník si pak vytvořil několik náznaků šancí, na tribunách to jen zahučelo. Panák přiznal, že těžký program se projevil. I proto ve druhé půli Sparťané velkou část hry zdržovali, kouskovali. „Tak jako každý. Přijeli jsme tady pro tři body,“ pokrčil rameny.

Zdroj: David Hekele a Petr Kotala

Jako správnému souboji rivalů ani zde nechyběly emoce. Na hřišti, v hledišti, i mezi střídačkami. Vedoucí mužstva Baníku Tomáš Bernady si po utkání měl co vysvětloval s koučem Sparty Brianem Priskem. „Tohle se děje skoro každý zápas. Proč tomu tak je? To nevím,“ nechápal Priske.

„Občas mi přijde, že tam je nedostatek respektu. Vedoucí týmu by neměl mluvit na hráče soupeře. Nebavíme se jen o dnešku. Nestalo se to poprvé,“ dodal dánský kouč. „Nepřekročilo to žádný rámec. Většinou tyto zápasy vyhecované jsou, ale nemám pocit, že by něco bylo za hranou,“ mínil trenér Baníku Pavel Hapal.

„Odehráli jsme výborný zápas, jsme zklamaní z výsledku. Sparta si vypracovala dvě situace, jednu proměnila, my toho měli více, ale nejsme efektivní v koncovce. Týmu jinak nemám, co vyčíst. Je to škoda, sahali jsme i po třech bodech,“ uzavřel Hapal.

Baník vs. Sparta: Příjezd fanoušků z Prahy do Ostravy, atmosféra před zápasem

Baník Ostrava – Sparta Praha 0:1 (0:0)

Branka: 49. Panák. Rozhodčí: Petřík – Paták, Vlček, video: Černý. ŽK: Ewerton, Kubala, Lischka, Ndefe – Kuchta, Priske (trenér), Vindahl. Diváci: 15 081 (vyprodáno).

Baník Ostrava: Letáček – Ndefe, Lischka, Pojezný, Kpozo – Boula – Buchta, Kubala (80. Almási), Rigo (90. Frydrych), Ewerton (86. Šín) – Tanko (80. Klíma). Trenér: Hapal.

Sparta Praha: Vindahl – Panák, Vitík, Sørensen – Preciado (81. Wiesner), Pavelka, Laçi (70. Sadílek), Zelený – Haraslín (62. Karabec), Kuchta, Birmančevič. Trenér: Priske.