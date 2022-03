EXKLUZIVNÍ FOTO: Vzpomínáte? Baník padl ve Stovkách, i přesto se do ligy vrátil

„Že jsem přišel z jiného prostředí, byla asi má výhoda. Nejspíš mi to i pomohlo,“ poznamenal s tím, že lze říct o fotbalovém klubu, že je to černá díra. „Pro partnery to byl šok, když jsem vstoupil do Baníku, protože jsem ekonom, spořivý, šetrný a tohle je svým způsobem pravda. Většina majitelů v Česku musí svůj klub dotovat, ať už přímo, nebo přes své firmy. Myslím, že to ale berou jako koníčka, protože fotbal mají rádi, a zajímají se o něj,“ uvedl.

O MLÁDEŽI

Jde nahoru. Postavili jsme nový tréninkový areál na Vistě, kde trénují dorosty, k tomu se zrekonstruoval a rozšířil areál pro žáky na Šoupalce v Porubě. Navíc z Bazalů nevznikl developerský projekt, ale s městem se dohodlo, že tam udělalo tréninkové centrum mládeže a sídlo regionální akademie mládeže. To je budoucnost Baníku. Hodně mě zajímá sedmnáctka a devatenáctka, její zápasy dokonce streamujeme.

Snem je, aby v sestavě áčka bylo jedenáct odchovanců. Vize je mít jich co nejvíc, protože ti, kteří se tu narodí, mají DNA Baníku. Navíc je složité dostat talentovaného dorostence z Prahy do Ostravy. Proto musíme sázet na naši akademii a vydali jsme se cestou nemalé investice do ní. Ať už do infrastruktury, nebo personálu. Když už jsme jedna z větších akademií, bylo by fajn, kdyby z toho síta se co nejvíc prosadilo v áčku. Teď jsou kladné ohlasy na Matěje Šína, tak snad nezpychne a stane se stabilním členem A-týmu.

O ZIMNÍM PŘESTUPOVÉM OBDOBÍ

Měli jsme nabídky na tři hráče a byl by to jeden větší rekord, jak druhý, pokud jde o obchod mezi českými kluby. Kromě Sora byly zajímavé nabídky i na Laca Almásiho a Filipa Kaloče. Máme ale nějaké ambice, chceme se držet nahoře, proto jsme je nepustili. Ostatně oni ani teď nechtěli odcházet.

Prioritou byl i David Lischka. Jednak proto, že trenér o něm mluví jako o jednom z nejlepších levých stoperů v lize. Navíc David vše potvrdil přístupem k Baníku. Je odchovancem, má baníkovské srdce, což ukázal, když při hostování ze Sparty šel s platem na polovinu. Moc toužil, abychom ho koupili na opci.

Vše se semlelo v prosinci, kdy si ho Sparta stáhla z hostování. S tou jsme se o Sorovi nedomluvili, naopak se Slavií ano. Nakonec se vše vyvinulo tak, že je mým nejdražším nákupem. Snad se mi to vrátí. Šestnáct milionů? Nebylo to tolik. Když noviny dávají přestupové částky, musím se smát. Někdy je to mimo realitu.

Karel Pojezný je investicí do budoucna. Šla na něj samá chvála od trenérů. Když jsme ho přivedli, přišla poptávka z Pardubic, tak jsme ho za slíbenou minutáž pustili. Doufám, že se tam v první lize oťuká a brzy bude nastupovat i za Baník.

O DOBRÉ ADRESE

Věřím, že i široká veřejnost vnímá Baník jako dobrou adresu, byť pro Pražáky je vzdálenější a ne každý do Ostravy chce jít. Když se podívám na fotbalovou mapu za poslední tři roky – a doufám, že tato sezona se k tomu přidá – ukazují, že bychom měli hrát pravidelně minimálně nadstavbovou skupinu o titul.

Ano, jsou tu bohaté kluby Sparta a Slavia, Viktorka Plzeň, která se posledních deset let drží na špici, a na čtvrté místo se stabilně chceme zařadit my. Tím ale neříkám, že nechceme bojovat o první druhé místo. I platově jsme na úrovni finálové šestky. Zázemí je kvalitní, i fanoušci a návštěvy třeba deseti tisíc lidí jsou lákadlo. Pracujeme na tom, aby pro fotbalisty byl Baník dobrá adresa.

O TRENÉŘINĚ

Trenéřina v Baníku není jednoduchá. Čtyřikrát prohrajete a už stadion řve vaše jméno a „ven“. Když jsme se domluvili s Lubošem Kozlem, já osobně a i celá široká odborná veřejnost to kvitovala, že je to super tah. Dokonce jsme ho vykupovali z FAČR a přivedli s velkou pompou, že umí pracovat s mladými, hraje pěkný kombinační fotbal.

Hned na prvním setkání jsem prosil fanoušky o trpělivost. Pak to bylo ve dvou vlnách, ale nakonec jsme se rozhodli, že to nemá budoucnost a museli jsme ho odvolat.

Řešili jsme, koho přivedeme, upřímně, já trenéřině dodnes úplně nerozumím. Novináři mi vkládají do úst, že jsem řekl, že bych to mohl koučovat já. To bylo v nadsázce, že jeden dva zápasy, kdyby si tam stoupl kdokoliv, tak ten asistent to odkočíruje.

Žádný z trenérů, o které jsme měli zájem – a nebylo jich moc – nebyl volný. A měli jsme tam našeho Ondru Smetanu, který trénoval B-tým. Charakterově výborný kluk, jen bez zkušeností. Tak jsme po něm sáhli do konce sezony na zástup, ale protože hra nebyla špatná, tak jsme se rozhodli s ním pokračovat.

Ani dnes nevím, koho jiného bych do Baníku přivedl. Pavel Vrba byl ve Spartě… A tím to končí. On má srdíčko v Baníku určitě, to vím, scházíme a bavíme se spolu, ale chtějí vyhrát titul. Já mu budu držet pěsti, protože je to baníkovec.

Trenérům do práce a sestavy nemluvím. Přijedu na zápas, kouknu na soupisku, kdo hraje, a maximálně se zeptám Michala Běláka nebo Lojzy Grussmanna, proč hraje ten a ne ten. Je tam realizační tým, který není malý, a jsou placeni od toho, aby to postavili nejlépe, jak umí. Vstoupil bych do toho leda tehdy, když budu chtít po trenérovi, aby do týmu zakomponoval i mládež. Ne každý hraje na budoucnost klubu, radši tam dá starší a zkušené. A u mladých je to leckdy risk, i když rád bych ty produkty akademie tam viděl.

O STADIONU

Nedávno jsem seděl na setkání s fanoušky a jedna z prvních otázek je vždy: „Kdy budeme zpátky na Bazalech?“ Odpovídám, že nevím. Myslím, že za pana Petery byl projekt, že by stadion splňoval parametry i pro Evropskou ligu. Pořád se ale bijeme s tím, jak je to poddolované a zda je pod Bazaly metan. Na to mi nikdo v Ostravě ještě neodpověděl. Navíc máme problém s tím, že tam chybí zázemí – parkoviště, sociálka, hospitality a tak dál. Nevím, jestli tohle je na Bazalech možné, byť teď vzniká další studie. Pak uvidíme. Začínám být ale spíše pesimističtější.

K novému stadionu jsem se upnul, nicméně na Slezské, kam Baník patří, mnoho pozemků pro výstavbu není. Skoro bych řekl, že je jen jeden. Ten by byl super, ale je to bývalá halda a nikdo neví, zda to ještě neprohořívá. Jen ta studie, zda ano, či ne, by měla stát kolem pěti milionů korun a výsledek vám řeknou na sedmdesát procent. Postavte tam něco. Je to běh na dlouhou trať, já se té myšlenky nevzdávám.

Byl jsem se na nějaké pozemky dívat, ale pořád na něco narážíte. Třeba že se musí udělat přivaděč z dálnice, což mám strach, že bych se toho nedožil, když vidím, jak se staví D1, která z Ostravy do Prahy není dokončená. Pak je tam hřbitov, takže jsem slyšel, že mrtví nebudou mít klid, když kousek bude stadion Baníku Ostrava. Sháním dál, ale je to složité.

Nemyslím si, že to rezonuje všemi fanoušky, protože slýchám, že to některým ve Vítkovicích vyhovuje. Výborná dostupnost, parkování, zázemí, stadion hezký. Mě akorát vadí atletická dráha, ale s tou nic neudělám. Zda za to stojí Tretra, o kterou se mi zdá, že co nejezdí Usain Bolt, tak zájem upadá, si musí říct jiní. V Itálii je ale takových stadionů plno.

O EVROPSKÝCH POHÁRECH

Každý se mě ptá, jestli budou poháry. Já nevím. Budu samozřejmě rád, protože by byly po dvanácti letech, ideální v základní skupině třeba Konferenční ligy, ale není to priorita. Vůbec. Priorita je, abychom dělali dobře mládež, hráli jsme nahoře, fotbal byl atraktivní pro fanoušky a budeme se tím bavit. Včetně mě. Chci vyhrávat, samozřejmě, rád bych poháry zkusil, ale neřeším, jestli to bude letos, nebo příští rok. Jednou to bude určitě, to vím. Řekněme v následující pětiletce.