„Jsem rád, že jsem do Baníku přišel, protože si myslím, že je to pro mou kariéru velký krok. Vím, že musím makat, pracovat a uvidíme, co z toho bude. Doufám, že si budu moci říct, že jsem spokojený,“ pokračoval Eldar Šehič, někdejší mládežnický reprezentant Bosny a Hercegoviny.

Lukeš: Vlkanova? Baník není Hradec. U kádru je hlavní spokojenost trenéra

Už přebolel jarní sestup z ligy?

Myslím si, že jo. Bohužel jsme spadli, ale věřím, že se Karviná rychle vrátí zpátky. Budu jim to přát.

Když mluvíme o české nejvyšší soutěži, jak se vám líbí?

Moc. Jsem typ hráče, který hodně běhá, bojuje, takže se tady cítím jako doma. Připadám si jako v Bosně.

Proč myslíte, že tolik fotbalistů z Balkánu chodí do Česka?

Těžko říct. Nejdůležitější asi je, že ti kluci už tady zůstávají. Kuzmanovič je tu snad deset let, dlouho tu byli i Džafič, nebo i Mešanovič, který je teď v Polsku. A také Vuky (Vukadinovič). Myslím si, že se nám liga líbí, možná bych řekl, že se tu cítíme, jako doma. Já tedy určitě.

Baníku se vrací opora. Měsíc volna mi pomohl, tento týden ale ukáže, říká Tetour

Start velkolepé kariéry tu prožil Edin Džeko. To je asi ve vaší zemi velká modla, že?

Edin je nejlepší hráč v historii Bosny a Hercegoviny. Byl mým idolem, zároveň je to hodný kluk, výborný člověk, skvělý fotbalista. Byl v Teplicích, takže je to ukázka, že lze se odsud někam dostat.

Třeba i do reprezentace…

(zasměje se) Na to mám ještě čas. Samozřejmě bych si to přál, ale na mém postu je tam teď Kolasinac z Arsenalu, pak Čivič, který byl ve Spartě, teď je v Ferencvárosi. Hrál jsem za reprezentace do sedmnácti, devatenácti a jednadvaceti let, to už je pryč, ale tak třeba za za tři čtyři roky budu i v áčku.

Takács: Jsem v plné síle, jen musím přežít přípravu. V Baníku se chci zvednout

Je Džeko vašim vzorem?

Vím, že u levého beka je to divné, ale mým vzorem byl Fernando Torres. (usmívá se) Líbil se mi jako útočník. Ani nevím, proč jsem obránce. Začínal jsem, a hrával jsem záložníka, ale postupem času jsem v Željezničaru (Sarajevo) ustupoval dolů. Ale vyhovuje mi to. Cítím se na té pozici dobře a i česká liga mi vyhovuje.

Měl jste i jiné nabídky, než z Baníku?

Oficiálně dvě. Od Liberce, a vlastně z Polska byly další. Widzew Lodž a LKS Lodž. Ale vyhodnotil jsem si, že Baník bude pro mě nejlepší. Samozřejmě vím, že je tu velká konkurence. Vždyť na mé pozici je Jirka Fleišman, což je výborný hráč. Klobouk dolů před čísly, jaké má. Ale co mám dělat? Přišel jsem tady s tím, že zabojuji a jak jsem řekl, doufám, že všichni budeme spokojení.

Sestup Wisly? Hlídala nás policie, vzpomíná Frydrych. Na Vrbu v Baníku se těší

Vy ale můžete hrát i v záloze, nebo na křídle, ne?

Můžu. Dva tři roky zpátky jsem hrál pravého i levého záložníka. Trenér mě tam na tréninku zkusil a myslím, že tam mohu nastupovat. Uvidíme, jestli mě využijí na tom postu i tady.

Výhodou angažmá v Baníku je asi to, že se nemusíte výrazně stěhovat, viďte?

Teď ještě bydlím v Karviné, ale mám v plánu se podívat na nějaký byt tady v okolí. Jen na to ještě nebyl čas. Každý den trénujeme třikrát, jsem celý den na Bazalech, takže řešit ubytování ještě nebyl prostor. Příští týden by to ale mohlo vyjít. Ale je pravda, že to teď mám domů dvacet kilometrů, navíc to tu znám, protože i když jsem byl v Karviné, do Ostravy jsem jezdil. Nic v podstatě neměním, vše zůstává stejné. Jsem rád, že tu jsem.

Jak zvládáte náročný letní dril?

Jde to. Běháme každý den, je to hodně těžké, ale já se už doma připravoval individuálně a pak jsem začal 13. června v Karviné. Kluci v Baníku o týden později. Ale dennodenně běháme, na Bazalech jsem od osmi ráno do šesté sedmé večer, tři tréninky. Makáme. Ale myslím si, že díky tomu budeme na novou sezonu stoprocentně připravení a chceme něco vyhrát. Pohár, nebo titul. Uvidíme. Věřím, že to bude dobré.