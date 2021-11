V úvodu byl v nadějné pozici hostující De Azevedo, ale střela z první mu nesedla. Pak si přál penaltu po zákroku Santose Klíma. Marně. Naproti tomu Karviná měla reálné šance. Po brejku Papadopulosovi na poslední chvíli upálil míč od nohou Ndefe, po následném rohu stejný hráč hlavičkoval, Budinského nepřekvapil.

Baník pak mohl udeřit Klímou, to by však hrdina klání s Plzní a autor tří gólů v sezoně musel správně zasáhnout míč. A patička karvinského Bartošáka se do branky nevlezla.

Blízko měl k úspěchu útočník Baníku, který nahradil v sestavě Almásiho, ve 24. minutě. To mu roh na hlavu poslal další obvykle střídající hráč Budínský, tentokrát zazářil brankář Karviné Bolek.

Utkání 12. kola první fotbalové ligy: MFK Karviná - Baník Ostrava, 24. listopadu 2021 v Karviné. (zleva) Jaroslav Svozil z Ostravy a Jiří Klíma z Ostravy oslavují vstřelenou branku.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Do druhé půle lépe vstoupili domácí a gólman Budinský se měl co ohánět. Nejprve si poradil se střelou Qoseho, pak konečky prstů vytáhl nad bránu i pokus Santose. Baník na to reagoval trojnásobným střídáním a posílením ofenzivy. Jenže přišel šok.

Karviná udeřila z rohového kopu, když Santos přeskočil všechny své soupeře, včetně brankáře Budinského, a skóroval. Vedení ale MFK vydrželo jen deset minut. Kaločův centr proletěl většinou pokutového území, Sor si narazil nechtěně o Almásiho, ale na druhý pokus vyrovnal.

Závěr už mnoho vzruchu nenabídl. Šance prakticky vymizely. O to větší přišel šok v nastavení, kdy po centru Sora skóroval Klíma, který se tak stal hrdinou Baníku stejně jako v sobotu s Plzní.

MFK Karviná – Baník Ostrava 1:2 (0:0)

Branky: 58. Santos – 68. Sor, 90. Klíma. Rozhodčí: Zelinka – Paták, Kotík. ŽK: Mangabeira, Santos, Mikuš – Fleišman. Diváci: 3126.

Karviná: Bolek – Mikuš, Santos, P. Buchta, Šehič – Siňavskij (84. Jurásek), Qose (75. Stropek), Mangabeira (84. Durosinmi), Túlio, Bartošák (63. Nešický) – Papadopulos. Trenér: Páník.

Baník Ostrava: Budinský – Ndefe, Svozil, Lischka, Fleišman – Budínský (55. Tetour), Kaloč – D. Buchta (55. Sor), Kuzmanovič (55. Almási), De Azevedo (82. Potočný) – Jiří Klíma. Trenér: Smetana.