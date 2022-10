PODOBA KÁDRU DO BUDOUCNA

Zatímco v květnu by si mohl udělat o týmu obrázek, rozhodnout se, s kým chce pracovat a kdo se mu naopak do konceptu nehodí, případně přijít za vedením s požadavkem na posily a mužstvo doplnit, v rozjeté sezoně musí pracovat s tím, co má. A navíc velmi rychle. Na experimenty není čas, Baník potřebuje body. Malou výhodou však je, že si v pěti ostrých ligových a jednom až dvou pohárových zápasech může otestovat jednotlivé hráče a směrem k zimní pauze se rozmyslet, jak by měl kádr vypadat, aby na startu přípravy měl pokud možno jeho nejfinálnější verzi k dispozici. A pak se sehrát. V lednu už tak moc času na zkoušení a lanaření posil nebude.