V srpnu 2018 10 667 diváků. V prosinci téhož roku 6251, v říjnu 2019 pak 9780. To byly poslední tři moravsko-slezská derby, na které mohli fanoušci. V sobotu bude hrát Olomouc s ostravským Baníkem potřetí v řadě bez diváků.

Fanoušci ostravského Baníku v Olomouci. Ilustrační foto | Foto: Tomáš Siřinek

Loni v červnu v Olomouci tedy v rámci omezení přece jen Sigma vpustila padesátku věrných do kotle. Ovšem to se s třaskavou atmosférou předchozích let a celé dlouhé historie vzájemných soubojů nedá srovnat ani omylem. Co na tom, že na Hanou přijeli i Baníkovci a přestože zůstali za branou v rohu stadionu mezi severní a západní tribunou, byli slyšet.