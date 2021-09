Rána do vazu ostravských plánů přišla v 10. minutě, kdy obrana neuhlídala signál Sigmy při rohovém kopu. „Sor je Sor,“ usmál se Smetana při vzpomínce na trefu Martina Hály. „Podal jeden z nejlepších výkonů, ale je podepsaný u gólu, kdy se spolu s Giglim (Ndefem) nechali zablokovat. Měli jsme to mít rozestavěné tak, aby k tomu nemohlo dojít, Sor v tom prostoru měl stát. Obrovská chyba, za kterou jsme byli potrestaní,“ připustil Smetana.

Hrál se solidní fotbal, nicméně místo výkonů hráčů se řešili rozhodčí. Komu pomohli, komu pro změnu uškodili. Zasaženými se tentokrát cítili domácí. Na přelomu poločasů se Baník zlepšil, chtěl srovnat. V rozletu mu mohl „zabránit“ Sor. Se žlutou kartou v 51. minutě zezadu stáhl Zmrzlého. Ve vzduchu viselo vyloučení, ale nepřišlo. To rozlítilo domácí. „Naprosto to nechápu. Byla to úplně jasná, evidentní situace a ovlivnění utkání. I hráči Baníku po zápase bez problémů uznali, že to byla jasná žlutá,“ čertil se trenér Sigmy Václav Jílek s tím, že by duel pak vypadal jinak.

„Pochopím, že vyloučení Zifčáka si rozhodčí zpětně obhájí, ale naprosto nepochopím, že vyloučený nebyl Sor,“ bouchl do stolu. „Přiznám se, že tady jsem se lekl. Samozřejmě,“ přikývl Ondřej Smetana, jehož tým šel o 24 minut později naopak do přesilovky.

JÍLEK: JE TO O CITU ROZHODČÍCH

Již zmíněný Zifčák se pakoval po souboji se Svozilem. „Viděl jsem červené karty, kdy šli hráči proti sobě. Zifčák šel ale do strany, na balon, mimo hráče. Nebyla to žádná prasárna. Nemohl Svozila vidět, nešel tam s žádným záměrem, že jde do hráče,“ soptil Jílek. „Všichni znají Jardu Svozila, jak dokáže situace zveličit. Šel tam, viděl nohu, potkali se. Pocitově to nebylo ohrožení hlavy soupeře. Je to o citu rozhodčích, aby tento rozdíl vyhodnotili,“ pokračoval.

Smetana při svém úvodním hodnocení označil červenou kartu za chybu soupeře. „Pomohla nám,“ přiznal. „Zrovna jsem se otáčel, řešili jsme střídání a myslel jsem si, že jejich hráč našeho udeřil. Že ho fauloval zezadu. Takhle jsem to viděl a dál jsem to neřešil,“ objasňoval svůj pohled a poukázal i na to, že existuje VAR.

„Situací, kdy se stresovaly obě lavice, bylo víc. Hodně momentů, které se mohly vyhodnotit jinak, ale k fotbalu to patří. Myslím, že dnes se tu hrál slušný fotbal se spoustou nepřesností, ale mělo to intenzitu i náboj. Tady se ale přiznám, že jsem žil v domnění, že došlo k faulu a bral jsem to jako vždycky jako chybu soupeře,“ dodal Ondřej Smetana.

Sudí Tomáš Klíma přijít mezi novináře hájit svá rozhodnutí odmítl. „Těch verdiktů – a já je nechci hodnotit, nepřísluší mi to, všichni děláme chyby a my jich udělali mraky – bylo víc,“ věděl Smetana, který poté poukázal na fakt, že několikrát byl jeho tým zastaven při výhodě v protiútoku.

„Navíc žlutá karta pro Gigliho, nevím, jestli byla. Ale to nemusíme komentovat a hodnotit, prostě rozhodčí tak rozhodl. Za mně je to červená karta, soupeř udělal chybu, a sporných situací ale bylo hodně,“ doplnil kouč Baníku.

NENÍ NÁHODA, ŽE VYHRAJEME

„Myslíte, že byla náhoda, že jsme tady remizovali? Když jsme Sigmu nepustili do šance?“ zeptal se novinářů. „Sigma je kvalitní soupeř, ale nepustili jsme ji do šance. Ano, byli jsme nepřesní, nekvalitní směrem dopředu a nevytvořili jsme si dostatek šancí, abychom vyhráli. Ale výkon týmu bych neshazoval. Vyhrát v Teplicích také není jednoduché a museli jsme si to odpracovat. Takových vítězství si ceníme, vážíme a víme, jak jsme k nim přišli,“ vrátil se o šest dní zpět na sever Čech Ondřej Smetana.

Baník nebude každého soupeře přehrávat jako Zlín, nebo ve druhém poločase Pardubice. „Ta soutěž je vyrovnaná a nejsme tak silní, abychom to zvládali takhle v každém zápase. Tým jako my si je musí odpracovat, nevím, jestli bychom uspěli s otevřeným fotbalem. Jestli bychom se dostali do více šancí, nebo by to Sigma potrestala a skončilo by to jiným výsledkem. Nemyslím si, že každý zápas vyhrajeme líbivým fotbalem a není náhoda, že vyhrajeme,“ podotkl Smetana.

Mužstvo podle něj ukázalo sílu. „A charakter. Postupem času jsme sami přidávali na tempu, držení míče a kontrole hry, škoda, že jsme dali jen jeden gól. Tady se ale jen tak vyhrávat nebude,“ uzavřel Ondřej Smetana.