/FOTOGALERIE/ Závěrečným fotbalem roku v Ostravě je každoročně silvestrovské derby mezi Baníkem a Vítkovicemi. Jinak tomu nebude ani letos. V sobotu 30. prosince (11 hodin) vyběhnou na umělé trávě vedle Městského stadionu ve Vítkovicích osobnosti obou klubů. A chystá se několik překvapení.

Na straně Baníku zejména v sestavě. Vůbec poprvé se do derby zapojí brankář Jan Laštůvka či rychlonohý útočník Tomáš Mičola, velký návrat pak čeká legendárního stopera Libora Radimce, který bude hrajícím trenérem.

„Nic zvláštního za tím nestojí, jen hecovačka s Vencou Daňkem. Nejstarším byl vždy Béďa Keler, Libor by ho mohl teď trumfnout,“ prozradil Deníku o třiasedmdesátiletém někdejším reprezentantovi manažer Staré gardy Baníku Petr Zajaroš. „Naskočí jen na chviličku. Aby ty mladé zezadu podirigoval,“ usmál se Zajaroš.

„Je určitě dobře, že Libor i v tolika letech nastoupí. Byl to – a myslím, že pořád je – skvělý fotbalista. Pro diváky je to lákadlo,“ uznal šéf vítkovické sestavy Zdeněk Malchárek.

Ve hře je – stejně jako loni, kdy to nevyšlo – i účast útočníka Milana Baroše. „Je to v jednání. Jestli se nezraní, nebo neodjede s manželkou na dovolenou, tak by mohl přijet,“ nechal otázku otevřenou Petr Zajaroš. „Budeme si ho muset pohlídat, i když rychlíků v útoku mají víc,“ poznamenal Malchárek.

Vítkovice se připravují poctivě. I v jejich složení bude k vidění řada zajímavých jmen, nově třeba obránce Václav Cverna. „Loni jsme nedali penaltu, čímž jsme mohli skóre stáhnout, tak doufám, že kluci na tom zapracovali,“ usmál se Malchárek při vzpomínce na porážku 1:5. „Ale těšíme se, počasí by mohlo být dobré, tak věřím, že i lidé přijdou. Minule dorazilo kolem 1500 diváků, což je hodně dobré číslo,“ dodal.

Sestavy:

Baník Ostrava: Bernady, Laštůvka, Tuhý - Bolf, Radimec, Šlachta, Drozd, Veselý, Tchuř, Zd. Pospěch, Páleník, Zajaroš ml, Kiša, Čáp, Antalík, Svatonský, Joukl, Racko, Pikonský, Fischer, Daněk, Samec, Papadopulos, Lukeš, Varadi, Mičola, Baroš. Trenéři: Radimec, Antalík, Daněk, Šrámek, Staš.

Vítkovice: Grigar, A. Twardzik – Stařičný, Freisler, Malcharek, V. Cverna, Martinčík, Janík, O. Kušnír, Baránek, Motyčka, Levčík, Kovář, Lišaník, Valenčín, D. Rygel, Moravčík, Mikulenka, Lokša, Rozhon, Mydlo. Trenéři: Ivan Kopecký, Josef Kalus, Lubomír Vlk, Bohuš Keler. Masér: Petr Tomis.