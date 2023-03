Klub SK Slezská byl založen 8. září 1922, ale Valná hromada proběhla až 20. ledna 1923. Tam byl zvolen předseda, vybrán klubový znak a klub se přihlásil do soutěží. V jeho případě šlo o III. třídu Slezské župy. „Pak nějakou dobu trvalo to přijetí, díky čemuž do mistrovských zápasů vstoupil až 3. června výhrou nad Slavií Kateřinky, do té doby ale odehrál šestnáct přátelských utkání. A první bylo právě proti Slovanu,“ podotýká Roman Popek.