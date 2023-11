Noční tah reprezentantů vyvolává kroucení hlavami u fanoušků, a také u skvělých fotbalistů. Výjimkou není ani bývalý kapitán ostravského Baníku Martin Lukeš. Čtyřiačtyřicetiletý někdejší záložník, který dvakrát nastoupil i za národní tým, sám neskrývá, že podobné „výlety“ nebyly cizí ani jemu, ale dva dny před důležitým kvalifikačním duelem o mistrovství Evropy proti Moldavsku takovému jednání opor nerozumí. „Tohle nejde. Tohle kluci podělali,“ říká s tím, že zbytek týmu kolem bojovníka kapitána Tomáše Součka by se měl semknout.

Martin Lukeš. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Soudit nikoho nechce, protože ví, že sám nebyl svatý, a v baru ho během kariéry potkal nejeden fanoušek. V dané situaci ale trio Jakub Brabec, Jan Kuchta a Vladimír Coufal Lukeš nechápe. „Jsem velkým zastáncem utužováním party, a to se nedělá na hotelovém pokoji při knížkách, nebo xboxu, ale tohle neexistuje. Tohle kluci podělali,“ povzdechne si, byť jisté pochopení má.

„Možná si chtěli ulevit od stresu a tlaku, který na ně je. Tomu alkohol samozřejmě pomůže. Četl jsem, že Muhammad Ali šel před zápasem zapařit do baru, aby uvolnil hlavu, Ale měli to udělat tak, aby o tom nikdo nevěděl, a ne jít do profláklého podniku, kde je všichni vidí, fotí a nahrávají. To je katastrofa,“ nechápe Lukeš.

Otázkou je, jak trio hráčů vnímalo své výkony po utkání v Polsku a jak si je vyhodnotil trenér Šilhavý. Třeba Jan Kuchta byl střídán už o poločase. „Upřímně, zápas s Polskem jsem viděl a příliš opory jsem v těch třech neviděl. Hlavně Kuchta, který hrál před týdnem na Baníku, a hodinu tady chodil. Pak sice předvedl kousek, který jsem v české lize dlouho neviděl, ale i tak myslím, že vyloučení z reprezentace je adekvátní,“ míní Martin Lukeš.

„Já ty kluky osobně neznám, ale pokud neměli v pondělí hrát, a na kritiku zareagovali takto, tak v týmu nemají co dělat, aby oblékali ten posvátný dres České republiky,“ dodává rezolutně.

Podle dvojnásobného reprezentanta není možné, aby se z takového večírku dali do pondělního večera smysluplně dohromady. „Na odbourání není čas,“ má jasno. „Když se opijete ze soboty na neděli až do rána, a hrajete v pondělí, tak je to horší, než kdybyste hrál už v neděli. Víc se to v těle rozleží, jste ještě unavenější, jednoduše řečeno v háji,“ přibližuje Martin Lukeš.

„Podívejte, nikoho nebudu soudit, já jsem toho zažil spoustu, třeba v jednadvacítce s Pacandou a dalšími divočáky. Proto nechci na nikoho ukazovat prstem, ať je takový nebo makový, ale v tomto případě si to měli odpustit, protože jde o budoucnost celého českého fotbalu. Nároďák být na Euru potřebuje. Tímhle ale jeho kredit klesá,“ pokračuje někdejší tvořivý záložník.

Líto je mu především hlavního kouče Jaroslava Šilhavého. „Upřímně, být trenérem, bral bych to jako zradu. Na Šilhavého se valí kritika ze všech stran a teď tohle? Neúcta, vyjádření nerespektu,“ kroutí hlavou. „Když vidím Součka, který mě fotbalově nikdy nijak neuchvátil, jak dře, jak je schopen obětovat zdraví pro trenéra i republiku, tak tihle tři by zasloužili přes hubu. Je to vrchol,“ nebojí se tvrdého výroku Lukeš.

Teď je na zbytku týmu jako celku, jak se k věci postaví. „Jde o český fotbal, českou reprezentaci, český národ. Měl by se semknout kolem Součka a dát jasně najevo, že Česko na Euro patří. Vykašlat se na ty, kteří hrát za nároďák asi nechtějí, a pomoci mu. Byl bych rád, kdyby to nevnímali negativně a v pondělí do toho dali maximum. Prostě vše, co dres s lvíčkem na prsou vyjadřuje, tedy srdce, a postoupili na Euro,“ uzavírá Martin Lukeš.