Zatímco Pavel Hapal se zbytkem realizačního týmu sledovali potenciálního protivníka v televizi na Bazalech, Jiří Neček během posledních dvou týdnů nalétal po Evropě tisíce kilometrů. Byl v Tallinnu i Jerevanu, nasál atmosféru a především herní poznatky o obou soupeřích. Poznámky, které má o pobaltském celku, může zahodit, využije jen ty o Arménech. A byť je znát, že do médií nechce „vyzvonit“ vše, něco málo o soupeři pro Deník řekne.

„Jsou houževnatým celkem,“ říká na úvod. „Z herního hlediska disponují výbornou zálohou, zejména střed se snaží hodně tvořit, umí si odskočit do prostoru, hrát na jeden dotek, vzápětí už jsou v náběhu. Celkově technický tým, hlavně tím Tallinn přehráli a zaslouženě postoupili,“ vybavuje si Jiří Neček.

Zaujali ho záložník Mikayel Mirzoyan a útočník Edgar Movsesyan, dva dvougóloví střelci z tohoto dvojzápasu. Sílu ale vidí více v týmu, než v jednotlivcích. Je však otázkou, jakou taktickou hru rozehrál trenér Dmitry Gunko s šesticí fotbalistů, kteří kvůli neudělení víz neodcestovali do Estonska. V odvetě totiž byli jen tři na střídačce, z nichž nastoupil pouze Ivan Ignatiev.

„Důvod? Přiznám se, že ten nevím,“ hlesne Neček. „Místních jsme se ptali, ale sami to nevěděli a možná se i trochu divili, proč to trenér dělá. Jaký má úmysl, nebo co to má znamenat,“ dodává.

Trenér Pavel Hapal po sobotním zápase na Bohemians řekl, že tuhle věc neřeší. Souhlasí, že Urartu disponuje technickými, fotbalovými a pohyblivými hráči. „Jen jsou trošku zranitelní v agresivitě, ale jinak umí řadu situací řešit. Byl jsem překvapený, že ten druhý zápas byl trochu odlišný od toho prvního v Estonsku. Tam vypadali daleko lépe. A Kalev opačně, lepší byl venku, i když oba prohrál. Jinak šancí bylo minimum. Ale technické mužstvo. Uvidíme, v jaké nominaci vůbec přijedou,“ přemýšlel.

Sám v sestavě chystá změny, oproti duelu v Ďolíčku chce zkvalitnit mezihru. „To znamená být v kombinaci přesnější, byla tam spousta zbytečně vyhozených balonů, nepřesných přihrávek, špatných zpracování,“ líčil Pavel Hapal.

Z čeho by podle Nečka Baník neměl mít nijaké obavy, je prostředí. Na téměř pětitisícový stadion v Jerevanu, kde Slezané budou hrát za týden odvetu, dorazilo 2200 diváků, a o bouřlivé atmosféře nemůže být řeč. „Přišlo hodně dětí, lidi sice povzbuzovali, snažili se, ale s tím, co panuje u nás, se to absolutně nedá srovnat. V tom je Baník jedinečný,“ má jasno.

Zda Baníku bude hra soka vyhovovat, nebo mu půjde proti srsti, odhadovat moc nechce. „Těžko se to srovnává,“ míní. „Já si myslím, že tohle se ukáže až na hřišti. Bude to takový větší boj, protože soupeř se zdá být i fyzicky zdatný. Rozhodně se nesmí nic podcenit,“ pokračoval a zejména směrem k odvetě upozornil ještě na jeden faktor. „Pokud tam bude opět teplo, jako posledně, bude to u nich šichta i z tohoto pohledu,“ uzavírá Jiří Neček.