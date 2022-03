Ostravané, v jejichž základní sestavě se poprvé objevila zimní posila Dominik Janošek a v nominaci v roce 2022 vůbec poprvé i Daniel Tetour, do duelu vstoupili skvěle. Vytvořili si tlak a v úvodu Falta přímo z rohového kopu trefil tyč.

Na gól se pak čekalo do 19. minuty, kdy po centru Fleišmana se podvanácté v sezoně prosadil Almási. V dalším průběhu bylo k vidění několik náznaků brejků i šancí na obou stranách, ale bez zajímavého vyústění.

Až krátce před poločasem se zaskvěl brankář Laštůvka, když zlikvidoval tutovku Matouška. A Liberec pokračoval v aktivitě i po pauze, kdy Laštůvka musel tým podržet znovu a hned dvakrát. Proti Plechatému, poté zneškodnil i zakončení Frýdka. Matoušek posléze pálil v solidní pozici mimo.

Baník to ale z pasivity neprobralo a po hluché fázi, kdy se toho moc nedělo před oběma brankami, pykal. Více než šest tisíc fanoušků se dočkalo šoku v 79. minutě, když se prosadil na zadní tyči obránce Mikula a vyrovnal. Určil tím i konečný výsledek, na kterém už nic nezměnila ani šance Almásiho.

„Řekl bych, že do 30. minuty byl Baník lepší, nebezpečnější, my neudrželi míč vepředu a byli nepřesní. Z toho vyplynul gól Baníku. Posledních pět minut první půle jsme byli nebezpeční, po pauze jsme na to navázali. Myslím, že vyrovnání bylo zasloužené, šli jsme si za tím,“ hodnotil trenér Slovanu Luboš Kozel.

Kouč Baníku Ondřej Smetana litoval, že jeho tým nevytěžil více z prvního poločasu. „A ve druhém jsme na to nenavázali. Vypadli jsme z toho, nedostávali jsme se do toho tolik,“ řekl.

Baníku dělaly potíže brejky Slovanu. „Důvodů bylo víc, ale jeden určitě takový, že jsme hůř bránili. Napadání křídel nebylo ideální, stopeři nám vyjížděli a tam jsme ztráceli. Jak jsem řekl, rozhodovalo se v prvním poločase, z něhož jsme měli vytěžit víc, nebo to uhrát. Liberec měl víc závarů, ale zrovna tu gólovou akci jsme mohli ukončit už u lajny a k centru nemělo dojít,“ zopakoval Smetana.

Utkání netypicky nedohrál záložník Filip Kaloč, který si řekl o střídání. „Měl malý zdravotní problém a nechtěli jsme to riskovat,“ dodal Ondřej Smetana.

Baník Ostrava – Slovan Liberec 1:1 (1:0)

Branky: 19. Almási – 79. Mikula. Rozhodčí: Radina – Paták, Mokrusch. ŽK: Kuzmanovič, Fleišman – Matoušek. Diváci: 6249.

Baník Ostrava: Laštůvka – Ndefe, J. Pokorný, Lischka, Fleišman – Kaloč (64. Boula), Janošek (85. Tetour) – Koncevoj (64. D. Buchta), Kuzmanovič (74. Ekpai), Falta (74. Klíma) – Almási. Trenér: Smetana.

Liberec: Knobloch – Koscelník (90. Fukala), Plechatý, Štetina, Mikula – Tiéhi, Havelka (62. Tupta), Purzitidis – Ch. Frýdek (85. Gebre Selassie), Rondič (62. Rabušic), Jan Matoušek (62. Višinský). Trenér: Kozel.