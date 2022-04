Vrba, Svědík, Lička… Trenéři jako králíci z klobouku. Koho „vytáhne“ Baník?

O klíčovém momentu zápasu se však bude alespoň na Bazalech ještě hovořit. Zatímco hosté hrozili jen střelami z dálky a do opravdu vyložené možnosti se nemohli dostat, za domácí trefil Karabec tyč a Peška s Hložkem pak vychytal Laštůvka.

Když už se ale zdálo, že bezbrankový stav vydrží až do přestávky, rozehrála Sparta aut, po němž Pešek možná centroval před branku Baníku ze zámezí. Sudí však situaci pustili, k míči se dostal Hložek a ten nacentroval na hlavu neomylného Krejčího. Protesty svěřenců Tomáše Galáska byly marné.

Po pauze udělali trenéři Baníku změny v sestavě, poslali do hry i nejlepšího střelce Ladislava Almásiho, který se vrátil po zranění, ale nemělo to žádný efekt. Sparta Baník do zakončení – vyjma střel z dálky – nepouštěla, naopak sama byla nebezpečná. A v závěrečné čtvrthodině definitivně rozhodla.

Nejprve Wiesnerův centr umístil za Laštůvku Čvančara, o pět minut později pak ostravského gólmana překonal i Haraslín. Skóre pak v nastavení uzavřel Almási, který potrestal chybu brankáře Heči.

„Samozřejmě jsem rád, že jsme ve druhém poločase zvládli zápas tak, jak jsme ho zvládli, i když jsme zbytečně inkasovali. Dali jsme tři góly a myslím, že minimálně ještě dvě situace jsme měli stoprocentní, takže druhý poločas dobrý,“ hodnotil trenér Sparty Pavel Vrba s tím, že po nezdaru na hřišti Sigmy byl tento duel úplně jiný.

Hostující Tomáš Galásek považoval prohru za hořkou. „Výsledek 3:1 neodpovídá stavu na hřišti, protože jsme měli držení míče v prvním poločase. Byli jsme ve hře do 36. minuty, potom jsme byli moc hluboko, nechali jsme se zatlačit. Nepřebírali jsme si hráče podle strategie. To nám nefungovalo, dostávali jsme se pod tlak, nedokázali si udržet míč a ztráceli jsme ho,“ uvedl.

V některých situacích podle něj jeho hráčům chybělo sebevědomí. „Odvedli jsme ale kvalitní práci, šli jsme nadoraz. Ve druhém poločase jsme se snažili něco změnit, protože jsme přijeli na Spartu zvítězit. Dostali jsme ji ale do velkých šancí a dvakrát inkasovali. Je to hořké. Máme na čem pracovat,“ dodal Galásek.

Sparta Praha – Baník Ostrava 3:1 (1:0)

Branky: 41. Ladislav Krejčí II, 75. Čvančara, 81. Haraslín - 90.+3 Almási. Rozhodčí: Černý - Nádvorník, Kubr - Machálek (video). ŽK: Höjer, Ladislav Krejčí II - Smékal, Kaloč. Diváci: 8617.

Sparta: Heča - Wiesner, Vitík, Hancko, Höjer (87. Suchomel) - Pešek (64. Haraslín), Pavelka, Ladislav Krejčí II (82. Sáček), Karabec, Hložek (82. Minčev) - Čvančara (87. Pulkrab). Trenér: Vrba.

Baník Ostrava: Laštůvka - Ndefe, Pokorný, Lischka, Fleišman - Boula (46. Takács), Kaloč (83. Budínský) - D. Buchta (60. P. Jaroň), Kuzmanovič (46. Almási), Smékal (77. Šín) - Klíma. Trenér: Galásek.