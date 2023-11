/FOTOGALERIE/ Hotovo! Fotbalový šlágr 15. kola FORTUNA:LIGY mezi ostravským Baníkem a pražskou Spartou (neděle od 15 hodin) je definitivně vyprodán. Že v prodeji již nejsou žádné lístky, potvrdil ve čtvrtek dopoledne na svém oficiálním webu domácí klub.

Atmosféra zápasu Baník Ostrava - Sparta Praha (11. března 2023). | Video: David Hekele a Lukáš Kaboň

Stačilo pár dní. Minulou středu, hned po pohárovém nezdaru se Zlínem, začal prodej přímo na Městském stadionu ve Vítkovicích, druhý den ráno na webu on-line. Klub pak na sociálních sítích oznamoval, jak vstupenky mizí. Čtyřicet, třicet, v sobotu večer zbývalo už jen dvacet procent z patnáctitisícové kapacity stadionu.

V pondělí, jak psal Deník, bylo zřejmé, že bude plno. Nyní – tři dny před výkopem – je vše definitivní a potvrzené. „Zcela vyprodáno je už několik dní, ačkoliv to oficiálně oznamujeme až dnes. Až do čtvrtečního rána jsme však ještě čekali, zda se někteří z fanoušků nerozhodnou nevyzvednout si své zarezervované vstupenky v online systému, čímž by se ještě jednotky, možná desítky míst mohly uvolnit. Ale nestalo se tak,“ uvedl tiskový mluvčí Baníku Marek Lorenc.

„Naopak, zájem o vstupenky ze strany fanoušků je nadále enormní, troufám si tvrdit, že bychom prodali ještě nejméně deset tisíc dalších vstupenek, možná bychom stávající kapacitu stadionu dokázali vyprodat dvakrát. To ale není v naší moci,“ doplnil Marek Lorenc.

Do Ostravy sice přijede lídr tabulky, Baník ale podle některých osobností není bez šance na body, ne-li ještě víc. „Myslím si, ze Banik narazí na soupeře, který je díky náročnému programu momentálně zranitelnější, než před pár týdny. V domácím prostředí, hnán svými fanoušky, to Banik zvládne, a zvítězí 3:1,“ odhaduje bývalý kouč Slezanů Ondřej Smetana.

„Priske Spartu vybičoval, je našlapaná, a nejsilnější za poslední léta. Evropský mančaft. Ale jsem si jistý, že před plným stadionem na ni Baník má,“ soudí legenda a někdejší kapitán Baníku Martin Lukeš. „Určitě to není tak, že by Baník mohl Spartu porazit čtyřikrát z pěti zápasů, ale ten den, kdy to vyjde, může být právě v neděli,“ dodává Lukeš.