Běžel k rohovému praporku a na celý stadion křičel radostí. Měl důvod. Právě začínalo nastavení sobotního vyhecovaného slezského derby v Opavě a stoper Baníku Ostrava Jaroslav Svozil vrátil týmu vedení. To už modro-bílí udrželi a mohli slavit vítězství 2:1.

Utkání 10. kola první fotbalové ligy: SFC Opava - FC Baník Ostrava, 5. prosince 2020 v Opavě. Jaroslav Svozil z Ostravy se raduje v nastavení z vítězného gólu. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

„Pro mě je to strašně silný okamžik, protože jsem tady působil. Teď jsem ale v Baníku a jsem rád, že výhra ze slezského derby jde do Ostravy,“ hlásil bezprostředně po zápase sedmadvacetiletý Svozil, který přestoupil do Baníku letos v lednu právě z Opavy.