I sedmadvacetiletý středopolař si potřeboval po programu minulých týdnů odpočinout, teď jde ale natěšený zpět do ligového kolotoče. A rovnou v bitvě dvou aspirantů na pohárové příčky.

„Jako souboj o Evropu to neberu, ale musíme dokázat, že se už můžeme rovnat silnějším klubům. S týmy z horní části tabulky máme problémy a poslední zápasy jsme s nimi nezvládli, což se musí změnit, pokud na Evropu chceme myslet,“ má jasno v povídání pro Deník Daniel Tetour.

Co změnit, aby tentokrát konfrontace s předním celkem tabulky neskončila další nezdarem? „Přistupovat k tomu s čistou hlavou, nebýt nervózní nebo svázaný a předvádět výkony jako v jiných utkáních. Nemít obavy a snažit se dokázat, že se s těmito mužstvy můžeme měřit,“ nalézá recept opora Baníku.

„Ostatně naše výkony jsou hodně o poctivosti, souhře, kdy si za výsledkem jdeme od první do poslední minuty, i když třeba fotbalově to není občas ideální,“ podotýká Tetour.

On sám může také svůj začátek sezony považovat za vydařený. „Cítím se dobře, navíc jsem se zapsal i nějakými čísly, což mi pomohlo,“ potvrzuje s tím, že detailnější statistiky příliš nesleduje.

Za každý gól, či asistenci je ale rád. „U každého hráče platí, že když se daří týmu, i individuality jsou potom vidět. A to nemluvím jen o sobě. Třeba Ladislav Almási je také hodně znát. Díky němu máme slušnou porci bodů. On byl tím článkem, který nám hodně pomohl ty zápasy zvrátit, nebo aspoň zremizovat,“ říká Tetour.

Právě slovenského reprezentanta považuje za zajímavého hráče. „Napojení na klub a hráče trvá delší dobu, ale tady bylo už po pár trénincích vidět, že má dobré zakončení, vnímá hru a mohl by slušně zapadnout. To se potvrdilo. Teď musíme ale hrát bez něj, chybět určitě bude,“ připouští.

„Když Barcelona přišla o Messiho, nemůže říkat, že ho ostatní nahradili. Laco má formu, dává góly, takže oslabení to bude. Myslím si, že i tak máme na to, abychom Slovácko porazili,“ je přesvědčený Daniel Tetour.

Podle něj to nebude příliš fotbalová podívaná. „Místy to bude spíše nervózní, hodně bojovné a soubojové. Také bude záležet na nás, věřím, že se do varu dostanou i diváci. I díky hostujícím fanouškům bude zajímavá kulisa,“ doufá záložník.

Souhlasí, že následujících pět utkání, v nichž Baník bude hostit kromě Slovácka i Spartu a po dalším srazu národního týmu i Plzeň, venku pak čeká Karviná a Hradec Králové, může hodně napovědět, kde jsou možnosti Ostravanů. „Asi ano. Dosud jsme si vždy říkali, že každý zápas je důležitý, abychom se udrželi nahoře. Teď máme těžké domácí zápasy, venku sice papírově slabší, ale nikdo nám nic nedá. Pokud by se nám ale do další reprezentační pauzy podařilo uhrát slušný počet bodů, tak i směrem k zimní přestávce by to mohlo vypadat zajímavě,“ zakončuje Tetour.