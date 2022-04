Kouč Baníku: Chci kreativitu, zapojení vlastní hlavy. Mladí? Pozitivní energie

Byl jste nervozní?

Něco tam bylo, ale já to tak nemívám. Spíše se soustředím na svůj výkon a chci pomoci týmu, co to jen jde. První půle byla dobrá. Měli jsme skvělý presink, dostávali Jablonec pod tlak, neměli ani moc přesné nákopy na své útočníky. A když už se něco dělo, naše obrana si poradila. I z brejků jsme byli nebezpeční.

A ze standardních situací, vy jste dvakrát zakončoval…

Škoda, gólman mi to na přední tyči vychytal. Musím se poučit a příště to dát. První hlavička byla umístěná, ale slabší razance. Těžko se to tam dává, když centr není prudký. Dobře mě to ale našlo. U druhé jsem to špatně umístil a razance také nebyla extra.

Překvapilo vás, kolik jste měl i proti obráncům jako je Jaroslav Zelený prostoru? Byl to velký rozdíl proti MSFL?

Rozdíl byl, že jsem se stopery snad nevyhrál hlavu. Kolikrát jsem si říkal, že se podařilo, otočil jsem se, ale zjistil jsem, že míč je zase za mnou. V tom byli ti obránci super. Spíše se nechytali v rychlosti, využíval jsem nákopy za ně. Ty ale vystihl zase gólman. Jinak je to určitě o dost náročnější, jak MSFL. Snad jsem se s tím popral dobře.

Asi vám pomohlo, že některé hráče znáte, že?

Třeba s Péťou Jaroněm si rozumíme, známe se odmalička, kdy jsme si kopali ve Valmezu na sídlišti. A spolu jsme se dostali až tady. Víme o sobě.

A jinému mladíkovi Matěji Šínovi jste mohl asistovat u gólu, ale velkou šanci nedal.

To byla škoda. Když jsem mu to posunul, tak Faltič to přebíhal a doufal jsem, že nebude hrát. Věděl jsem, že je v ofsajdu. Nakonec to vyřešil dobře a pustil to Šíňasovi. Čekal jsem, že na to, jak má dobrou levačku, tak gólmana obstřelí. Dovolil si kličku, bohužel obránci doběhli do brány a už to měl těžké. Říkal, že trefil nohu, od které to šlo do břevna. Škoda. Dát to, bylo by hotovo. Pak jsme se zbytečně ještě trápili.

Čekal jste, že se takto prosadíte a dostanete příležitost?

Něco mi naznačovali už v Plzni po zápase, když za mnou přišli pan Grussmann s trenérem Galáskem, že Klimič (Klíma) je vykartovaný a s Lacem (Almásim) to nevypadá dobře. Řekli mi, ať se připravím, že možná nastoupím. Doufal jsem, že se to stane. V úterý na tréninku nám řekl trenér sestavu, zjistil jsem, že tam jdu, tak jsem byl rád, že premiéru v základu si mohu zahrát tady ve Vítkovicích před svými fanoušky.

Mělo to nějaký ohlas u rodiny, nebo kamarádů?

(pousměje se) Na mobil jsem se ještě nedíval. Jen jsem viděl, že tam mám hodně upozornění. Řekl jsem si, že to nechám na doma, až budu mít víc času. V šatně mě podpořili i kluci, že to bylo dobré. Jen škoda gólu.

A premiéra v Plzni se setkala s jakými reakcemi?

Myslím, že dobrými. Hned po zápase jsem si volal s taťkou od přítelkyně, se kterým tyto věci hodně řešíme. Chválil mě, co jsem předvedl. Zároveň ale řekl i negativní postřehy, třeba jak se mám chovat v soubojích. I s manažerem jsme to řešili. Rychlostně dobré, jen na soubojích musím zapracovat. Zrovna v Plzni, která jde na titul, jsme se ukázali pozitivně.

Konkurence v útoku Baníku je ale těžká, viďte?

Konkurence je dobrá. Máme skvělé útočníky, kteří dávají góly, takže je složité se prosadit. Vždyť Laco je nejlepší střelec ligy, Klimič zase výborný technik, navíc ani on nemá málo gólů. Musím doufat, makat a snad příležitost ještě někdy dostanu.

Baníku už o mnoho nejde, nejspíš skončí pátý, je i hodně absencí, takže asi dostanete hodně prostoru. Na druhé straně zrovna na Spartě, v Plzni, na Slovácku, nebo se Slavií…

Já doufám, že dostanu příležitost, protože hrát proti Slavii, Spartě, to si snad přeje každý hráč. Hrát ligu a ještě proti takovým týmům, které hrají poháry. Je to možnost se ukázat. Jen musím doufat, že předvedu dobrý výkon, pokud budu mít tu možnost.

Kdo je vlastně vaším vzorem?

Vždycky to byl Marco Reus, teď se mi poslední dobou líbí Erling Haaland. Mám rád Dortmund.

Běháte stejně rychle jako Haaland?

(pousměje se) Podle čipu na tréninku – i když to asi není úplně přesné – ale měl jsem rychlost jako on. Tak doufám, že to tak je.