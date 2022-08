Slavia, Sparta, Bohemians, Olomouc, Brno, Slovácko, případně i Plzeň. To jsou v současnosti asi nejatraktivnější destinace pro výjezd fanouška Baníku Ostrava. A nestává se moc často, aby v krátké době došlo na čtyři z nich, navíc když mezi nimi jsou všichni tři největší aspiranti na titul a pohárové pozice.

Vše se rozběhne právě o víkendu na Bohemians. Slezané mají v Ďolíčku k dispozici 315 lístků a sektor D. „Velká část z nich je stále k dostání,“ informoval klub ve čtvrtek odpoledne.

Výjimečnost bude v tomto případě taková, že fanoušci z Ostravy a okolí musí jet autobusem. To z důvodu chybějících nočních spojů z hlavního města směrem na Východ. „Pokusy o přeložení výkopu na dřívější čas samozřejmě proběhly. Mimo jiné spolek Baník Baníku odeslal za fanoušky otevřený dopis všem odpovědným stranám. Toto ani další ‚tahání za nitky‘ však nic nezměnilo,“ uvedl web chachari.cz.

Ve Vršovicích však vše teprve začíná. A vlastně i skončí. Baník sice poté čeká výjezd do Jablonce, Mladé Boleslavi (proti Hradci Králové), v mezičase i do Liberce, ale to hlavní přijde.

V polovině září vyrazí početná enkláva ze severu Moravy na pražskou Letnou k nenáviděnému rivalovi Spartě. Již potřetí v roce 2022. O měsíc později na půdu mistrovské Plzně a podzim na stadionech soupeřů se uzavře v listopadu v Edenu proti Slavii. „To bude superpodzim,“ hlásil už krátce po zveřejnění losu na sociálních sítích jeden z příznivců Baníku.

NÁPRAVA ZA OLOMOUC

Aby se ale z tribun snášelo směrem ke svěřencům Pavla Vrby fandění, nikoli pískot, musí Baník podat mnohem lepší výkon a uhrát lepší výsledek, než na úvod ročníku doma s Olomoucí. Po direktu 0:3 nebylo divu, že v týdnu na Bazalech nepanovala dobrá atmosféra. „Všichni – realizační tým i mužstvo – si to uvědomujeme,“ přiznal asistent Pavla Vrby David Oulehla.

„Doufáme, že fanoušci na nás nezanevřou a přijedou podpořit. Chceme odčinit špatný výkon z domácího zápasu a aspoň bodovat,“ doplnil.

Jednoduché to ale nebude. Klokani překvapivě zvítězili v Jablonci (3:0). Baník se musel připravovat na systém 3-4-2-1, který tým Jaroslava Veselého praktikuje. „Proti jiným mužstvům trochu atypický způsob hry, ale je to o maličkostech, o detailech. Pokusíme se poučit z chyb a věříme, že to zvládneme,“ uzavřel Oulehla.