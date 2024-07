Na první evropskou cestu po čtrnácti letech vyrazili v úterý odpoledne fotbalisté Baníku Ostrava z letiště v Mošnově. Cíl? Jednoznačný. Proti arménskému FC Urartu proměnit ve čtvrteční odvetě (17 hodin) domácí vítězství 5:1 v postup do 3. předkola Konferenční ligy, kde by na ně nejspíš čekal dánský celek FC Kodaň.

Slezané přijeli na letiště před 13. hodinou. V dobré náladě a rozpoložení. Aby ne, když kromě Urartu ve čtvrtek porazili i o tři dny později Jablonec a připsali si první tři body do ligové tabulky v této sezoně. Trenér Pavel Hapal má pro odvetu k dispozici dvacet hráčů a tři brankáře, doma zůstali pouze David Lischka a Tomáš Rigo.

"Lišák má problém se zánětem v oblasti třísel, a u Tomáše Riga jsme nechtěli po křeči do lýtka proti Jablonci riskovat. Doufám, že na další zápas bude nachystaný," řekl Deníku Pavel Hapal. "Samozřejmě nechceme jen postoupit, ale vyhrát a pomoci českému koeficientu," pokračoval s tím, že v Arménii čeká náročné počasí.

"To bude náš největší soupeř, vedle Urartu, samozřejmě. Určitě s tím dvojzápasem chtějí něco udělat, ale my jdeme za svým cílem. Hráči jsou připravení, už ráno na tréninku byli v dobré náladě, takže věřím, že to zvládneme," dodal.

Jediným pamětníkem čtrnáct let starých evropských bitev Baníku s Tbilisi a Mogilevem je stoper Michal Frydrych. "Hrát pohár je vždy svátek, zvlášť teď v Ostravě, kde je to po tak dlouhé době. Hlavně pro mladé kluky to jsou zkušenosti, kteří zjistí, jaké je to hrát čtvrtek-neděle-čtvrtek. Není to jednoduché, ale pomáhá jim to. Každopádně se těším," potvrdil Frydrych.

I v dalekém Jerevanu se mohou baníkovci těšit na značnou podporu fanoušků. Ti vykoupili původně přidělený sektor, domácí klub tak přidal Baníku další místa. "Jsem za to rád, protože je vidět, co je Baník. Má velkou fanouškovskou základnu, lidi zajímá, a mít takovou podporu někde v Arménii - daleko od domova - je velice důležité," uzavřel Pavel Hapal.