„Nacházíme se v této době a od začátku týdne vyskakovalo, že by něco mohlo přijít. Když na to došlo, má reakce byla kladná. Jiná ani být nemohla. Byl jsem nadšený,“ přiznal Deníku Smetana.

Někteří fanoušci dokonce na sociálních sítích žádali jeho trvalé uvedení do funkce. „Myslím, že kdyby tam byl jakýkoli jiný trenér z organizace Baníku, tak ten tým by to zvládl,“ dodal bývalý útočník.

Máte v Baníku krizový plán pro podobnou událost, nebo jste to řešili ad hoc na poslední chvílí?

Žádný plán neexistuje, takže se reagovalo se až na situaci. Rýsovat se vše začalo v úterý, kdy byl trenér Kopecký ale ještě zdráv. Pozitivní test měl až ve čtvrtek či v pátek ráno. Od té chvíle už to bylo na mě, Ivu Stašovi, Michalu Daňkovi a kondičním trenéru Michalu Hrubém. A právě jim bych chtěl touto cestou poděkovat, že mi pomohli a byli tam se mnou. Stejně jako vedení klubu i trenérům áčka, že tým svěřili zrovna mě, protože v Baníku je spousta jiných trenérů, kteří jsou schopní mužstvo vést. O to víc jsem rád, že jsme zápas zvládli, vstoupili jsme do něj aktivně, donutili soupeře faulovat a dotáhli ho k cennému vítězství.

Byl jste nervozní, nebo spíše natěšený?

Obojí. Rozhodně natěšený, ale i nervozní, protože se do toho dává enormní úsilí, ale bodů bylo méně než se od tak kvalitního mužstva předpokládalo, takže jsme chtěli vyhrát. Vedení, hráči, trenéři a koneckonců i fanoušci, z nichž někteří přijeli až do Příbrami. To bylo obdivuhodné. Nebudu tak říkat, že jsem nebyl nervozní. Tím spíše jsme nic nepodcenili a udělali maximum, aby to dobře dopadlo. A myslím, že od první minuty to na nás bylo vidět, protože hráči byli nastartovaní, namotivovaní a chtěli uspět.

Vzpomněl jste si i na svou ligovou premiéru jako hráč?

Paradoxní bylo, že já hrál ligu poprvé v Liberci zrovna proti Baníku. (úsměv) Na druhé straně já bych tohle jako první trenérský start v lize nenazýval. Nechci se do této role stylizovat. Byl to jen záskok a můj vliv na výkon i výsledek byl nulový. Tým byl připravený, věděl, co má dělat, je veden maximálně kvalitními lidmi, protože trenér Kozel ví moc dobře, co chce. V tom je pečlivý a důsledný. Vše jsem měl připravené, a i když to nechci zlehčovat, tak myslím, že kdyby tam byl jakýkoli jiný trenér z organizace Baníku, tak to ten tým by zvládl. Věřím tomu.

Přispívali jste ze střídačky k taktice a sestavě postřehy, nebo bylo vše jen v režii Luboše Kozla u televize?

Podíleli jsme se na přípravě, na tréninkovém procesu. V zápase už jen na drobných nuancích, kde jsem do toho dal svůj vlastní pohled. Zejména proto, že jsem byl na lajně, tam hráči trenéra vnímají a je důležité je třeba povzbudit, případně usměrnit. Ale to jsou téměř nulové zásahy a jak říkám, tým by to zvládl i beze mě.

Do sestavy jste tedy nemluvil?

Nemluvil.

Jak probíhala komunikace s trenérem během utkání?

Bavili jsme se před zápasem i o poločase, v průběhu první půle jsem dostával informace, potažmo jsem předával i své postřehy. Po přestávce už jen minimálně. Tam se řešila jen nějaká střídání.

Jedno bylo klíčové, a to příchod útočníka Tomáše Zajíce, který naskočil do druhé půle a vstřelil dvě branky…

Sestava byla zvolena s nějakým záměrem a předpokladem vývoje utkání. Jenže po červené kartě se to rozplynulo, hra se změnila, takže někteří hráči se už tam typologicky nehodili. Bylo třeba tam dát někoho jiného, tak jsme zvolili tento postup. Střídání Tomáše Zajíce bylo v plánu na konci poločasu, jen jsme se domlouvali a nemohli shodnout, zda ho dát hned od začátku druhé půle, nebo v průběhu. Nakonec jsme se přiklonili k druhé variantě, aby měl víc času se do toho dostat. Ale myslím, že i kdyby tam šel později, nebo by tam byl jiný útočník, zvládli bychom to.

Co říkáte na premiéru brankáře Radovana Murína?

Záměrem celotýdenní přípravy bylo ho nechat být, nijak jsem ho nestresoval motivačními řečmi, protože jsem byl přesvědčený, že to zvládne. Ani před týmem jsem to nezdůrazňoval. Je to výborný gólman a dopadlo to podle očekávání. Vše co měl, vyřešil, a i nohami hrál fantasticky. Nulu si zasloužil. A vlastně to byl i můj apel na defenzivu, abych to dohráli s čistým kontem. Chtěl bych mu pogratulovat, ke stovce už chybí jen devadesát devět. (úsměv)

Oba trenéři asi ještě budou nějakou dobu mimo, znamená to, že se i tento týden budete podílet na přípravě mužstva?

Je to pravděpodobné. Uvidíme, kdy se vrátí trenér Kozel, zda dnes, zítra, nebo ve čtvrtek, trenér Kopecký bude zpět asi později, takže počítám s tím, že to do pátku dojedu. Záleží na testech. Poté se přesunu zpátky k béčku.

Je tato zkušenost pro vás motivací do další a budoucí práce?

Do jisté míry určitě, ale já tomu po různých okolnostech nechávám nějakému progresu volný a přirozený průběh, na nic a nikam se netlačím. A ani o tom nechci moc mluvit. Uvidíme, co bude, jaký to bude mít vývoj. Teď to neřeším.