Do Baníku nastoupil v roce 1959 a Bazaly navštěvoval, dokud mu síly stačily. Klub považoval za svůj druhý domov a pokaždé, když se zastavil, vždy byl všemi srdečně vítán.

V květnu loňského roku převzal na Galavečeru Ligové fotbalové asociace Cenu Františka Hrdličky. Ta je udělována osobnostem, které svým celoživotním působením zanechaly v profesionálním fotbalu nesmazatelnou stopu.

„Byla to pro mě obrovská pocta. Převzít takovou cenu a ocitnout se na Galavečeru mezi takovými osobnostmi českého fotbalu. Strávil jsem v Baníku opravdu kus života, a tento klub se stal mým životním osudem. Jsem vděčný za všechny ty krásné roky, které jsem v Baníku strávil a ještě trávím,“ řekl loni na začátku léta Jaroslav Janoš, když cenu přebíral.

Do poslední chvíle také vykonával funkci vedoucího mužstva u B-týmu Baníku a jako bývalý trenér měl hráčům stále co říct. Spravoval navíc klubový archív a byl ztělesněnou historií Baníku Ostrava. Na konci loňského roku mu výkonný ředitel Baníku Michal Bělák před zaplněným hledištěm městského stadionu slavnostně předal dres s číslem 60.

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Do Baníku Ostrava nastoupil ve třinácti letech a stal se gólmanem žákovského týmu. S výjimkou let 1960 až 1963, kdy chytal v Havířově, let 1967 až 1978, které strávil ve Frýdku-Místku a znovu v Havířově, strávil celý život v Baníku Ostrava.

Od roku 1978 zde pracoval nepřetržitě. Později sice působil jako trenér třetiligové Dukly Hranice, ale to jako zaměstnanec Baníku. Dukla byla tehdy týmem, v němž po dobu základní vojenské služby hráli převážně hráči Baníku Ostrava.

V letech 1994 až 1996 střídal funkci asistenta a hlavního trenéra u ligového A-týmu. Později působil jako vedoucí mužstva u ligového A-týmu. V této funkci byl také u zisku mistrovského titulu v roce 2004 a také u triumfu v Poháru ČMFS v roce 2005.

V dalším období pracoval jako vedoucí žákovských a mládežnických týmů Baníku, dnes je vedoucím mužstva juniorky Baníku Ostrava. Úhrnem působil v Baníku Ostrava 46 let, od roku 1978 pracuje v klubu nepřetržitě dlouhých 41 let.

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň