„Jsem za to rád, hlavně že to pomohlo k bodu, i když jsme chtěli víc. Myslím, že jsme ve druhém poločase hodně chtěli, což bylo taky vidět. Hnali jsme se za stavu 2:2 do útoku a šli za výhrou,“ řekl Chvěja, kterého si před sezonou stáhl Baník z hostování ve Vítkovicích.

„Jestli jsem si představoval, že bych se mohl do Baníku ještě vrátit a tohle zažít? Představoval. Ve Vítkovicích jsem hrál tak, aby se mi to povedlo. Je to skvělý pocit, před těmito fanoušky,“ rozplýval se Chvěja, který měl na tribuně i své blízké.

„Jo, mamka tady byla, taťka bohužel nemohl dojít, byl v práci. Tak snad se díval, alespoň na druhý poločas,“ usmíval se Chvěja, který má doma bronzovou medaili z mistrovství Evropy do 19 let (2017).

K důležité trefě mu pomohla teč obránce Havla. „Dostal jsem to od Tetyho (Tetoura) do středu hřiště a už jsem tušil, že se chci dostat do střely. Naštěstí to bylo tečované do protipohybu gólmana. Moc jsem si přál při debutu skórovat,“ přiznal Chvěja.

Ten šel do hry na začátku druhého poločasu, když vystřídal Jiráska. „Trenér mi řekl, abych hrál jako v přípravě, abych se to pokusil oživit, přebíhal nahoru, doplňoval to. Snad se mi to podařilo,“ uzavřel Ondřej Chvěja.