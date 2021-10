Obě mužstva hrála od prvních chvil aktivně, v první možnosti byl hned v úvodu domácí Almási, ale k pořádnému zakončení se nedostal. Na opačné straně měl větší potíže s ranou Kubaly Budinský. Pak zase mohl udeřit Baník, ovšem Jánošovu střelu hosté zablokovali a Buchta branku netrefil.

Hradec se zkoušel prosadit spíše ze střední vzdálenosti. Hrozil Harazim, znovu Kubala, či Prekop, ale bez úspěchu. To se nedalo říct o 29. minutě, kdy při bránění liknavý Baník gólovou ranou probudil Harazim.

Baník však mohl ještě do přestávky minimálně vyrovnat. Po standardce Jánoše by však musel lépe a přesněji hlavou zakončit Kuzmanovič, v závěru pak skvělý centr Ndefeho neumístil do sítě De Azevedo. Jeho hlavička mířila těsně vedle.

Vstup do druhé půle vyšel lépe Ostravanům, kteří zahrnuli soupeře centry ze stran a nakonec po zakončení Buchty vytěžili vyrovnání. Baník pokračoval dál, jenže místo druhé branky přišel šok. Tutovku Kubaly ještě dokázal Budinský zlikvidovat, nedlouho poté ale pronikl do šestnáctky Prekop a přesným zakončením vrátil Hradci vedení.

Vyrovnáno mohlo být o chvíli později, ovšem Almási nechal vyniknout brankáře Vízka a Klíma z dorážky překopl prázdnou branku. Střídající útočník Baníku si cestu do sítě nenašel ani později po centru Fleišmana, a aby toho nebylo málo, štěstí se ke Klímovi nepřiklonilo ani do třetice po asistenci Potočného.

V závěru se ještě do velké šance dostal Budínský, ale přestřelil, ránu Almásiho zneškodnil Vízek a ani nic dalšího už v hostující síti neskončilo.

„Pro nás významné a cenné vítězství, tady se nebude vyhrávat každý den,“ přiznal trenér Hradce Miroslav Koubek, který dal stejně jako v předchozích pohárových zápasech důvěru hráčům širšího kádru. „Před zápasem jsem slyšel hlasy, že to budeme vypouštět, protože přijedeme s širším kádrem, tak jsme přijeli a o to víc si toho vítězství vážím. Volno dostali hráči ze základu, ale takto to hrajeme od začátku, máme v kluky důvěru a jsem rád, že takto ostrý zápas podstoupili,“ neskrýval Koubek.

Přiznal, že jeho týmu pomohlo i štěstí. „I s ním jsme to ustáli, ale byli jsme zároveň i produktivní, měli jsme nebezpečné protiútoky a vítězství nepovažuji za nezasloužené,“ dodal bývalý kouč Baníku s tím, že jde pro něj o speciální triumf.

Domácí kouč Ondřej Smetana neskrýval zklamání. „Hodnotí se mi to těžko, protože jsme to chtěli zvládnout, postoupit, ale vlastní laxností a špatným bráněním jsme si to zkomplikovali. Soupeři jsme dali dostatek prostoru, aby se jednoduše dostal do vedení. Byli jsme laxní a nedůslední, což si nemůžeme dovolovat,“ řekl.

Poukázal i na množství šancí. „Měli jsme to naklonit na svou stranu. K tomu jsme špatně bránili a soupeř nás potrestal,“ uznal Ondřej Smetana.

FC Baník Ostrava – FC Hradec Králové 1:2 (0:1)

Branky: 51. Buchta – 29. Harazim, 61. Prekop. Rozhodčí: Machálek – Horák, Lakomý. ŽK: Urma, Čech, Prekop (všichni Hradec). Diváci: 3015.

Baník Ostrava: Budinský – Ndefe, Svozil, Pokorný, Fleišman – Jánoš (62. Kaloč), Tetour (70. Budínský) – Buchta (70. Potočný), Kuzmanovič (62. Jiří Klíma), De Azevedo (81. Sor) – Almási. Trenér: Smetana.

Hradec Králové: Vízek – Jakub Klíma, Čech, Leibl – Harazim, Kateřiňák, Soukeník, Urma – Kubala (88. Rezek), Prekop (76. Mejdr), Záviška (62. Novotný). Trenér: Koubek.