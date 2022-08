Domácí kouč se podle očekávání musel obejít bez Almásiho, Lischky a Pojezného. Příležitost tak dostal Tijani, který do první šance vysunul Klímu, ale ten netrefil. O poznání větší možnost měl posléze olomoucký Růsek po nahrávce Chytila, ale minul. Podobně i v nadějné pozici Šehič na druhé straně.

Ve 38. minutě se skóre pohnulo, Chytil z hranice šestnáctky překonal Laštůvku. Domácí poté zvýšili ofenzivní aktivitu, ale do poločasu víc, než nepřesná zakončení Tijaniho, či Kuzmanoviče nevytěžil.

Tijani mohl hned po obrátce udeřit, jenže pak začala vlna šancí Sigmy. Navrátila i Chytila vychytal Laštůvka, na Chvátalovu střelu, které nešťastnou tečí pomohl Fleišman, už ale ostravský kapitán nestačil. Přímý kop Ventury šel těsně vedle.

Baník sice vyvinul snahu, ale nadále chyboval v obraně, z čehož v 79. minutě vyplynul zásah Sedláka. Ten tak uťal marný boj domácích.

„Klíčem byla aktivita a efektivita. Není to náhodné vítězství. Bylo to vítězství týmového charakteru, byli jsme dobře nachystaní na Baník a věděli jsme, odkud může přijít nebezpečí a naopak, kde můžeme sami udeřit. K tomu se přidaly i vynikající individuální výkony Chytila a Zorvana, to byl základ,“ hodnotil trenér Sigmy Václav Jílek.

Naopak Pavel Vrba neskrýval zklamání. A byl kritický směrem do vlastních řad. „Musím přiznat, že Olomouc tady byla lepší mančaft a zaslouženě vyhrála 3:0. trestala nás za chyby, které jsme udělali v rozehrávce. Měli jsme možná dvě situace v závarech, kdy jsme mohli zápas zdramatizovat, ale upřímně Olomouc vyhrála zaslouženě. A zaslouženě tímto rozdílem,“ uvedl Vrba.

Na čem by tým tedy měl zapracovat? „Na všem,“ pokrčil rameny Vrba, který se svým týmem několik minut po zápase zůstal v šatně a nastalou situaci si s ním vysvětloval. „Hráčům jsem řekl, že pokud jsme před sezonou mluvili o nějakých ambicích hrát o nejvyšší příčky, tak po tomto utkání se začínám obávat, abychom hráli aspoň uprostřed tabulky. Předvedený výkon na Olomouc nestačil a to Olomouc nemá takové ambice jako mužstva, se kterými jsme se nepotkali,“ uzavřel Pavel Vrba.

Baník Ostrava – Sigma Olomouc 0:3 (0:1)

Branky: 38. Chytil, 51. Chvátal, 79. Sedlák. Rozhodčí: Proske – Paták, Kotík. ŽK: Kuzmanovič, Pokorný, Fleišman – Chvátal. Diváci: 6698.

Baník Ostrava: Laštůvka – Ndefe, Frydrych, Pokorný, Fleišman – Kaloč (83. Smékal), Tetour (64. Takács) – Klíma, Kuzmanovič (64. Budínský), Šehič (83. D. Buchta) – Tijani (53. P. Jaroň). Trenér: Vrba.

Olomouc: Macík – Chvátal, Vraštil, Jemelka, Zmrzlý – Ventúra (70. J. Sedlák), Breite (85. Poulolo) – Navrátil (85. Matoušek), Růsek (79. Šíp), Zorvan – Chytil (69. Zifčák). Trenér: Jílek.