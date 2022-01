„Je to klub s velkými úspěchy a historií. Je tu spousta skvělých hráčů, kteří hrají za své národní týmy a jsou známí na hodně místech. Vždycky, když jsem hrál proti Slavii, tak jsem chtěl běhat padesát kilometrů za hodinu, hrát v Edenu byl vždycky můj sen. Teď se mi splnil,“ vyznal se jednadvacetiletý fotbalista.

Mimo jiné se podílel i na stíhací jízdě FCB právě proti Slavii a prosincové remíze ve Vítkovicích 3:3. „Když jsem hrál proti Slavii, tak jsem se snažil ještě víc, protože jsem se jim chtěl ukázat. Chtěl jsem prostě udělat něco navíc,“ přiznal Yira Sor pro klubový web.

„Když jsem šel na hřiště ve druhé půli, po chvilce dostala Slavia červenou kartu a my chtěli její obranu dostat pod tlak. Pak přišla druhá červená karta, čehož se nám podařilo využít. Chtěli jsme vytvořit ještě větší tlak, nakonec to skončilo remízou,“ pokračoval.

Podzim 2021 hodnotí za svůj nejlepší. Zasáhl do 16 duelů, vstřelil tři branky a na pět nahrál. „Dobré výkony, dobrá půlka sezony. Tvrdá práce se vyplatila. Nejlépe si ji budu pamatovat tak, že jsem se přesunul do Edenu. Jsem ve Slavii, to je hlavní,“ prohlásil Sor.

V Baníku byl produktivní, ačkoli odehrál v průměru jen necelých 37 minut na zápas. Podle svých slov chtěl vždy na hřišti nechat vše pro tým. „Pokaždé se snažím hodně běhat, driblovat kolem obránců a hledat příležitosti ke vstřelení gólu. Když nemůžu skórovat, tak asistuji. Vždycky se snažím být týmovým hráčem, který tvrdě pracuje a vždycky si najde cestu,“ vysvětlil.

„Říkali mi žolík, protože jsem se snažil tvořit, pronikat a udělat všechno, co můžu, abych měl i za krátký čas velký dopad na tým a výsledek. To se vyplatilo. Myslím si, že podobné to bude i ve Slavii,“ zadoufal Yira Sor s tím, že na nároky Slavie je připravený po fyzické i psychické stránce.

Jako cíl si vedle vlastních gólů a asistencí vytyčil postup do prestižní Ligy mistrů. Velkou roli ale v tom, že zamířil do Edenu, hrál i krajan a opora Slavie Peter Olayinka. „Je samozřejmě jedním z důvodů, proč jsem si Slavii vybral a proč jsem tak rád, že jsem tady. Když jsem poprvé hrál proti Slavii, tak jsem se s ním potkal. Poradil mi a dokonce mi dal svůj dres. Řekl mi, ať tvrdě pracuji, vždycky makám naplno a jsem odhodlaný, protože jen tak se jednoho dne dostanu na vyšší úroveň,“ vylíčil.

„Mít příležitost hrát po boku takového kamaráda a mentora mi dělá radost. Těším se na to, až společně nastoupíme,“ doplnil Sor.

„Fanouškům chci poděkovat, bez nich není fotbal. Do Slavie přicházím se svou rychlostí, abych přidal víc intenzity a ještě vetší tempo do její hry,“ uzavřela čerstvá posila Pražanů.